Sánchez azuza el miedo a la derecha y se presenta como garante de la «paz social»

Cristina Narbona, Pedro Sánchez y María Jesús Montero, hoy, durante el Comité Federal. Gustavo Valiente | Europa Press

La reforma de las pensiones aprobada por el Consejo de Ministros, con el beneplácito de Bruselas y los sindicatos, es ya una de las principales banderas del PSOE de cara a las próximas autonómicas y municipales del 28M. Pedro Sánchez la agitó hoy ante el comité federal de su partido reunido para aprobar las listas electorales. Y no lo hizo solo para presumir de «paz social», en contraposición con las turbulencias a las que está teniendo que hacer frente Emmanuel Macron con su plan en Francia. También para azuzar el miedo a la derecha.

Que el jefe del Ejecutivo aspira a que el acuerdo alcanzado logre superponerse al ruido que ha generado la propia coalición de Gobierno con la reforma de la ley del «solo sí es sí» o la imagen de descomposición del bloque de investidura visualizada con el naufragio de la reforma de la ley mordaza es evidente. Este sábado incluso pidió al ministro de Seguridad Social e inclusión social, José Luis Escrivá, que acudiera a la reunión de notables de su partido para explicarlo en primera persona. Pero además pretende utilizarlo como epítome de lo que ha supuesto su mandato frente a los de Mariano Rajoy y a lo que pueda venir.

El PP ya ha expresado, en sintonía con la CEOE, su oposición a una propuesta que plantea aumentar los ingresos en lugar de recortar las prestaciones como fórmula para garantizar la sostenibilidad del sistema. El primer partido de la oposición la ha llegado a tildar de «impuesto al trabajo y al talento». Cuestiona que realmente solucione los problemas que afronta el modelo español y ha dejado caer que la cambiará si llega al poder. Sánchez se lo echó en cara, aunque los socialistas ven en esa postura una oportunidad electoral que no piensan desaprovechar.

«Lo lógico sería que esta derecha que se dice tan proeuropea apoyara una reforma acordada con la Comisión. Pero les ha marcado el paso la patronal —subrayó el presidente en la intervención con la que abrió el encuentro en Ferraz—. Con su ‘no' vuelve a retratarse y, lo que es más importante, vuelve a quedarse sola». El jefe del Ejecutivo agitó así el temor a un «plan oculto» de los populares. «El del Gobierno es conocido. ¿Cuál es el de los que se oponen? ¿Volver a recortar las pensiones? Que hablen claro», reclamó.

Colusión con Vox

Nadie esperaba que la de hoy fuera una reunión convulsa ni que fueran a escucharse posiciones críticas. Todos tienen un enemigo común: el PP, pero también Vox. El partido se siente más cómodo en la defensa de iniciativas de calado social. «Nosotros nos debemos a la gente de a pie», presumió Pedro Sánchez. Su esquema es el de que lo que traiga Feijoo puede ser peor de lo que ya hubo con Pablo Casado porque tendrá que ir de la mano de la ultraderecha.

Y como prueba de ello, recurrió a la decisión del líder del PP de abstenerse en la moción de censura que se vota el miércoles. Sánchez recordó que en octubre del 2020, en la anterior moción presentada por Vox, Casado protagonizó un discurso duro y su partido votó no. «La razón es simple: el proyecto de Feijoo pasa por reeditar gobiernos de coalición con la ultraderecha, por lo tanto no cabe llamarse a engaño. De la colisión en tiempos de Casado, hemos pasado a la colusión en tiempos de Feijoo», subrayó.

Page, Lambán, Puig y Armengol, los barones ausentes del Comité Federal

Los secretarios generales del PSOE en Castilla-La Mancha, Emiliano García Page; de Aragón, Javier Lambán; de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, y de Baleares, Francina Armengol, fueron los principales ausentes del Comité Federal del PSOE. Lambán no acudió por un imprevisto familiar, según fuentes del Gobierno de Aragón. Sin embargo, desde Ferraz señalan que en ningún momento llegó a confirmar su presencia. Page tuvo que cancelar sus planes a última hora a causa del fallecimiento de un amigo cercano, informa Europa Press. Puig no fue debido a la celebración de las Fallas y Armengol tampoco acudió, aunque no trascendieron los motivos de su ausencia.

Valentín Formoso, hoy, en la sede del PSOE en Madrid. PSDEG | EUROPA PRESS

Valentín Formoso promete una campaña del PSdeG con «honestidad y honradez»

El secretario general del PSdeG, Valentín González Formoso, aseguró hoy en Madrid que su partido llevará a cabo una campaña electoral con «honestidad y honradez» para los próximos comicios locales que se celebrarán el próximo 28 de mayo. Formoso hizo estas declaraciones a su llegada a la sede del PSOE en Madrid, donde asistió la reunión del Comité Federal para ratificar las listas electorales de la próxima cita con las urnas.

El dirigente del PSOE en Galicia afirmó la intención de hacer una campaña electoral que sea acorde a «como es Galicia», que calificó de «limpia, con valores de honestidad y honradez». Valentín Formoso añadió que su voluntad es ofrecer un discurso político «muy alejado de mensajes como los que manda alguna baronesa del PP incitando a matar a la oposición», en clara referencia al polémico texto enviado por la presidenta Isabel Díaz Ayuso a los móviles de sus diputados en Madrid: «Hoy la izquierda está acabada (...). Matadlos».

Formoso manifestó que «en el 2019 ya fuimos la fuerza política con mejor resultado y volverá a ocurrir en el 2023 porque somos los que más nos identificamos con los valores principales de la sociedad gallega», manifestó el líder del PSdeG.