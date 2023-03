Los menores acusados de agredir sexualmente a una niña de 11 años en Badalona tenían antecedentes

Un vehículo de los Mossos d'Esquadra Enric Fontcuberta | EFE

Algunos de los menores que cometieron una agresión sexual grupal en Badalona a una niña de once años en el baño de un centro comercial tenían antecedentes policiales. Los hechos ocurrieron el pasado mes de noviembre. El caso no había trascendido hasta ahora, al tratarse de menores. Los presuntos autores son seis, según avanzó este martes TV3. Cinco de ellos han sido identificados por la víctima. Tres son menores de 14 años y por tanto son inimputables por un delito penal. La justicia no puede actuar contra ellos. En cambio, hay dos que son mayores de 14 años, si bien menores de 18. Uno ha sido ingresado en un centro de régimen cerrado, decretado por un juez de menores, y el otro está en libertad vigilada. Los dos fueron detenidos por los Mossos. En concreto, uno de los chicos, que tiene entre 14 y 17 años, que ha sido internado en un centro de menores, tenía antecedentes por agresión sexual cometida a edades tempranas.

Los presuntos integrantes de la «manada» de menores de Badalona son de nacionalidad española y viven en familias desestructuradas, que en algún momento han recibido asistencia de los servicios sociales, según confirmó el alcalde de la ciudad, Rubén Guijarro.

De los cinco presuntos responsables, hay dos que ya han sido puestos a disposición de la Fiscalía de menores y de un juzgado: uno está en un penal para menores y el otro está en libertad vigilada. Los otros tres son menores de 14 años y por tanto no se les puede imputar ningún delito. Están en libertad, bajo cierta atención de la dirección general de la infancia de la Generalitat. Hay un sexto presunto autor, pero no ha sido detenido aún.

El alcalde de Badalona afirmó este miércoles que los tres menores de 14 hacen «vida normal» y que acuden a diario al instituto, cada uno de ellos a un centro distinto. El edil badalonés puso el grito en el cielo por el hecho de que «tres energúmenos» puedan ir «tranquilamente» a clase, mientras la víctima y su familia están pasando más que un calvario, un infierno. Guijarro llamó a hacer una reflexión en la sociedad sobre si habría que cambiar la ley del menor, para evitar que chicos como estos tres puedan moverse como si no hubieran hecho nada. Según datos de la Generalitat, en 2022, atendió a un centenar de menores de 14 que habían cometido delitos sexuales.

Identificado quien amenazó de muerte al hermano de niña agredida

El alcalde informó que el menor que amenazó de muerte al hermano de la víctima ya ha sido identificado por la Policía catalana. «Te voy a apuñalar para que tu padre y tu madre sufran por ti», le escribió en el WhatsApp. «Por tu culpa ha entrado un chaval a un centro. No lo conozco, pero me da pena. Te voy a apuñalar. Estás muerto», añadió. La familia de la niña se plantea marcharse de Badalona. Pues no en vano, el hermano tiene miedo de ir solo a clase y necesita ir acompañado por un agente de policía. Son de origen ghanés y no se descarta que el móvil racista también guardara relación con la violación grupal a la pequeñas.

El Ayuntamiento confirmó que en el entorno del instituto en el que estudia el chico se ha reforzado la presencia policial. El hermano fue el que dio el toque de alerta en casa, cuando en el centro le advirtieron de que circulaba un vídeo en el que «revientan a tu hermana». Uno de los menores que participó en la agresión sexual en grupo grabó lo ocurrido y además difundió las imágenes.

Tardó en contarlo

Según el relato de una hermana de la víctima, fue agredida sexualmente mientras la amenazaban con un cuchillo. La familia de la pequeña ha decido contarlo, para que la sociedad «tome conciencia» de lo que «está pasando».

La chica acudió este martes a un programa de TV3 a contar el infierno que vivió su hermana pequeña. La víctima no recuerda el día que ocurrió, pero sí que había ido a ver ropa al centro comercial Magic Badalona, muy cercano al centro de la ciudad barcelonesa. Era un sábado, sobre las 13.00 horas. Atando cabos, la familia concluye que fue el 19 de noviembre. Fue sola, le había dicho a su madre que había quedado con amigas. Se paró ante un escaparate. Los agresores la rodearon, la amenazaron con un arma blanca y la metieron en el baño. La agredieron sexualmente y se marcharon.

«Hicieron con ella lo que quisieron», según el relato de la hermana. «No pudo escaparse. Tenía un cuchillo en el cuello y la amenazaron con matarla», narró su familiar. «Cuando acabaron, se fueron», añadió. La pequeña salió y pidió ayuda a un guardia de seguridad, que de acuerdo al relato de la familia, no le hizo caso. «¿Qué estás diciendo?, vete para allá», fue la respuesta que le dio el guardia de seguridad a la niña. De haber actuado de manera diligente, el centro hubiera podido dar la voz de alerta de inmediato.

En un primer momento, la niña no explicó nada en casa. Hasta que un mes después, su hermano mayor contó que le habían dicho en el instituto que circulaba un vídeo con lo ocurrido. La menor narró lo ocurrido y los padres denunciaron ante los Mossos. En ese momento, los padres comprendieron su cambio de actitud en los últimos tiempos: se había vuelto más introvertida.

Mientras tanto, la víctima va «tirando», según su hermana. «En un primer momento no era consciente de la gravedad de lo que le han hecho», según su hermana. «Es duro para todos, pero hay que ser fuertes por ella», señaló. La pequeña está siendo tratada por una psicóloga y por una pediatra. «Si tuviera poderes, me gustaría que estuviera bien y que el caso no le afectara a su vida», afirmó la hermana, que pide que los autores paguen por el crimen que han cometido. «Es impensable y horrible», describió. «Esta sociedad no es consciente de lo que está pasando», remató.