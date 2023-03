Pablo Casado admite que no contrastó las supuestas injurias contra la escuela catalana

Pablo Casado en una imagen de archivo JESUS MONROY | Efe

El expresidente del PP, Pablo Casado, ha declarado este lunes como investigado ante un juzgado de Barcelona. Casado fue citado por los supuestos delitos de injurias, calumnias y un delito de odio o discriminación. La Generalitat se querelló contra el exlíder popular por unas declaraciones realizadas sobre la escuela catalana. En el 2021, en un acto de partido en Galicia, dijo que en Cataluña hay profesores «con instrucciones de no dejar ir al lavabo a los niños que hablan castellano». «¿Se puede tolerar que a un niño de cinco años se le pida apedrear o aislar a otro?», «¿se puede tolerar que haya niños que por hablar en castellano en el patio les pongan piedras en las mochilas?», «¿se puede tolerar que los niños de la Guardia Civil y la Policía Nacional se les señale y se les diga que no se pueden integrar?», preguntó.

Casado, ante el juez, ha admitido este lunes que no contrastó estas informaciones y no comprobó si las afirmaciones eran ciertas o no. Obtuvo la información de los medios de comunicación y la dio por buena porque la Generalitat no se querellaba contra los medios que la recogían. Casado ha comparecido por videoconferencia ante el juzgado 29 de Barcelona. Solo ha respondido las preguntas de su abogado y del juez.

La Generalitat presentó la querella en un primer momento en el Supremo, porque Casado era diputado en las Cortes. El Supremo archivó la denuncia y la Generalitat presentó otra en un juzgado de Barcelona, que se inhibió a favor de uno de A Coruña porque las declaraciones tuvieron lugar allí. El Ejecutivo catalán recurrió el traslado y la querella al final la está investigando un juzgado de Barcelona.

El expresidente del PP ha asegurado que su intención era defender a la familia de Canet de Mar (Barcelona), que sufrió una campaña de acoso por reivindicar el cumplimiento de la sentencia del 25 % de español en la escuela catalana. Casado quería denunciar consignas de ERC y Junts y ha asegurado que aunque no contrastó las informaciones, volvería a decir lo mismo, «volvería a hacerlo», pues cree que estaba amparado por la inviolabilidad parlamentaria, al ser diputado.