Feijoo afirma que si no gana las elecciones dejará paso a otro líder del PP para intentarlo

El líder del PP, Alberto Núñez Feijoo, y la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ayer, en Madrid. JUAN CARLOS HIDALGO | EFE

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijoo, pone su futuro político en manos del resultado de las próximas elecciones generales. Si no consigue ganar los comicios, renunciará a intentarlo una segunda vez. «Si el PP no es la primera fuerza política en las elecciones, no habremos cumplido nuestra misión. Y ya he advertido a mis compañeros de que, si no gano las elecciones generales, lo lógico es que busquemos a otra persona que pueda hacerlo», asegura en una entrevista en Yo Dona. El líder de la oposición explica que esa decisión no supone rendirse políticamente. «En absoluto. Yo exijo a los candidatos a las alcaldías y las comunidades de mi partido que ganen, porque yo soy el producto de ganar todas las veces en Galicia. No se trata de conformismo, sino de ambición. Ganar es ganar. Y punto», sostiene.

El líder del PP es preguntado por cuestiones de actualidad, como el aborto. «El objetivo es que las mujeres embarazadas puedan ser madres si así lo quieren, y para ello deben tener todo tipo de ayudas e incentivos» recalca. «Y de la misma manera que digo esto, también afirmo que no podemos coaccionar a alguien que quiera interrumpir su embarazo siempre que lo haga dentro de las semanas que establezca la legislación. Hay una colisión de sensibilidades éticas, filosóficas y religiosas, y debemos tratar este asunto buscando el mayor consenso posible. No se puede utilizar el aborto como un arma política y como un caladero de votos», recalca el líder del PP.

En cuanto a la ley trans, su opinión es que no se puede permitir «que un niño que aún no ha terminado de formar su carácter, su conciencia, se precipite a un proceso de hormonación o una cirugía mayor». «Y me parece una absoluta frivolidad la posibilidad de cambiar de sexo en el Registro Civil con una simple manifestación de voluntad. Se ha impuesto una ingeniería social ajena al sentir mayoritario de la población», explica.

El líder del PP se comprometió este sábado a ser el presidente de «todos los hispanos» en España y les garantizó que no les defraudará si gana las elecciones y consigue ser presidente del Gobierno.

«Me comprometo desde el primer instante y os aseguro que no os defraudaré», señaló en un acto organizado en Madrid por el PP Europeo con los hispanos residentes en España.

Críticas del Gobierno

«Me siento orgulloso de estar con el pueblo hispanoamericano y no echo de menos reunirme con algunos gobernantes de las naciones hispanoamericanas», ironizó, en alusión «a no rendir pleitesía a gobernantes aprendices de autócratas».

En el mismo acto, la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, aseguró que, con Feijoo al frente del Gobierno, España «volverá a ser un país fuerte y acogedor para Hispanoamérica». Ayuso se refirió al fin de la dispersión de los presos de ETA y subrayó que «los favores» de Pedro Sánchez a la banda terrorista «son inmorales».

Las palabras de Feijoo fueron criticadas por el Gobierno, que le tachó de «ignorante e irresponsable» por sus críticas a participar en reuniones con dirigentes hispanoamericanos, coincidiendo con la cumbre iberoamericana que se celebra en la República Dominicana. El Gobierno recordó a Feijoo que además de Pedro Sánchez, en la cumbre está presente el rey Felipe VI.

El PP exigió una «rectificación inmediata» al Gobierno por sus críticas a Feijoo, tras «inventar» que el líder del PP haya censurado la asistencia de España a la cumbre iberoamericana que se celebra en República Dominicana.

En sendos mensajes en su cuenta de Twitter, el eurodiputado y vicesecretario de acción institucional del PP, Esteban González Pons, afirma que «inventar es la última prueba de la desesperación de Sánchez. Es simplemente FALSO que Feijoo critique la asistencia a la Cumbre Iberoamericana sino la condescendencia del Gobierno con diferentes regímenes opresores. Exigimos una rectificación inmediata a Moncloa».

«Si Sánchez busca coaccionar a la alternativa que representa Feijoo con noticias falsas, se equivoca», concluye González Pons.