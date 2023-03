Tamames no intervendrá desde la tribuna durante la moción de censura

Imagen promocional de la moción de censura de Vox, con Ramón Tamames (tercero por la derecha en primera fila) como candidato a la presidencia del Gobierno Europa Press

El Congreso de los Diputados acogerá los próximos días 21 y 22 de marzo la moción de censura más atípica de la democracia. Primero, porque el candidato de la moción presentada por Vox no será el líder de este partido, Santiago Abascal, sino el economista Ramón Tamames. Y segundo, porque el postulante no intervendrá desde la tribuna del Congreso, debido a sus problemas de movilidad. La presidenta de la Cámara, Meritxell Batet, anunció este lunes la fecha del debate de la moción, aunque se reservó el horario y otros detalles para anunciarlos tras la reunión de la junta de portavoces de este martes. El debate comenzará el día 21 y, tras las intervenciones de los grupos mayoritarios, la sesión se retomará el día 22 con los discursos de los minoritarios y la posterior votación. El Congreso ya anunció que será flexible en cuanto a la ubicación del orador, de 89 años, que probablemente intervenga sentado y desde una mesa habilitada para la ocasión.

Sin límite de tiempo

Pese a no ser el protagonista principal, Santiago Abascal sí intervendrá, porque será el encargado de presentar la moción. Abascal no tendrá limitación de tiempo en su exposición, como tampoco la tendrán luego ni el candidato a la presidencia del Gobierno, Ramón Tamames, ni el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, cuando le dé la réplica.

Tras el receso que la presidenta del Congreso establecerá tras la intervención del proponente y el candidato, intervendrá el jefe del Ejecutivo y después cada uno de los grupos contará con treinta minutos para la intervención del portavoz que designen, con otros diez minutos de réplica.

Lo atípico del debate lo marca también el hecho de que el propio Tamames se ha encargado de dejar claro en varias entrevistas que su intención no es defender a Vox como partido y que tampoco comparte muchos argumentos de la formación de Abascal. Ni sobre la eliminación de las autonomías, ni sobre el concepto de nación, ya que Tamames considera que España es una «nación de naciones» o una «supernación», ni tampoco en cuestiones como la inmigración.

Aunque la elección de la fecha es una potestad de la presidencia del Congreso, Batet la ha decidido de acuerdo con el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que, en contra de las especulaciones sobre un posible retraso ha decidido celebrar cuanto antes esta moción de censura, la segunda que le ha presentado Vox en esta legislatura, y que como la anterior está destinada al fracaso ya que ningún grupo está dispuesto a sumarse a los 52 diputados con los que cuenta la formación de Abascal para respaldar a su candidato a la presidencia del Gobierno.

Tras la anunciada abstención del PP, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez tratará de aprovechar el debate para confrontar los dos posibles modelos de Gobierno: el de la coalición entre el PSOE y Unidas Podemos y el que conformarían el PP y Vox en caso de que ganaran las elecciones. Su intención es aprovechar que el PP no votará en contra de la moción de Vox para identificar al máximo a los dos fuerzas de la derecha

Sánchez tiene una cargada agenda internacional que ha influido en la elección de la fecha de la moción. El jefe del Ejecutivo, en el marco de las visitas que está haciendo como preparación para la presidencia de la Unión Europea en el segundo semestre del 2023, viajará la próxima semana a Luxemburgo y a Bélgica, en coincidencia con la cumbre de la Unión Europea de los días 23 y 24 de marzo. El mismo día 24 partirá hacia Santo Domingo capital de la República Dominicana, donde se celebrará la cumbre iberoamericana, a la que asistirá también el rey Felipe VI.

A esa cargada agenda, se suma el hecho de que Sánchez tendrá que anunciar de forma inminente la sustitución de dos ministras, la de Sanidad, Carolina Darias, que será candidata a la alcaldía de Las Palmas, y la de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, que optará a la alcaldía de Madrid. El propio Sánchez ha aclarado que no pretende aprovechar para hacer una crisis amplia de Gobierno y se limitará a nombrar a los relevos de las dos ministras.

Feijoo critica al partido de Abascal por darle una «alegría» a Sánchez

El líder del PP, Alberto Núñez Feijoo, recriminó a Vox que brinde al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, la oportunidad de «lucirse» con su moción de censura, hablando ante el pleno del Congreso de «lo que le apetezca» cuando debería ofrecer explicaciones de los «problemas» de la gente y de «los escándalos que poco a poco van cercando al Gobierno». «Nosotros no vamos a darle una alegría cuando hasta sus socios le dan disgustos. Y no vamos a ofrecerle una victoria parlamentaria porque estamos trabajando en derrotarle en las urnas», señaló Feijoo ante el comité ejecutivo del PP. El portavoz del comité de campaña del PP, Borja Sémper, ya confirmó hace un par de semanas que Feijoo no acudirá al Congreso el día del debate de la moción de censura para no participar en el «circo» y la «performance» de Vox, un partido que, a su juicio, da un «balón de oxígeno» al presidente del Gobierno.

UP: una batalla de la derecha

El propio Feijoo ha confirmado ya públicamente que su grupo se abstendrá en esa moción de censura, aunque ha acusado a la formación de Santiago Abascal de ofrecer una victoria al «Gobierno convulso, dividido y en implosión» de Pedro Sánchez.

Podemos afirmó que la moción de censura será una «batalla» dentro de la derecha, entre PP y Vox, y consideró que el Gobierno debe volcarse más en la aprobación de normativas pendientes, como vivienda o la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana. La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, confió en que la moción de censura sirva para que el Ejecutivo muestre los avances que ha logrado en el ámbito de las políticas sociales.

Desde Ciudadanos, su portavoz nacional, Patricia Guasp, explicó que tienen decidido votar en contra, pero aprovechará su turno en el debate de la próxima semana en el Congreso para mostrar su modelo de país con propuestas concretas.