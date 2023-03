Feijoo denuncia una «pinza» entre el PSOE y Vox en contra de los populares

Nuñez FeijOo, saluda a simpatizantes de su partido en la presentación del programa electoral del PP para el 28M. RARAEL MAERTÍN | EUROPAPRESS

El líder del PP, Alberto Núñez Feijoo, denunció este domingo la existencia de una «pinza surrealista» entre el PSOE y Vox contra el PP que se pudo constatar durante la moción de censura planteada por el partido de Santiago Abascal contra el Gobierno de Pedro Sánchez. El líder de la oposición se pronunció así en un acto en Guadalajara en el que presentó el programa marco para las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo. «Mientras unos y otros, enfrentados, pero con estrategias coincidentes, pretenden conformar una pinza surrealista contra el PP y contra Feijoo, es curioso, tienen un déficit democrático tan alto que quieren destruir la oposición», señaló.

«Su objetivo es que no haya oposición en un régimen democrático», sostuvo Feijoo, que aseguró que «la única alternativa a la política espectáculo es la alternativa serena» que representa el PP y que defiende a esa España «sosegada, tranquila y trabajadora». El líder popular calificó el programa marco que presenta el PP no como «un manual de resistencia, sino un manual de gobernanza». «Es un manual que sirve a las personas. Que piensa en el futuro del país. Que se preocupa de lo importante, no de como ganar cada votación de los martes en el Congreso», indicó.

Apostó por devolver a la política «el valor de la palabra dada» y por que un presidente del Gobierno «mantenga su palabra». Aseguró en este sentido que cada palabra que hay en el programa del PP está pensada para cumplirla y para poder presentarse durante los próximos años y decir «este era nuestro programa y esta es la acción del Gobierno».

Frente a ello, cargó contra Pedro Sánchez indicando que incumple su palabra porque dijo que no podría dormir con Podemos en su Gobierno y ahora gobierna con este partido. Sánchez se comprometió a que algunos partidos independentistas «nunca decidirían lo importante» y ahora «sin los independentistas no se aprueba ninguna ley», dijo Feijoo. Sánchez iba de «adalid de la ejemplaridad» y, «se oculta detrás del Tito Berni», que es «uno de los episodios más lamentables que ha vivido la política española en las últimas semanas».

«La ley más machista»

Cargó también contra el Gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos, que dijo que «protegería a las mujeres» y ha aprobado «ley más machista» de la historia. «Han aprobado una ley que borra a las mujeres y que elimina cualquier planteamiento de la conquista feminista en nuestro país», sostuvo, en referencia a la ley trans.

El programa del PP apuesta por las rebajas selectivas de impuestos «no a los que más tienen, sino a los que menos», explicó Feijoo. «Nos comprometemos a rebajar el IRPF a aquellos que cobran menos de 40.000 euros», dijo anunciando bajadas de otros impuestos como el IBI con el objetivo de «comenzar la reconstrucción de una España económicamente estancada».

Los responsables del programa marco del PP para las elecciones autonómicas y municipales, Íñigo de la Serna y Carmen Fúnez, destacaron que se trata de un programa «moderado», «realista», «coherente» y «el más participativo de toda la historia» del partido. El documento presentado es básicamente una «adaptación» de las 60 propuestas que el líder del PP se comprometió a poner en marcha en los primeros 100 días de Gobierno.

Sánchez ve «mala fe» en las palabras del líder del PP sobre los «autócratas»

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, afeó la «insolvencia y la mala fe» del líder de la oposición, Alberto Núñez Feijoo, por sus declaraciones cuestionando la cumbre iberoamericana y los líderes que asisten a la misma. El jefe del Ejecutivo mostró su sorpresa por las «lagunas de desconocimiento» que muestra el líder de la oposición.

En rueda de prensa al término de la cumbre iberoamericana celebrada en Santo Domingo, Sánchez lamentó las «declaraciones desafortunadas» de Feijoo y la recordó que estas citas se vienen celebrando desde hace tres décadas y han contado con la participación de «innumerables gobiernos de todo tipo» tanto en España como en otros países. En las cumbres también participa el rey Felipe VI, subrayó.

«Lagunas de desconocimiento»

Consideró por esto «bastante sorprendente tanto la insolvencia como la mala fe» de Feijoo. Recordó que el expresidente de la Xunta lleva ya un año al frente de su partido y se mostró sorprendido porque «esas lagunas de desconocimiento» que tiene «no las haya podido rellenar formando equipos que le asesoren sobre la historia de las cumbres iberoamericanas».

En un acto en Madrid con emigrantes latinoamericanos, Feijoo se había mostrado «muy orgulloso» de «no rendir pleitesía a gobernantes aprendices de autócratas y realmente autócratas».

Durante la rueda de prensa posterior a la cumbre iberoamericana, el presidente del Gobierno no desveló la fecha en la que acometerá los cambios en su Ejecutivo para relevar a las ministras de Sanidad, Carolina Darias, y de Industria, Reyes Maroto. Se limitó a señalar que esos relevos se producirán «en las próximas fechas» y, en cualquier caso, antes del próximo 4 de abril, día en la que se hará la convocatoria oficial de las elecciones del 28 de mayo.