Abascal carga contra el PP, pero evita represalias por los ataques de Ayuso

El líder de Vox, Santiago Abascal, ayer, en Valladolid. LOURDES AZAÑA | EUROPAPRESS

El presidente de Vox, Santiago Abascal, respondió este viernes al anuncio de ruptura de Isabel Díaz Ayuso. A pesar de los ataques de la presidenta madrileña, a la que criticó por haber anunciado que ya no pactará con ellos después de haber «tumbado» 34 iniciativas de Vox en el Parlamento madrileño a pesar del apoyo que le han prestado, adelantó «solemnemente» que su partido seguirá en el Gobierno de Castilla y León que, según afirmó, es un ejemplo para España. «Castilla y León es un ejemplo para España y [Alfonso Fernández] Mañueco también lo es para el PP, y no se me caen los anillos en reconocerlo», afirmó Abascal, aunque apuntó que cualquier día el PP puede dejar solo al presidente de Castilla y León porque «lo han querido convertir en el patito feo» por haber pactado con Vox.

Las represalias, en las urnas

«La represalia que hoy anuncia Vox es seguir apoyando al mejor Gobierno que hay en España», dijo, en referencia a las declaraciones de Díaz Ayuso. «No vamos a romper la esperanza de tantos españoles a una alternativa» a Pedro Sánchez, insistió. Añadió que las «represalias» para la formación de Alberto Núñez Feijoo serán las de los resultados electorales. «Las va a tener, pero de los votantes confundidos y engañados con los mensajes equívocos» que lanza el PP, dijo. «No amenazamos con movilizaciones, las convocamos, no amenazamos con querellas, las presentamos, no amenazamos con mociones de censura, las presentamos, no mentimos como miente la prensa sobre nosotros» indicó.

El líder de Vox cargó contra la dirección del PP, a la que acusó de no hacer nada salvo esperar a que Sánchez pierda las elecciones. Lo importante, a su juicio, no es solo echar a Sánchez y castigarle en las urnas, sino también acabar con sus políticas y derogarlas. Adelantó que eso es lo que exigirán a los populares si tienen que ir juntos tras las elecciones.

Abascal reprochó a Ayuso su negativa a derogar la ley trans de la Comunidad de Madrid a cambio de su apoyo a los Presupuestos. «Estábamos dispuestos a abstenernos», dijo, lo que habría permitido que las cuentas públicas salieran adelante, pero, según dijo, les hicieron «una jugarreta». «Vox es como los separatistas y no cambiamos presupuestos por derechos», dijo la lideresa madrileña, según Abascal, que defendió los derechos de las personas que se ven afectadas negativamente por las consecuencias de la ley trans. Se preguntó por ello, «que diferencia hay entre Ayuso y Casado y por qué se pelearon para hacer lo mismo».

No se sabe quién manda en el PP

El líder de Vox aseguró que los votantes del PP están «confundidos» porque no saben quién manda realmente en el partido, si Feijoo, Ayuso, o los «burócratas» que se reúnen en Davos. Durante un mitin en Valladolid, feudo de Vox, Abascal reapareció tras la fracasada moción de censura acompañado del vicepresidente de Castilla y León, Juan García-Gallardo, y los candidatos de Vox a las elecciones del 28 de mayo, como Irene Carvajal, para la alcaldía de Valladolid. Abascal se refirió a la moción de censura y dijo que con ella cumplió el compromiso adquirido con los ciudadanos y los objetivos planteados, que no eran otros que retratar al Gobierno y su presidente, Pedro Sánchez.

Volvió a arremeter contra los medios de comunicación, que, según dijo, tenían puestos los titulares antes de que se debatiera la moción. Consideró «necesaria» esa moción de censura. «Hemos cumplido pero no nos conformamos», dijo, asegurando que no descansarán hasta que no consigan echar al «peor Gobierno de la democracia».