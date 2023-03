Los Mossos buscan a un sexto implicado en la violación grupal de una niña de once años en Badalona

Concentración ante el Ayuntamiento de Badalona por la violación grupal de una menor AYUNTAMIENTO DE BADALONA | EUROPAPRESS

La ciudad de Badalona mostró este miércoles el dolor, la consternación y su condena por la violación en grupo a una niña de once años cometida presuntamente por seis menores el pasado mes de noviembre en el baño de un centro comercial de la población barcelonesa.

Primero fue el consistorio, con una declaración unánime de repulsa, después de celebrar un pleno extraordinario, y más tarde fue la ciudadanía, con una concentración, para dar todo su apoyo a la víctima y a su familia. El alcalde, Rubén Guijarro, anunció que el Ayuntamiento se personará como acusación particular en el caso.

Seis menores agreden sexualmente en grupo a una niña de 11 años en Badalona Cristian Reino

Los hechos ocurrieron el pasado 19 de noviembre, aunque la causa sigue abierta. Y es que uno de los seis presuntos agresores sexuales sigue sin ser identificado. Los otros cinco son menores. Tres tienen menos de 14 años y por tanto no se les puede imputar ningún delito penal. Los otros dos también son menores de edad, pero tienen entre 17 y 14 y están investigados penalmente por un juzgado de menores. Uno está ingresado en un centro especial para chicos de su edad y el otro está en libertad con vigilancia. Los Mossos tratan de detener al sexto presunto implicado de esta manada de menores, toda vez que ya disponen de las imágenes de las cámaras del centro comercial Magic de Badalona. El alcalde se puso este miércoles en contacto con el establecimiento, que le trasladó que ha facilitado toda la información a la Policía catalana. La pequeña fue violada un sábado sobre las 13 horas, según la denuncia de la familia. Fue sola al centro comercial, a mirar ropa. Seis chavales la rodearon, la amenazaron con un cuchillo y la metieron en el lavabo donde la agredieron sexualmente. Al salir del baño, ya sin la presencia de los presuntos violadores, la niña pidió ayuda a un guardia de seguridad, que no la creyó. Su negligencia impidió que se activaran todos los protocolos. El alcalde lamentó que el vigilante no se tomara en serio lo que la víctima le estaba diciendo. Guijarro cree que en este caso ha fallado «todo», no solo el vigilante de seguridad, que no hizo caso a la pequeña. Al llegar a casa, tardó en contarlo. Hasta que su hermano se enteró en el instituto que circulaba un vídeo del caso.

«Falla todo»

«Como sociedad hay que reflexionar qué ha fallado y en este caso ha fallado todo», dijo el edil badalonés. E hizo una llamada a pensar sobre cuáles son los valores y la educación que estamos transmitiendo a los jóvenes. La consejera de Igualdad y Feminismos de la Generalitat, Tània Verge, puso el foco en el porno. «Es evidente que se necesita más educación sexual en las escuelas porque el acceso a la pornografía sexual más machista llega a una edad muy temprana», aseguró. Hay que trasladar a los que chicos que las relaciones sexuales que reproduce la pornografía son engañosas: «No es real. No son relaciones sanas ni igualitarias ni hay consentimiento», insistió. Los expertos hablan de una erotización de la violencia, que comienza cada vez antes y que los menores tienden a reproducir estereotipos del porno en sus relaciones.