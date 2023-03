Caso Cuarteles: contratos amañados a cambio de dinero para la nueva casa del general

El teniente general Pedro Vázquez Jarava (en el centro, con fajín), en un acto en Monforte en el 2013 ALBERTO LÓPEZ

No solo fueron viajes gratis total a finales de Champions en Milán o en Cardiff. No fueron únicamente estancias vacacionales para toda la familia (suegros y yernos incluidos) en hoteles de lujo de Cádiz o Canarias. Hubo mucho más. La investigación del Servicio de Asuntos Internos (SAI) de la Guardia Civil ha constatado que el teniente general Pablo Vázquez Jarava, el ex alto mando de la institución que figura en el centro del caso Cuarteles en el que se investiga el amaño de 193 contratos para reparaciones en instalaciones del cuerpo por valor de más de tres millones, también movió miles de euros de procedencia opaca.

Y que, muy probablemente, ese dinero negro y cuyo origen el general presuntamente corrupto no ha logrado explicar, provenía de las cuentas de Ángel Ramón Tejera de León, Mon, el empresario canario al que el mando benefició con adjudicaciones a dedo por trabajos de mantenimiento en cuarteles de media España, que no se realizaron o que se llevaron a cabo de manera parcial o deficiente.

En Asuntos Internos estaban convencidos de que Vázquez Jarava, a cambio de presionar y ordenar a los jefes de trece comandancias la contratación de Mon, no solo había recibido viajes. Y las sospechas se han hecho realidad cuando los investigadores han analizado las cuentas del teniente general y han descubierto numerosas anomalías en la compra el 11 de noviembre del 2016 de una vivienda de 155 metros cuadrados en el paseo marítimo de Cádiz por 395.000 euros.

El análisis de los movimientos bancarios en esos días de las cuentas del alto cargo, que constan en los documentos judiciales remitido por el SAI al juzgado y a los que ha tenido acceso este periódico, han revelado que el entonces responsable de la Subdirección General de Apoyo (y que, por ende, ocupó uno de los puestos de mayor poder en la Guardia Civil, al gestionar los recursos financieros y patrimoniales de todo el cuerpo) pagó 45.700 euros de la compra de ese inmueble con dinero negro.

Según las pesquisas de Asuntos Internos, entre el 7 y el 18 de noviembre del 2016, el alto mando hizo hasta catorce ingresos y abonos en efectivo en sus cuentas de ING, Banco Santander y Banco Español de Crédito sin «causa aparente» que explicara esos grandes movimientos.

Cantidades idénticas

La única explicación a la entrada de tales cantidades de dinero en las cuentas del general —explica el SAI— es la salida días antes de idénticas cantidades de las cuentas de las empresas de Mon Angrasurcor y Solocorcho, dos de las cuatro mercantiles de Tejera de León que entre ese año del 2016 (punto de máxima adjudicación a Mon) y el 2017 emitieron cien facturas por valor de 1,7 millones de euros por trabajos falsos o deficientes en cuarteles de, al menos, A Coruña, Albacete, Algeciras, Alicante, Badajoz, Castellón, Jaén, Valladolid y Murcia.

Además, esa operación de compraventa de la casa de la capital gaditana ha destapado otra particularidad del máximo responsable de la gestión económica del instituto armado entre octubre del 2015 y enero del 2018. Asuntos Internos ha descubierto que precisamente en octubre del 2015, cuando fue nombrado máximo responsable de la Subdirección General de Apoyo del instituto armado, Vázquez fundó con su mujer, María Dolores Sierra Martín, una inmobiliaria denominada Vázquez Sierra 2015 S.L , en Madrid.

Esa firma, dedicada a la «compraventa de toda clase de bienes muebles, inmuebles o semovientes, la parcelación y urbanización de terrenos» y en la que el teniente general de la Guardia Civil era apoderado mientras su mujer era administradora única, fue usada por Vázquez Jarava para pagar parte de la casa de Cádiz, junto con otra empresa inmobiliaria, Sierra Martín Portugués, propiedad de su cónyuge.

Las últimas investigaciones del SAI incorporadas al sumario Cuarteles han descubierto, igualmente, otro dato que confirma las corruptelas del mando uniformado. Poco después de que Mon supuestamente le ayudara a comprar la casa en la capital gaditana, el empresario pagó directamente en marzo del 2017 con su tarjeta y con transferencias la instalación de un cobertor de piscina en el chalé de Alpedrete, en Madrid, de Vázquez por valor de 15.504 euros. Ese fue, de acuerdo con las indagaciones de Asuntos Internos, la última dádiva que el hombre que dirigía los destinos económicos de la Guardia Civil recibió para facilitar los negocios de su amigo constructor.