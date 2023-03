El vocal Cuesta fracasa en imponer su plan de dimisión del bloque progresista del CGPJ

Pleno del CGPJ presidido por Rafael Mozo el pasado octubre OFICINA DE COMUNICACIÓN DEL CGPJ | EUROPAPRESS

El plan del vocal progresista del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Álvaro Cuesta para forzar que PP y PSOE acuerden la renovación del órgano de gobierno de los jueces ha fracasado. El también exdiputado socialista propuso a su bloque un proyecto de dimisiones conjuntas para trasladar la situación anómala del CGPJ de nuevo al tablero político. «Si nos vamos ocho como mínimo, ya no se podría constituir válidamente el Pleno. Propongo abordar y afrontar esta cuestión de forma coordinada», comunicó al resto por mensaje.

Sin embargo, el sector progresista descarta aceptar la hoja de ruta de Cuesta. Tres de los vocales, según fuentes jurídicas citadas por diversos medios, opinan que la dimisión en bloque no traería ningún resultado positivo para la institución, puesto que la Comisión Permanente del Consejo podría seguir funcionando a pesar de las renuncias. Por tanto, en la reunión que tendrá lugar este martes entre los componentes de esta facción del CGPJ, no habrá una posición unánime sobre si los vocales dimitirán y el ostracismo al que ha sido condenado el órgano jurídico quedará congelado, porque además en el PP y el PSOE descartan que se logre un pacto para su renovación antes de las elecciones generales, porque ninguno lograría rédito electoral si «ceden» ante sus contrarios. No obstante, no se descarta que, a título personal, renuncien más vocales como fue el caso de Concepción Sáez, cuya dimisión se debatirá el jueves.

Mientras el ala progresista debate, en la esfera política resucitó la vieja polémica sobre el CGPJ. La ministra de Justicia, Pilar Llop, manifestó ayer que la culpa de la situación es del PP, porque ha «secuestrado» al consejo impidiendo su renovación pese a tener «unas funciones muy importantes». Pero, por su parte, la portavoz parlamentaria de los populares, Cuca Gamarra, dijo que llegar a un acuerdo «no se consigue forzando todavía más el deterioro de las instituciones» con dimisiones, y que la propuesta para que los jueces ganen independencia, condición sine qua non, para pactar, sigue en pie.