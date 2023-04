Ponsatí reniega de Junts y anuncia que se abstendrá en las municipales

La eurodiputada de JxCat Clara Ponsatí, exconsellera del Govern de Carles Puigdemont que huyó tras la declaración unilateral de independencia de 2017 Quique Garcia | EFE

La exconsejera y eurodiputada de JxCat, Clara Ponsatí, reniega ahora del partido que la colocó en sus listas y reivindica que es una persona independiente y que no está afiliada a ninguna formación política. «Junts no es mi partido», aseguró. Es más, en las elecciones municipales de mayo no pide el voto para el partido de Carles Puigdemont. Ella, según reseñó, se abstendrá y no apoyará a ninguno de los candidatos a la alcaldía de Barcelona, porque ninguno le ofrece un proyecto que la ilusione, añadió, ni siquiera Xavier Trias (Junts), quien estos días evitó arroparla en su regreso.

En relación con la citación judicial que tiene para el 24 de abril en el Tribunal Supremo, Ponsatí aseguró con cierto desdén que se siente «muy poco inclinada» a comparecer: «Es una semana que estaremos muy ocupados. Tenemos otras cosas más importante que hacer que ir a Madrid». Todavía debe «valorarlo» con su abogado y «tomar una decisión», si bien «ahora mismo» está «muy poco inclinada» a ir a Madrid.

Tras regresar por sorpresa a Cataluña y ser detenida por los Mossos d'Esquadra el martes, el juez de guardia en Barcelona la dejó en libertad después de que así lo acordara el Supremo, que la citó a comparecer el 24 de abril con la advertencia de que volverá a ser detenida si no se presenta.

Ayer, regresó de nuevo a Barcelona desde Bruselas y en una entrevista en Catalunya Ràdio, cargó contra su detención por los Mossos diciendo que «es una violación de su inmunidad parlamentaria». Ya el martes aseguró que es la primera europarlamentaria a la que se le viola la inmunidad de ese modo. Se olvidó de la detención por el Catargate de la exvicepresidenta del Europarlamento, Eva Kaili, por corrupción, y de que el privilegio de la inmunidad tiene sus excepciones.