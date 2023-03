Podemos critica que la negociación con Yolanda Díaz lleve ya dos meses congelada

Yolanda Díaz e Irene Montero, el pasado 7 de marzo, en el Congreso Ricardo Rubio | EUROPAPRESS

Las negociaciones entre Podemos y Sumar, la plataforma de Yolanda Díaz, para concurrir juntos a las generales permanecen congeladas desde hace dos meses, según confirmaron este martes fuentes de la formación que dirige Ione Belarra.

Desde Podemos se sigue insistiendo en que las listas se elijan por primarias abiertas a la militancia de las distintas fuerzas que conformen esta coalición a la izquierda del PSOE. Según esta tesis, hasta Yolanda Díaz debería ser elegida como candidata, con el riesgo que conlleva una posible confrontación en caso de que dirigentes de Podemos como Irene Montero decidan postularse también a la Moncloa. El partido morado juega con ventaja, al contar con unas bases mucho más numerosas y organizadas que las de Sumar, Más País e, incluso, las de Izquierda Unida. Parece, pues, complicado que los socios minoritarios puedan plegarse a esta condición sin asegurarse antes un mínimo peso en las candidaturas de cada circunscripción.

Pablo Iglesias, tras su retirada hace dos años de la política después de su fiasco en la Comunidad de Madrid, reconoce que se equivocó cuando ungió a Díaz como su sucesora. «Que cualquiera que quiera, tenga o no un carné de partido, pueda decir ‘estos van a ser mis representantes y estos no'. Que aquí no haya nadie exclusivamente porque alguien le haya señalado con el dedo», afirmó Iglesias el 5 de marzo. La contradicción de su argumento radica en que él mismo nunca se sometió a unas primarias de la coalición con Izquierda Unida, Iglesias fue designado candidato solo con el voto de las bases de Podemos.

La vicepresidenta segunda encara ya la recta final de lo que ella mismo denominó como «un proceso de escucha», que le ha llevado a visitar todas las comunidades autónomas y podría anunciar que da un paso al frente antes de Semana Santa con un gran acto en Madrid al que Podemos amaga con no asistir si no se reanudan de inmediato las negociaciones.

Una relación deteriorada

La relación entre Díaz y Podemos lleva meses deteriorada. El detonante fue la decisión de la vicepresidenta segunda de no presentar su plataforma a las elecciones autonómicas y municipales del próximo 28 de mayo. Los de Ione Belarra se tomaron está decisión como una traición de Díaz para cimentar su proyecto personalista de cara a las generales previstas para el mes de diciembre.

Para colmo, este martes entró en escena Íñigo Errejón. El ex número dos de Podemos sigue siendo una de las figuras más odiadas en la dirección de Ione Belarra e Irene Montero. El ahora líder de Más País mantiene, sin embargo, una buena relación con Díaz —y más aún la líder de su partido en la Comunidad de Madrid, Mónica García— por lo que la confluencia podría resultar hasta más sencilla que con Podemos. Errejón reconoció conversaciones informales con la vicepresidenta en las que esta le habría trasladado su intención de dar un paso al frente. El exdirigente de Podemos no nombró a su antigua formación, que fundó en el 2014 junto a Pablo Iglesias, Juan Carlos Monedero, Carolina Bescansa y Luis Alegre. Ninguno de los cuatro permanece ya en la política activa. Eso sí, Errejón lanzó un mensaje más que claro: «Que se deje trabajar a Yolanda Díaz sin presiones».

La vicepresidenta, mientras tanto, sigue evitando el choque de trenes con sus potenciales socios del «frente amplio». Díaz es la líder nacional más valorada en las encuestas desde hace meses, pero también es consciente de que, con una izquierda desunida, las puertas de la Moncloa quedarían abiertas de par en par para el PP y Vox.