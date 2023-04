Yolanda Díaz oficializa su candidatura sin Podemos: «Quiero ser la primera presidenta» de España

Alejandro Martínez Vélez | EUROPAPRESS Víctor Lerena | EFE ISABEL INFANTES | REUTERS Víctor Lerena | EFE El líder de Más País, Íñigo Errejón y la portavoz municipal de Más Madrid, Rita Maestre asisten también a la presentación del partido Sumar Víctor Lerena | EFE En la foto, el alcalde de Valencia y coportavoz de Compromís, Joan Ribó; la líder de los comuns en el Parlament de Catalunya, Jéssica Albiach; y la portavoz de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, Mónica García Carlos Luján | EUROPAPRESS Alejandro Martínez Vélez | EUROPAPRESS ISABEL INFANTES | REUTERS Carlos Luján | EUROPAPRESS ISABEL INFANTES | REUTERS El presentador de televisión, Jorge Javier Vázquez, en el acto de Sumar Alejandro Martínez Vélez | EUROPAPRESS

La cola doblaba dos veces la esquina alrededor del pabellón madrileño de Magariños, una pequeña pista de baloncesto en el centro de Madrid donde entrena el Estudiantes y que este domingo pasó a formar parte de la historia moderna de la política española. «La cola llega hasta la Castellana», decía un hombre ante la puerta principal para disuadir a su pareja de no entrar. Terminaron bajando hacia el final de la fila, aunque no acabasen entrando junto a las 3.000 personas que abarrotaron el lugar para apoyar el lanzamiento de Sumar, el proyecto impulsado por Yolanda Díaz.

«Voy a convertirme en la primera presidenta de este país», encendió la vicepresidenta segunda al pabellón al cerrar una intervención que abrió reivindicando que estará «a la altura». Desde el atril reivindicó también los actos de «escuchar», como llamó a los 25 encuentros que le llevaron a recorrer todas las comunidades españolas desde el pasado mes de julio, «otra forma de hacer política». «Hoy quiero presentar una forma diferente de hacer política, en la que quepamos todas. El proyecto de país para la próxima década», subrayó Díaz, que no aludió a ningún otro partido en sus críticas más que al PP y a su presidente, Alberto Núñez Feijoo. «Son el partido del no, que vota en contra de todo», protestó la ministra de Trabajo, que enumeró el rechazo de los populares a los erte, las pensiones, las empleadas del hogar, la reforma laboral o el aborto. «Son los del no», abundó. «Votar en contra de una reforma laboral se llama politiqueo. No es política de la grande. Sumar quiere hacer política de la grande, la que cambia la política de la gente», resaltó.

Presenta así Sumar como un alternativa de gobierno, reivindicando su gestión desde el Ministerio, el feminismo y la pluralidad. Frente a la plataforma desde la que hablaba, en primera fila, los principales apoyos sobre los que se sustentará el partido: la alcaldesa de Barcelona, la común Ada Colau, el coordinador federal de Izquierda Unida y ministro, Alberto Garzón, el exdirigente de Podemos y presidente de Más País, Íñigo Errejón, o la candidata de Más Madrid a la comunidad, Mónica García. A todos ellos elogió y agradeció su adhesión a Sumar, y solo al dirigirse a Garzón pudo interpretarse un dardo hacia Podemos: «Gracias por tu enorme generosidad,. por saber estar donde hay que estar».

Un par de filas más atrás, en el centro, parte de la representación gallega: el diputado en el Congreso y viceportavoz de Podemos Galicia, Antón Gómez-Reino, sentado junto al exsenador y candidato de la formación morada en A Coruña, José Manuel Sande. No estaba entre ellos, sin embargo, el coordinador nacional gallego, Borja San Ramón, a pesar de que estaba prevista su asistencia que desafiaba a las directrices de Podemos, reunido ayer, también en Madrid, en su Consejo Ciudadano. Además de ellos, ocupaban los principales asientos miembros de Marea Atlántica, como Claudia Delso y Xiao Varela, todos ellos presentes en aquella presentación de Sumar que hizo Yolanda Díaz en la ciudad coruñesa en diciembre, o el exdiputado autonómico por En Marea, David Bruzos.

Presentada por Carla Antonelli

Como en los anteriores actos de escucha, Díaz entró acompañada de ciudadanos anónimos para que expusiesen sus problemas desde el escenario y valorasen el trabajo de la ministra. Había un joven extremeño, una tendera valenciana, una sindicalista murciana y la escritora nicaragüense Gioconda Belli. Pero el golpe de efecto sobre esa tarima fue la presencia de Carla Antonelli, hasta el año pasado militante del PSOE, del que solicitó la baja a raíz del debate en el Consejo de Ministros por la ley trans. La política gallega no solo logra , sino que Sumar también puede ocupar parte del electorado socialista. «Eres la futura presidenta del Gobierno de este país. Vas a ser tú, ¡te lo digo», comenzó Antonelli, que provocó un gritó unánime de «presidenta» en el público.