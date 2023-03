El móvil de Miguel Carcaño contiene «información jugosa» sobre el paradero de Marta del Castillo

El padre de Marta en una imagen de archivo benito ordoñez

La empresa Lazarus Technology, encargada de realizar el peritaje del teléfono de Miguel Carcaño, condenado por la muerte de Marta del Castillo, ha terminado el trabajo de estudio del aparato tras dos años. Los resultados de este rastreo ofrecen «jugosa información» sobre los movimientos del asesino de la joven la noche del suceso.

Así lo ha indicado a EFE el director ejecutivo de la empresa, Manuel Huertas, que ha asegurado que el informe se ha podido completar y que «con todas las prudencias y a la espera de que lo vea el juez», ofrece «información valiosa para que, si así se determina, la pueda usar la policía».

Los primeros trámites para este estudio se iniciaban el 25 de marzo del 2021, cuando el juez que investiga el paradero del cuerpo de Marta del Castillo consultaba a la policía si era posible clonar el teléfono móvil del autor confeso del asesinato, Miguel Carcaño, para determinar dónde estuvo en el momento de los hechos, en la noche del 24 al 25 de enero de 2009.

El juez de Instrucción número 4 de Sevilla, Álvaro Martín, atendía así una nueva petición de los padres de la víctima después de que un especialista les informase de que existe una nueva técnica para reconstruir la geolocalización del terminal que permitiría saber con detalle los lugares donde estuvo Carcaño.

Lazarus, como ha recordado Manuel Huertas, entregó un primer informe de 500 páginas al juzgado, y ahora ha concluido unos trabajos que serán entregados a la autoridad judicial antes de finales de este mes de marzo, culminando la labor de cinco personas en un laboratorio durante casi dos años seguidos.

Un informe que, ha detallado, «se compone de varias partes, pero pone el foco en la analítica de la información del móvil», centrándose en las ubicaciones del dispositivo la noche del suceso por encima de los mensajes o llamadas telefónicas que envió o recibió, y ahora «es la policía la que podrá usar los datos que contiene el estudio».

La familia de Marta del Castillo pidió esta prueba en el marco de la pieza separada abierta para localizar el cuerpo de la joven, porque sería distinta de la realizada en 2013, que se fundamentó en la información procedente de las antenas repetidoras.

Lazarus Technology ha tenido que trabajar con un clon del móvil de Carcaño tras no encontrarse nunca el de Marta. La inspección realizada con tecnología actual permite obtener información almacenada en una tarjeta SIM durante décadas, tan solo con saber el pin de la misma o que esté desbloqueada. Esta compañía es la misma que trabajaron con el teléfono de Déborah Fernández-Cervera, la joven desaparecida en abril del 2002 en Vigo y hallada muerta diez días después en una cuneta a 40 kilómetros.

La familia y allegados de Marta, durante una concentración en Sevilla el pasado mes de enero Raul Caro | EFE

El clamor de una familia

La familia de Marta nunca ha dejado de buscar a la joven. Hace solo un par de semanas, su padre, Antonio del Castillo publicaba en sus redes sociales una posible nueva ubicación del cuerpo de la joven, asegurando que las autoridades no le habían hecho caso. Del Castillo se basaba en una información que le había dado Miguel Carcaño. «Hace más de 6 meses me prometieron que sería el CNP quien mirara esto con discreción. A día de hoy la palabra dada vale lo que vale. Ya me encargo yo. El sitio no se mira porque sí, muchos indicios», ha publicado a través de su perfil en la red social Twitter, con una fotografía de un lugar que no identifica pero que parece un pozo y una zanja.

El abuelo de Marta del Castillo sospecha de «una mano negra» y avisa de que «los jueces están matando en vida» a la familia La Voz