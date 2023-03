El PSOE defiende su reforma de la ley del «solo sí es sí» ante las críticas de Podemos

La ministra de Asuntos Sociales, Ione Belarra y la ministra de Igualdad, conversan durante la sesión del Congreso Ricardo Rubio | EUROPAPRESS

El Congreso está afrontando un intenso pleno. Por el asunto que ocupa el debate: la proposición de ley presentada, en solitario, por el PSOE para reformar la ley del «solo sí es sí» aprobada de forma colegiada por el Gobierno y, después, por una mayoría de 205 escaños de la Cámara Baja y que ha desembocado, por un resquicio en sus horquillas de condena, en la rebajas de penas de más de 700 delincuentes sexuales y unas 70 excarcelaciones.

Rosell acusa al Poder Judicial de dar datos «cero rigurosos» de la rebaja de penas por la ley del «solo sí es sí» La Voz

Es la primera vez que los dos socios del Ejecutivo, el PSOE y Unidas Podemos, se posicionan sobre una iniciativa legislativa compartida en origen con criterios, hoy, diametralmente opuestos. Porque el paso unilateral de los socialistas modifica la norma estrella de Irene Montero quebrando la cohesión interna que venía manteniendo el presidente Sánchez con la titular del Ministerio de Igualdad. Y porque quien capitanea el Consejo de Ministros va a valerse del apoyo del PP, no buscado pero aceptado, para que la toma en consideración de su propuesta salve el trámite de hoy en el Congreso.

La votación no se producirá hasta bien avanzada la tarde, pero los grupos ya han ratificado en la Cámara sus posiciones. La responsable de Igualdad del PSOE, Andrea Fernández, ha defendido la reforma de la ley y se ha dirigido de forma expresa a sus socios de Unidas Podemos: «estamos cansadas de sus peroratas». «Dejen la hipérbole y hablemos de soluciones, es lo maduro y lo serio. Cuando se trata de cuestiones de tanta relevancia no importa el con quién, si no para quién», ha manifestado desde la tribuna del hemiciclo, donde en la bancada azul solo se sientan las ministras de Igualdad, Irene Montero, y la de Derechos Sociales, Ione Belarra.

¿Qué es lo que cambiará con la reforma de la ley del «solo sí es sí»? Gonzalo Bareño

Fernández ha afirmado que «aquí no valen eslóganes» y ha querido dejar claro que el PSOE «lleva más de cuarenta años diseñando la arquitectura política y legal en materia de igualdad» del país, de la ley del aborto a la de igualdad.

Volver al código penal de La Manada

Por su parte, la ministra de Igualdad, Irene Montero, criticó a su llegada al Congreso, que la reforma vaya a salir adelante sin un acuerdo entre los socios de Gobierno. «Una mala noticia, y más en víspera del 8M que el PSOE se dé la mano con la derecha» para «volver al Código Penal de la violencia y la intimidación».

Montero ve «evidente» que «hay que dar una respuesta ante las decisiones judiciales de bajadas de penas» a agresores sexuales, pero siguió apostando por «una respuesta unitaria del Gobierno» y «de la mayoría feminista» de la Cámara Baja.