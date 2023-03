El PP negocia con los grupos una comisión de investigación sobre el caso Mediador

El portavoz parlamentario de ERC, Gabriel Rufián. Chema Moya | EFE

El PP negocia con el resto de grupos parlamentarios la creación de una comisión de investigación en el Congreso sobre el caso Mediador, que afecta al exdiputado socialista canario Juan Bernardo Fuentes Curbelo. Los populares tienen serias posibilidades de conseguir que el Congreso investigue el caso porque algunos de los grupos que forman la mayoría de investidura se muestran a favor de crear esa comisión. Unidas Podemos ya ha anunciado que no apoyará ninguna propuesta que provenga del PP, por lo que los votos en contra, contando con el PSOE, suman 154 escaños.

A favor de crear la comisión de investigación se han mostrado ya el PP [88] Vox [52], Cs [9], ex de UPN [2], CUP [2] y Foro Asturias [1], Compromís [1] y el diputado escindido de Ciudadanos, Pablo Cambronero, que suman 156 votos. La clave está por tanto en la posición que adopten ERC, EH Bildu y PNV, socios habituales del Gobierno. El portavoz de los republicanos catalanes, Gabriel Rufián, cree necesaria la creación de una comisión de investigación, aunque aprecia «oportunismo» en el PP. Su formación analizará «el grado de oportunismo» de los populares para pedir una comisión, aunque reconoció que es una medida «necesaria». Desde el momento en el que se destapó la trama de corrupción, ERC, se mostró favorable a crear una comisión. El PP no descarta que algún partido impulse un texto alternativo. «Si el problema es que la iniciativa es del PP, nos apartaremos», dijo la portavoz popular, Cuca Gamarra

La decisión se analizará en la Junta de Portavoces del próximo martes. El PNV y EH Bildu no han decidido todavía lo que harán. El portavoz del PNV, Aitor Esteban, dijo que «si es por el ruido, una comisión tiene sentido, y si queremos saber, el juez va a investigar con más profundidad». Pero el PNV no se decanta por ahora. EH Bildu, por su parte, no se ha pronunciado, aunque suele votar junto a ERC. El líder de Más País, Íñigo Errejón, afirma que nunca se oponen a este tipo de investigaciones, por lo que podría sumarse al bloque del sí. Si la propuesta supera la Junta de Portavoces, debería ser votada luego en el pleno, en donde el PP tiene esperanzas de sacarla adelante.

El PSOE se niega a crear una comisión de investigación con el argumento de que el asunto está sub iudice, aunque los socialistas acaban de pedir una comisión sobre el caso Kitchen.