Feijoo acude a una reunión en la embajada de Suecia mientras se debate la moción de censura

Feijoo, a su llegada a la embajada de Suecia mientras se debate la moción de censura de Vox. Diego Radamés | EUROPAPRESS

El líder del PP, Alberto Núñez Feijoo, ha mantenido una reunión con embajadores de la Unión Europea (UE) en la embajada de Suecia, mientras en el Congreso se iniciaba el debate de la moción de censura de Vox contra el Gobierno de Pedro Sánchez, de la que los populares se han distanciado.

La reunión entre Feijoo y los embajadores europeos se ha prolongado durante cerca de hora y media mientras en el hemiciclo debatían el líder de Vox, Santiago Abascal, y el presidente del Gobierno, que han coincidido en criticar la abstención del PP en esta moción.

Tras criticar la postura del PP, Abascal ha ofrecido a los de Feijoo hacer «borrón y cuenta nueva» y votar juntos la moción para entenderse después y conformar una alternativa, mientras que Sánchez le ha advertido al PP que Abascal se cobrará el «pago en diferido» de la abstención de los populares.

Mientras este debate se daba en el hemiciclo, Feijoo intervenía en la reunión con embajadores, celebrada a puerta cerrada y que no figuraba en las previsiones oficiales de la formación. El líder del PP no ha acudido al Congreso, pese a poder hacerlo por su condición de senador y no ha atendido a los periodistas.

Tampoco atenderá a los medios mañana, cuando viajará a Bruselas para participar el jueves en la tradicional reunión que el PPE mantiene antes del Consejo Europeo.

Tras el encuentro en la embajada sueca, el PP ha enviado imágenes a los medios y una nota de prensa en la que explica que Feijoo ha hablado con los embajadores de fondos europeos, reglas fiscales, la situación económica o de las pensiones y se ha comprometido a tener una posición única en su Gobierno sobre la guerra en Ucrania y ha acusado a una facción del actual Gobierno de apoyar a Putin.

Fuentes del PP señalaron que «como se intuía, la moción de censura nos ha ofrecido un debate de dos partidos, Vox y PSOE, contra el Partido Popular, que afianza cada día más su posición como la alternativa que necesitan los españoles. Un debate en el que las múltiples referencias de censurante y censurado al Partido Popular y a su presidente Alberto Núñez Feijoo lo único que reflejan es su gran debilidad y que carecen de proyectos serios y sensatos que ofrecer a los ciudadanos».

«En el PP continuamos trabajando para dar respuesta a los problemas e inquietudes de la mayoría de los españoles, que están ocupados y preocupados por su cesta de la compra, la evolución real del empleo, la marcha real de la economía y la necesidad de abordar con seriedad reformas en aspectos tan importantes como la sanidad, la seguridad social o la educación», indicaron desde Génova.

Además, en el entorno de Feijoo recordaron que «los problemas que tienen los españoles requieren una altura de miras y una generosidad que se aleja mucho de los intereses partidistas que han motivado la celebración de esta esta moción por parte de quien la ha presentado y de quien la ha alentado: Vox y PSOE; dos partidos que se necesitan ante la pujanza demoscópica de un Partido Popular que gana votos a derecha e izquierda».

Cuca Gamarra, número dos del PP y portavoz en el Congreso, será la encargada de dar la réplica del PP al candidato independiente de la moción, Ramón Tamames, y también de valorar lo ocurrido en el debate.

Críticas de Alfonso Rueda

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha lamentado este martes que la moción de censura presentada por Vox contra Pedro Sánchez esté «más pensada» para «reforzar al Gobierno» que para «criticarlo».

«A día de hoy el gran beneficiado es Sánchez», ha señalado el presidente gallego a preguntas de los periodistas en Pontevedra, y ha añadido que la presentación de esa moción es un «grave error» del partido que preside Santiago Abascal.

Todo lo que se ha visto hasta ahora, según Rueda, «demuestra lo que nos temíamos desde el PP», que es que el propio censurado «se está frotando las manos con el espectáculo», ya que este trámite beneficia a su Gobierno «sin ninguna duda».

Tras recordar que esta moción no tiene posibilidades de prosperar «tal como está planteada», el titular de la Xunta ha sostenido que «hay motivos» y desde Galicia «muchos más» para censurar al presidente del Gobierno «pero con otros planteamientos».

Alfonso Rueda ha mostrado su respaldo «absoluto» a la decisión del PP de abstenerse en este trámite parlamentario, «sin perjuicio» de que los populares, ha insistido, «no apoyamos» las políticas que está implementado el ejecutivo de Sánchez.