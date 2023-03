El PSOE reabre el choque con Podemos por la ley del «solo sí es sí» y lo acusa de mentir descaradamente

El portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Patxi López, este domingo en la presentación de la candidatura de Nuria Marín a la alcaldía de Hospitalet Kike Rincón | EUROPA PRESS

La tregua entre los socios que componen el Gobierno de coalición es ciencia ficción un día sí y otro también. Pese a las órdenes del presidente Pedro Sánchez de poner el acento públicamente en los hechos del Ejecutivo y no en lo que separa a PSOE y Unidas Podemos, socialistas y podemitas volvieron ayer a la carga los unos contra los otros por la ley del «solo sí es sí».

El primero en salirse del tiesto fue el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, quien en una entrevista en El Mundo criticó sin paños calientes a Podemos. Del partido de Ione Belarra dijo que no ha aportado ninguna solución y ha tratado de «ocultar» que no querían cambiar la ley del «solo sí es sí». Y es más, aseguró que mienten «descaradamente» cuando afirman que la reforma socialista es volver al Código Penal del caso de la Manada.

«Intereses electorales»

No es el único que emplea palabras gruesas con el socio de gobierno. El miércoles, en Córdoba, la exvicepresidenta Carmen Calvo y presidenta de la Comisión de Igualdad del Congreso afirmó prácticamente lo mismo. Señaló que, en el debate parlamentario sobre la reforma de la ley del «solo sí es sí», Unidas Podemos «ha mentido» sobre el mantenimiento en la misma del consentimiento, y que lo hizo por «intereses electorales». «El consentimiento no solo no se toca, sino que esta ley lo refuerza», incidió.

En la aludida entrevista, López niega que el PSOE haya pactado «absolutamente nada» con el PP y Vox, en referencia al apoyo parlamentario de estos a la reforma, y lamenta que Podemos se situara «fuera de la realidad» frente a la rebaja de penas a los agresores sexuales, recoge Efe. «Había que arreglarlo sí o sí», dice.

«Yo no quería el apoyo del PP, quería el apoyo de los que apoyan la ley. Porque el PP no apoya la ley. Votó en contra de la ley y ahora se envuelve en la bandera del feminismo», indicó Patxi López tras recordar que los populares han llevado al Constitucional todas las leyes que los Gobiernos socialistas han aprobado para avanzar en igualdad.

Arropada por candidatos a alcaldías y presidencias de Madrid, Valencia, Canarias y Aragón, la líder de Podemos evidenció su crítica hacia algunos ministros que dejaron «sola» en el Congreso a la titular de Igualdad, Irene Montero, frente a la ley del «solo sí es sí» y cerró filas con ella. «Aunque intenten dejar a Irene sola en el pleno, nosotras vamos a estar siempre ahí, ayudando a nuestras compañeras», recalcó Belarra.