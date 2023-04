Pablo Iglesias, a Yolanda Díaz: «Si Sumar decide no aliarse con Podemos será una tragedia electoral y política»

Yolanda Díaz, en la presentación de Sumar, este domingo en Madrid. Víctor Lerena | EFE

Yolanda Díaz se refirió a Podemos un día después de darse un baño de masas en el acto en el que anunció su candidatura a la presidencia del Gobierno. Lo hizo para lamentar la ausencia de la formación morada en el polideportivo Magariños. Y fue clara en cuanto a la responsabilidad de cada uno. «Es Podemos quien debe explicar por qué no asistió», señaló este lunes en una entrevista en TVE antes de señalar que sus dirigentes estaban invitadas y que ella intentó «hasta el último minuto» que acudieran.

La vicepresidenta segunda, que negó que existan diferencias a cuenta del proceso de primarias, a las que ella misma se va a someter, reivindicó la presencia en el Magariños de hasta 15 formaciones, que, afirmó, «supieron estar a la altura pese a que algunas compiten entre sí. Entre los presentes, Íñigo Errejón por Más País, Alberto Garzón por Izquierda Unida o Ada Colau por los Comunes.

Yolanda quiere ser presidenta Fernando Salgado

Tras remarcar que Sumar es un proyecto autónomo de los partidos políticos, Díaz instó a Podemos a resolver su incorporación a este «movimiento ciudadano» y destacó que cualquiera es libre de presentarse a las primarias contra ella para encabezar la candidatura a las generales de diciembre. La vicepresidenta eludió valorar un escenario en el que la izquierda acuda dividida a las elecciones y llamó a todas las fuerzas a colaborar para que la próxima legislatura esté presidida por una nueva coalición progresista.

Ione Belarra e Irene Montero no han hecho todavía valoraciones sobre el acto de Sumar. Si Pablo Iglesias, que considera que la decisión de Yolanda Díaz de no aceptar las primarias es una excusa para no concurrir juntos a las elecciones.

«La sensación que tengo es que dentro de Sumar hay un debate de si quieren ir a elecciones con Podemos o no. ¿Si tuvieran claro qué quieren, cuál es el precio de que Yolanda Díaz salga con Ione diciendo que habrá primarias abiertas a la ciudadanía?», ha preguntado.

¿Quién teme a Yolanda Díaz? Enrique Clemente

Pablo Iglesias: «Una tragedia electoral y política»

En este contexto, Pablo Iglesias ha defendido una alianza de Podemos con la plataforma Sumar porque «la unidad es más necesaria que nunca». «Es muy importante que Podemos y Sumar se pongan de acuerdo para las elecciones», ha subrayado en una entrevista en Rac1 recogida por Europa Press. De no ser así Iglesias pronostica «una tragedia electoral».

Por otra parte, el portavoz de Podemos, Pablo Fernández cree que la asistencia al acto de Sumar de líderes regionales del partido no supone una fisura en Podemos ni que estos se hayan desmarcado de la posición oficial.«Estamos más unidos que nunca», afirmó.

Feijoo: «Ya es un tripartito»

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijoo, ha asegurado este lunes que el Gobierno de España «suma un nueva división» y que lo conforma un «tripartito», un día después de que la líder de Sumar, Yolanda Díaz, anunciase su candidatura a la presidencia del Gobierno.

Además, Feijoo ha subrayado que el Gobierno de coalición «está en tiempo de descuento» y que solo se preocupa de sobrevivir «cada uno por su cuenta».