Yolanda Díaz espera un acuerdo entre Podemos y PSOE por la ley del sí es sí: «Hai tempo dabondo»

La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, esta mañana en Santiago. Sandra Alonso

Yolanda Díaz carga siempre consigo un mar de respuestas para cada uno de los frentes que la acechan como vicepresidenta en un Gobierno de coalición, ministra de Trabajo, candidata designada por Pablo Iglesias a sucederle para aspirar a la Moncloa e impulsora de un proyecto político, Sumar, que pretende aglutinar a todas las siglas a la izquierda del PSOE. Con ese peso llegó esta mañana en Santiago a la presentación del libro Género y política. Nuevas líneas de análisis ante la cuarta ola feminista, editado por las profesoras Alba Alonso y Marta Lois, esta última exportavoz de Compostela Aberta y mano derecha de la política ferrolana. Hacia ella miró cuando se le preguntó por futuro de Sumar en Galicia.

Pero la actualidad apremia, y la primera pregunta fue a la Yolanda Díaz vicepresidenta del Gobierno. «Eu non me rindo nunca. O acordo é posible, quedan horas dabondo para sermos capaces de chegar a un acordo. É o que me gustaría e desexo que pase mañá», reconoció sobre la votación de mañana en el Congreso, donde el PSOE cuenta con un amplio apoyo de la Cámara, incluido PP y Vox, pero no Unidas Podemos, para la toma en consideración de la reforma de la ley del solo sí es sí. Por ahora, tanto la ministra de Igualdad, Irene Montero, como el resto del grupo parlamentario, mantienen su rechazo ante lo que consideran «una vuelta al Código Penal de La Manada».

Le tocó después contestar como ministra de Trabajo, después de que el Gobierno francés acordase reducir el precio de la cesta de la compra, algo que insiste en que «é posible» hacer en España. «Levo dende o pasado verán sinalando que isto non só era posible, senón que é imprescindible», afirmó sobre la apuesta por limitar el precio de los productos, aludiendo al artículo 13 de la Ley de Comercio Minorista que avala la opción de fijarlos para revertir la tendencia inflacionista de los alimentos. «Este precepto leva con nós moitísimos anos», subrayó.

«No hay ningún acuerdo imposible, me lo van a decir a mí», dice Yolanda Díaz sobre la reforma del «solo sí es sí» La Voz

También se refirió a la ley de representación paritaria en órganos de decisión que anunció este fin de semana el presidente Pedro Sánchez. Valoró la medida, pero advirtió de que el debate tiene que centrarse además en los «coidados aos descendentes e ascendentes». «Calquera avance está moi ben, pero o feminismo de hoxe está a falar de alcanzar un pacto dos coidados para que deixemos de ser as mulleres as que nos responsabilicemos do coidado dos nosos descendentes e, tamén, dos nosos ascendentes», remarcó.

«Coido que no noso país non se convocaron eleccións xerais»

La presentación de otro libro sirvió al exsecretario general de Podemos, Pablo Iglesias, para enviar un nuevo dardo a Díaz con el que apremiarla a tomar decisiones sobre su futuro, el de Sumar y, por tanto, el de la formación morada. El fundador del partido le reclamó este fin de semana que se celebren unas elecciones primarias, con carácter vinculante, para articular una candidatura unitaria de toda la izquierda. «Que la gente decida cómo se va a construir eso», expresó Iglesias, para rechazar que esos procesos se hagan «en los despachos».

Sobre esta petición, Yolanda Díaz cambió a un semblante más serio para zanjar que está «centrada nos problemas da cidadanía, que teñen que ver cos dereitos das mulleres, con os dereitos de alimentación e a vida da xente». «Coido que no noso país non se convocaron eleccións xerais», añadió.

Y en cuanto a esos tiempos que Yolanda Díaz entiende distintos a Pablo Iglesias, para desesperación de este, apuntó que «moi pronto» tomará una decisión. «Estamos rematando os traballos de escoita, xa me quedan poucos sitios aos que asistir», contestó la ministra, que avanzó que se contará con Galicia para sumar: «Non se pode construír un país que sume sen a pluralidade e diversidade de España. Galicia é clave para construírmos esa sociedade mellor».

Todo esto lo contrapuso a la «política do balbordo e inútil, que fai dano e despreza a cidadanía» y que, advirtió al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, le penalizará si acaba abrazándola. «A xente non quere balbordo, quere solucións. Eu non escoito ao PP dar ningunha proposta aos problemas da nosa cidadanía», reflexionó.