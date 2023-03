El PP tacha a Vox de «cooperador» del Gobierno por la moción de censura

El candidato de la moción de censura presentada por Vox, Ramón Tamames. GUSTAVO VALIENTES | EUROPAPRESS

El PP está convencido de que la moción de censura contra Pedro Sánchez presentada por Vox y defendida por el economista Ramón Tamames no solo es inútil por la imposibilidad de que salga adelante, sino que supone darle un «balón de oxígeno» al jefe del Ejecutivo en un momento en el que el Gobierno atraviesa graves dificultades. El portavoz de campaña y vicesecretario de Cultura y Sociedad Abierta del Partido Popular, Borja Sémper, afirmó que «solo cabe concluir que Vox es un colaborador necesario de Pedro Sánchez».

Sémper aseguró que España «no está ni para fuegos artificiales ni para juegos de partidos y estrategias partidistas, ni para bromas» y que el Congreso «no está para ser un circo, ni para un nuevo ejercicio de bochorno». «Lo que sabemos», afirmó, «es que esa moción de censura la va a ganar Pedro Sánchez y va a ser un balón de oxígeno mediático para los problemas que tiene el Gobierno».

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, que será la encargada de dar la réplica a Tamames, dado que el líder del PP, Alberto Núñez Feijoo, no es diputado, coincidió también en el análisis y señaló que la moción de censura se va a convertir «al final» en «oxígeno» para Pedro Sánchez «en el momento en que más débil está el Gobierno de España». Respecto a si centrará su intervención en responder al candidato, al presidente de Vox, Santiago Abascal, o al jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, eludió adelantar sus intenciones y señaló que se centrará en «los problemas que tienen los españoles».

Gamarra confirmó que el PP se abstendrá, diga lo que diga Tamames, porque la moción de censura «no tiene ningún fundamento ni viabilidad» y serán los españoles los que en el 2023 le hagan «una moción de censura a Pedro Sánchez y a todo su Gobierno».

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, aseveró igualmente que Alberto Núñez Feijoo «sabe perfectamente que no hay que participar en esta mascarada de moción de censura». «Lo mejor es trabajar de forma seria por los españoles para que el cambio llegue en las elecciones generales de diciembre», recalcó.

Quien sí ha cambiado su posición respecto a la moción de censura es ERC, que llegó a plantear un boicot a Vox dejando sin réplica el discurso de Ramón Tamames.

ERC renuncia a su boicot

El portavoz de los republicanos en el Congreso, Gabriel Rufián, explicó que aprovecharán el debate de la moción de censura para confrontar también con el PSOE porque, según remarcó, se trata de una moción contra el Ejecutivo y «el Gobierno no se puede ir de rositas». Reconoció que un plante ante Vox «no tiene sentido si solo lo hace uno», así que tiene decidido intervenir, aunque «seguramente» no gastará los 30 minutos que tiene disponibles.

Vox trató de justificar las contradicciones entre su programa y las declaraciones que está haciendo Tamames. «Yo no sé si hemos explicado suficientemente todavía que el señor Tamames no es de Vox», afirmó el portavoz parlamentario de la formación de Santiago Abascal, Iván Espinosa de los Monteros. Respecto a que Tamames haya explicado que tiene «estima» por Pedro Sánchez, el portavoz de Vox indicó que el candidato que su partido ha elegido para aspirar a la presidencia del Gobierno es «independiente y «tiene libertad para tener estima por quien considere». «Estima que nosotros no compartimos», precisó Espinosa de los Monteros.