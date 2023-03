Marlaska relaciona a Pérez de los Cobos con la falta de control de fondos reservados en el caso Kitchen

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, durante una sesión plenaria en el Congreso Jesús Hellín | EUROPAPRESS

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha relacionado este miércoles la pérdida de confianza en el coronel Diego Pérez de los Cobos remitiéndose a la etapa en la que fue alto cargo en esta cartera, con el PP en el Gobierno, y no se ejerció el «debido control» sobre fondos reservados, una etapa en la que se «permitió destruir pruebas».

En la sesión de control al Gobierno, la diputada del PP Ana Vázquez le ha pedido que, tras anular el Tribunal Supremo el cese, restituya al coronel Diego Pérez de los Cobos como jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Madrid, puesto del que fue cesado en el 2020, cuando se investigaba la posible relación de contagios de covid-19 y la manifestación del 8M.

«La falta de confianza queda», ha sostenido Marlaska en respuesta a Vázquez, a la que ha preguntado directamente: «¿Usted tendría confianza en aquellas personas que gestionaban los fondos reservados?».

Acto seguido, el ministro ha aludido a la desclasificación de documentos por petición de la Audiencia Nacional en el marco de la investigación sobre Kitchen por el dispositivo presuntamente parapolicial para sustraer documentación al extesorero del PP Luis Bárcenas, un caso por el que Pérez de los Cobos testificó en sede judicial y por el que está procesado el exministro Jorge Fernández Díaz y su número dos, Francisco Martínez.

En concreto, Pérez de los Cobos aseguró en calidad de testigo que desconocía el uso de fondos reservados en la Kitchen porque su control era meramente contable y no sabía los detalles concretos de a quién se pagaba. El coronel también testificó en el juicio en el Supremo en el que fueron condenados los líderes del procés.

El coronel fue director de Coordinación y Estudios en la Secretaría de Estado de Seguridad, cargo que le valió también para asumir la coordinación del dispositivo policial en el referendo del 1-O y bajo la aplicación del artículo 155.

Sin el debido control

En su defensa de que mantiene la pérdida de confianza en Pérez de los Cobos pese al fallo del Supremo, Grande-Marlaska ha eludido mencionar la investigación sobre el 8-M para centrarse en la gestión de fondos reservados.

«Lo gestionaban sin el debido control, tuvieron que ser desclasificados a petición de la autoridad judicial y está en un expediente, y permitieron con ese no control de los fondos reservados que se utilizara para destruir pruebas para que el PP pudiera ocultar su responsabilidad», ha dicho.

«En ese tipo de personas es en la que este ministro del Interior no ha tenido, no tiene y no tendrá confianza», ha añadido Grande-Marlaska en respuesta al PP, que le ha afeado al ministro que «aniquilara» profesionalmente a Pérez de los Cobos con su cese y rechazando 14 veces su ascenso a general. Por este motivo, Vázquez ha sostenido que Grande-Marlaska -«soplón con galones» y ministro «reprobado, arbitrario, condenado»- está «moralmente inhabilitado» incluso para volver a la carrera judicial.

A la carga contra la exdirectora de la Guardia Civil

En su intervención, la portavoz del PP ha vuelto a preguntar por los pisos que compró la dimitida directora de la Guardia Civil, María Gámez, aludiendo a la imputación de su marido y al rastreo del dinero supuestamente sustraído de los ERE de Andalucía.

«Nosotros no utilizamos a la Guardia Civil, no como el anterior director de la Guardia Civil que mandó cesar una investigación del caso Cuarteles», le ha contestado Grande-Marlaska, reiterando que Gámez dejó el cargo por «decencia democrática», algo que en su opinión no tiene el PP.

Como ejemplo de esto último el ministro ha mencionado a la presidenta el PP de Baleares, Marga Prohens, por su comida con José María Rodríguez, condenado por corrupción, un caso en el que la dirigente popular reconoció que coincidía con su partido a nivel nacional en que «no fue la mejor decisión», añadiendo que «no se habló de listas».