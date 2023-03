Ponsatí regresa a Barcelona y reitera que no acudirá a la citación en el Supremo

La eurodiputada de JxCat Clara Ponsatí es detenida por un mosso d'esquadra mientras enseña su acreditación de eurodiputada, en la plaza de la Catedral de Barcelona Quique Garcia | EFE

La eurodiputada de Junts y exconsejera de la Generalitat, Clara Ponsatí, ha regresado de nuevo a Barcelona, explicando que prevé continuar residiendo en Bruselas y acudiendo a la capital catalana los fines de semana, al tiempo que ha asegurado que tiene «cosas más prioritarias» que viajar a Madrid a acudir a la citación del juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena.

Lo ha dicho en una entrevista desde la capital catalana en TV3 de este viernes recogida por Europa Press, después de retornar a Barcelona este martes tras cinco años entre Bélgica en Bruselas y de ser detenida por los Mossos d'Esquadra esa misma tarde.

Preguntada por si acudirá a la cita ante el juez del Tribunal Supremo (TS) Pablo Llarena el 24 de abril a las 11 horas, como ha sido citada, ha vuelto a ironizar: «Confieso que he estado tan ajetreada que no he tenido tiempo ni de mirarme la agenda, por lo tanto ahora mismo no sé cuáles son mis ocupaciones en la semana después de Sant Jordi. Sospecho que tengo bastantes cosas a hacer que son más prioritarias que ir de visita a Madrid».

Si bien ha dicho que tenía la «convicción de que habría una detención», ha relatado que no esperaba que fuera ante las cámaras, sino que confiaba en cruzar el centro de Barcelona para hacer una conexión con el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y el exconsejero Toni Comín, ambos también eurodiputados y residentes en Bruselas.

Estrategia política

Ponsatí ha enmarcado su vuelta en una estrategia con la que responde a una «persecución política», ha insistido en defender que su inmunidad como eurodiputada no es cautelar y ha instado a la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, a mantener una conversación con ella.

«Si quiere defender nuestra inmunidad deberá hacer alguna cosa más que pasar la pelota a la comisión jurídica, invadida por los diputados españoles, que claramente me temo que tienen un conflicto de intereses como una casa de campo», ha avisado en referencia a la líder europea. Ha dicho que intentará hablar con Metsola, algo que ha dicho que hasta el momento no ha sido posible porque a la líder de la Cámara, le cuesta mucho.

«Junts no es mi partido»

La exconsejera ha reivindicado que es una persona independiente a nivel político y que no está afiliada a ninguna formación política: «Junts no es mi partido». Ha acusado a los grupos de la Cámara catalana de haber «aceptado el status quo, y es que el Parlamento no actúa como cámara legislativa de los catalanes» y les ha acusado de practicar retórica, que ve más intensa o más ligera en función de la formación.

En esta línea, ha dicho que en las elecciones municipales se abstendrá y no apoyará a ninguno de los candidatos a la alcaldía de Barcelona: «Necesita una sacudida muy importante pero ahora mismo me parece que las candidaturas que se presentan a las elecciones de mayo no ofrecen un proyecto que me ilusione». Y ha deseado «una nueva generación del liderazgo que tomara el relevo» e hiciera la independencia, a los que ha tendido la mano.

Sobre si la independencia de Cataluña requiere de sacrificios, ha erigido al independentismo como «un movimiento democrático y pacífico», algo que según ella está fuera de duda, y ha defendido que si en un futuro hay un enfrentamiento la responsabilidad recaerá en el poder que ejerce la violencia.