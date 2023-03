El pulso de Extremadura a la pobreza el 28M

Acto de conmemoración del 40 aniversario del Estatuto de Autonomía de Extremadura. JORGE ARMESTAR-- EUROPA PRESS | EUROPAPRESS

Hace 40 años que las Cortes aprobaron el Estatuto de Autonomía de Extremadura. Y en las cuatro décadas de autogobierno, tan solo una legislatura ha estado bajo la batuta del PP: la de José Antonio Monago, del 2011 al 2015. Un bastión con el que Feijoo sueña y que Sánchez quiere conservar, pero que da una batalla reñida, puesto que Unidas Por Extremadura (la coalición de IU + Podemos) y Vox condicionarían los gobiernos de los dos grandes partidos. Pero quien ocupe la responsabilidad de gobernar a los extremeños se encontrará a la comunidad autónoma más pobre de España.

Con todo, las encuestas apuntan a una mínima ventaja de Guillermo Fernández Vara. Los socialistas perderían la mayoría absoluta que ostentaban con 34 escaños para quedarse con 27, aunque se mantienen como primera fuerza, según el último sondeo de Data10. El mismo estudio otorga al PP una crecida importante en representantes y pasaría de 20 a 27. Vox irrumpiría en la Junta con cinco escaños y Unidas Por Extremadura (UPE) mantendría sus cuatro representantes, a lo que hay que sumar la caída de Ciudadanos. Sería fagocitado por los populares de María Guardiola y perdería los siete escaños regionales.

Ello condiciona el futuro Gobierno de Extremadura a los pactos PSOE-UPE y PP-Vox, haciendo más reñida la disputa por la presidencia. La suma de izquierdas arroja 33 diputados, justos para la mayoría, mientras que la de las derechas se queda en 32 representantes. La diferencia es de un solo escaño que ambas corrientes van a perseguir.

Sin recursos ni población

Extremadura cerró el 2022 como la comunidad autónoma que sumaba más personas en riesgo de pobreza. Según el XII Informe El Estado de la Pobreza. Seguimiento de los indicadores de la Agenda 2030 UE 2015-2021, elaborado por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social de Extremadura, 409.567 extremeños se encontraban en riesgo de pobreza o exclusión social. La tasa más alta de España junto a Andalucía y Murcia. Estas cifras se vertebran en los bajos salarios, el elevado gasto doméstico de las familias, las pensiones precarias y la dificultad de las mujeres para conseguir un empleo o llegar a fin de mes con su salario.

De hecho, tal es la situación de la autonomía que el Ministerio de Política Territorial presentó los Presupuestos Generales del Estado del 2023 como los más comprometidos con Extremadura. «La inversión directa del Gobierno asciende a 473,9 millones de euros, lo que supone un incremento del 16,8 % sobre el 2022, y un 3,5 % del total nacional, por encima del 1,7 % que representa Extremadura en el conjunto del PIB nacional», reza en su portal oficial.

Pero estas inversiones carecen de valor si no hay habitantes que se beneficien de las concesiones estatales o del «escudo social» que ejecutó el presidente Vara durante y después de la pandemia. Y es que Extremadura es una de las comunidades más afectadas por la despoblación. Un informe de Eurostat señala que en el 2050 Extremadura habrá perdido un 16,12 % de sus habitantes —Cáceres pasaría de los 389.558 del 2021 a los 316.491, y Badajoz, de 669.943 a 579.554—. Y como añadido, el informe anual del Banco de España indica que cuatro de cada diez municipios extremeños se encuentran en riesgo de desaparición.

El AVE, «estafa histórica»

Treinta años llevaban los extremeños pidiendo una línea de Alta Velocidad al Gobierno de España hasta su hipotética inauguración el pasado 18 de julio. Hipotética porque los primeros viajeros se quejaron de la falta de aire acondicionado, máquinas expendedoras inoperativas y, sobre todo, de la poca velocidad que alcanza el tren, que es de 90 kilómetros por hora de media.

El Partido Popular ha calificado en muchas ocasiones de «estafa histórica» la presunta llegada del AVE a Extremadura. Un tren que une el tramo Plasencia, Cáceres, Mérida y Badajoz y que, según la Directiva UE 2016/797 del Parlamento Europeo, no alcanza los 250 kilómetros por hora para ser considerado, según la oposición, una línea de alta velocidad. De hecho, la misma Renfe cataloga esta red ferroviaria como «línea de altas prestaciones», puesto que solo pueden circular trenes Alvia por ella. Un deber con los extremeños que PP y PSOE llevarán en sus programas convencidos de que su cumplimiento es esencial para los ciudadanos de la comunidad.

Guillermo Fernández Vara, presidente extremeño: «Es el momento de Extremadura, de vengarnos de nuestra historia»

—El último sondeo de Data10 le da la victoria si suma con Podemos, pero el PP está a un escaño. ¿Cree que es difícil mantenerse en esa ventaja?

—Todas las encuestas, sean de quien sean, son fotos fijas que no señalan más que la tendencia de ese momento determinado. En Extremadura, el PSOE trabaja para que este mes de mayo se renueve la mayoría social y estable que esta tierra necesita para seguir creciendo, generando progreso y futuro. Queremos ganar no para mandar más, si no para servir más y mejor a los extremeños y extremeñas y, para eso, es no tener que depender de extremos y poder desarrollar las políticas que tan bien le han ido a esta tierra. Salimos a por esa mayoría y lo hacemos para dar estabilidad a Extremadura, frente a la polarización es necesario la estabilidad para atraer inversiones y para facilitar la convivencia y por eso salimos a por la mayoría absoluta

—Los indicadores de pobreza de Extremadura son los más graves de España. ¿Cómo van a paliar esta situación?

—Esos indicadores se sufren en Extremadura porque tenemos la media de pensiones más bajas de España y ¿sabe por qué?, pues porque se hizo una apuesta por la industrialización del norte de España relegando al sur sólo al sector primario, y eso es lo que ahora mismo estamos revirtiendo. Ya se está haciendo, ya estamos dando la vuelta a las previsiones del INE. Y eso se consigue liderando, como Extremadura ya hace, la nueva revolución industrial, verde, digital y sostenible que se está produciendo en Europa y en España. A lo largo de la historia, todas las revoluciones industriales pasaron de largo (o algunos decidieron que pasaran de largo) en Extremadura. Esto ya no es así y, por primera vez, lideramos desde el principio una revolución industrial. Hoy, Extremadura produce un tercio de la energía solar fotovoltaica que se genera en España, va a acoger la primera industria de diamantes sintéticos para generar semiconductores en Trujillo o la primera gigafactoría de baterías para vehículos eléctricos en Navalmoral de la Mata, o un centro Ibérico de Almacenamiento de Energías Renovables que ya ha contratado en Cáceres a 74 científicos. ¿Qué supone esto? Pues que en estos momentos hay proyectos en marcha por valor de más de 20.000 millones de euros en la región y que en los próximos años vamos a necesitar entre 20.000 y 30.000 trabajadores y trabajadoras. Es el momento de Extremadura, es el momento de, como estamos haciendo, vengarnos de nuestra historia.

—¿Y qué medidas quiere implementar para llegar a tener un AVE completo?

—En los últimos 40 años, España no se ha portado bien con Extremadura en materia de ferrocarril. Eso es una evidencia que estamos exigiendo que se corrija. Ahora bien, se han dado avances en los últimos años en forma de inversiones: 1.700 millones de euros en 4 años, nunca antes se invirtió tanto en tan poco tiempo en el tren. Pero queda mucho. Ya he reclamado al Gobierno de España un esfuerzo en los próximos 3 ó 4 años con una inversión que debería rondar los 1.300 millones de euros más.

—¿Tienen alguna medida tomada para combatir la despoblación?

—Extremadura es de las pocas regiones que ha aprobado en esta legislatura por unanimidad de todos los partidos políticos una ley específica de lucha contra la despoblación. Básicamente, el reto demográfico requiere empleo justo y vivienda digna. En ello trabajamos. Desde el 2015, cuando el PSOE volvió a gobernar Extremadura, hay en esta tierra 60.000 desempleados menos; 20.000 menos en lo que va de legislatura y 10.000 menos en el último año. Eso es más empleo y para que los salarios sean más altos, me refiero a lo que antes comentaba sobre la revolución industrial que lidera Extremadura. Y en materia de vivienda, también hemos aprobado una Ley de Vivienda para convertirla en una pata más del Estado del Bienestar, que se ayude a los jóvenes a acceder a su primera vivienda en el medio rural o que nadie tenga que destinar más del 30 % de sus ingresos a pagar su vivienda.

María Guardiola, candidata del Partido Popular: «Extremadura está peor que hace tres años y Vara tiene algo que ver»

—¿Cree que se le puede arrebatar al PSOE el diputado que les falta para gobernar con Vox?

—Hay varias encuestas sobre la mesa que dejan claro un empate técnico entre PP y PSOE en Extremadura. Es más, el propio CIS apunta al PP como ganador de las elecciones aquí. Esto no es casual. Hay un gobierno, el del señor Vara, que está en tiempo de descuento y que no ha querido llegar a ningún consenso en materias de Estado y de Región como los pactos que le he propuesto en asuntos cruciales como la sanidad, la educación y la financiación. También manejamos encuestas que aseguran que casi la mitad de los extremeños consideran que Extremadura está peor que hace tres años. Algo tiene que ver Vara con esos números. Estoy trabajando con una hoja de ruta muy clara para alcanzar la presidencia de la Junta, y lo estoy haciendo de la mano de mis paisanos con un proceso de escucha permanente y de propuestas bajo el lema Habla Extremadura. Vamos a seguir trabajando para dar voz y soluciones a los sectores sociales y económicos de la región. Estamos en la senda adecuada para obtener la confianza de los extremeños. Y, a partir de mayo, responderemos a sus demandas desde el gobierno con una acción política valiente.

—¿Cuál es su plan para combatir la situación de pobreza y exclusión social de tantos extremeños?

—Con el socialismo Extremadura no ha salido de los últimos puestos en los ránquines de paro y pobreza del país. Tenemos el segundo mayor paro femenino y también en menores de 25 años. Extremadura es la región con el indicador de pobreza más alto de España, con una tasa de riesgo de pobreza del 38,7 %. Ser mujer o ser joven en Extremadura significa tener menos oportunidades. Por eso estamos planteando medidas que estimulen la contratación de jóvenes y mujeres. Una de ellas es la cuota cero como autónomos para jóvenes y mujeres que deseen emprender en Extremadura. Para las autónomas que se reincorporen a su actividad tras la maternidad, pondremos en marcha una cuota súper reducida durante 24 meses. Creo que bajar impuestos no es de derechas ni de izquierdas, es de sentido común, y Extremadura es un infierno fiscal que asfixia a las familias con las rentas más bajas de España. Por ello, he planteado una reforma fiscal que sea justa con los extremeños y que, entre otras medidas, contempla la reducción del tramo autonómico del IRPF a rentas medias y bajas, que supondrá un ahorro de hasta 350 € para las familias.

—Su formación se ha quejado de la situación ferroviaria extremeña. ¿Traerán el AVE?

—No voy a prometer lo que no pueda cumplir, pero sí puedo garantizar que voy a dar la cara por el agravio constante del tren a los extremeños. Eso no lo está haciendo Vara con Sánchez. Yo lo haré gobierne quien gobierne. Para garantizar un servicio de alta velocidad en Extremadura hay que exigir de forma unánime la solución de nuestros déficits en infraestructuras, y, fundamentalmente, la terminación de los tramos en obra de la línea Madrid-Badajoz que pasan por Extremadura y la aprobación del Estudio Informativo del tramo en territorio de Castilla-La Mancha. El tren es el símbolo de una vergüenza que llevamos demasiadas décadas sufriendo. A sus constantes averías e incidencias, hay que sumar la falta de respeto y los engaños del Gobierno socialista. No hay AVE extremeño, que es lo que se dijo oficialmente que se inauguraría el verano pasado. Lo que hay es un tren diésel por una vía que no está electrificada. Desde que se puso en marcha este ALVIA de segunda mano los extremeños han sufrido centenares de incidencias. En otras regiones, los agravios y desvergüenzas acaban en dimisiones, como ha ocurrido con los trenes de Cantabria y Asturias. Aquí no. Aquí Vara ensalza a Sánchez y pone alfombra roja a una ministra que dice que la situación del tren extremeño no es equiparable a otras comunidades.

—¿Cómo quieren combatir la despoblación?

—En los últimos seis años Extremadura ha perdido más de 30.000 habitantes, 12.000 de ellos jóvenes. Nuestra población envejece y los servicios básicos se resienten. Necesitamos atraer y fijar población, especialmente en áreas rurales. Cuando gobernemos vamos a introducir una deducción del 75% en la cuota íntegra autonómica del IRPF durante tres años para quien fije su residencia en Extremadura. Además, elevaremos a un 15% la deducción por adquisición y alquiler de vivienda habitual para menores de 36 años. Y quiero subrayarlo: si esos jóvenes son emprendedores, tendrán cuota cero como autónomos. Además, bajaremos el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales dos puntos para que puedan comprarse una casa pagando menos impuestos, y el Impuesto de Matriculación, para que comprar un coche sea más barato. Además, vamos a garantizar guarderías de 0 a 3 años en áreas rurales para que los jóvenes puedan conciliar y poner en marcha un proyecto de familia en el medio rural.