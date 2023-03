El Congreso da vía libre a la moción de censura de Vox al cumplir los requisitos

Vox presentó la moción de censura con Tamames como candidato el 27 de febrero VOX | EUROPAPRESS

La Mesa del Congreso ha dado vía libre este martes a la moción de censura de Vox contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la ha admitido a trámite porque cumple con los requisitos de haberse presentado al menos por una décima parte de los diputados, con un escrito motivado y con la aceptación de un candidato.

La moción de Vox registrada el 27 de febrero ha llegado hoy a la Mesa del Congreso para recibir su visto bueno, aunque la fecha de su debate y votación la tendrá que anunciar la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, tal como establece el Reglamento de la Cámara Baja.

Una vez que el órgano de gobierno del Congreso ha comprobado que la moción de censura cumple con todos los requisitos señalados e incluye a un candidato -en este caso al profesor y economista Ramón Tamames-, que ha aceptado la candidatura, Batet dará cuenta de su presentación al presidente del Gobierno y a los portavoces de los grupos parlamentarios.

Vox ha urgido en varias ocasiones a Batet para que se pronuncie cuanto antes sobre el día del debate y la votación porque quiere que la moción se pueda llevar al pleno del Congreso antes de Semana Santa para alejarla de la precampaña de las próximas elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo.

No obstante, fuentes del entorno de Santiago Abascal señalan que la irrupción del caso Mediador que afecta al PSOE podría repercutir en la fecha final del debate al entender que «será cuando le convenga a Pedro Sánchez». Las mismas fuentes, por otra parte, han descartado la posibilidad de que Vox retire su iniciativa.

Las diferencias que existen entre el partido y Ramón Tamames no son argumento para no seguir adelante con la moción, señalan. Precisamente, el portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa, ha insistido hoy en rueda de prensa en que han dicho «muchas veces que el señor Tamames no es de Vox, igual que Vox no es de Tamames».

Ha defendido que «precisamente lo rico de esta moción es mostrar que personas de ámbitos diferentes coinciden con nosotros en el análisis de la situación, que es que hay procurar que este Gobierno se vaya cuanto antes».

Y ha reiterado que si el líder del PP, Alberto Núñez Feijoo, considera que se deben adelantar las elecciones generales para «echar a Pedro Sánchez» y que haya «un superdomingo» electoral, lo que debería hacer es «apoyar la moción» de Vox.