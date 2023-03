La gestión del agua, clave del 28M en Murcia

A mediados de agosto, en el último episodio grave de contaminación, toneladas de peces muertos fueron retiradas del Mar Menor Juan Carlos Caval

Estabilidad, mayoría y recuperación son los objetivos a cumplir el próximo 28M del PP de Murcia, uno de los principales bastiones políticos de los de Feijoo. El presidente de la región, Fernando López Miras, ha sabido soportar el embate económico de la pandemia de coronavirus y la guerra de Ucrania, ha sorteado con éxito una moción de censura desastrosa de Ciudadanos y ha podido gobernar sorteando las exigencias de Vox en la tierra en la que los de Abascal crecen más. Sumado a su cercanía a la mayoría absoluta, Murcia es el «no pasarán» particular de los populares frente a un PSOE con tendencia a la baja y con Podemos e Izquierda Unida sin fuerza para dar la batalla.

Si bien en otras comunidades como Aragón o Castilla La Mancha los comicios están reñidos, en la Región de Murcia el resultado es más que prometedor para los populares. Según el último barómetro publicado por el CEMOP de la Universidad de Murcia, los de Miras aumentarían su representación parlamentaria de 16 diputados a una horquilla de entre 20 y 21, lo que les dejaría a dos escaños de la mayoría absoluta. Sumaría más que toda la izquierda junta, ya que el PSOE caería como primera fuerza y dejaría de tener 17 representantes a entre 14 y 15 y Unidas Podemos sumaría un solo escaño y se quedaría con tres.

Una suma insuficiente para permitir que el candidato socialista, Jorge Vélez, pueda desbancar a López Miras. Y por su parte, Ciudadanos, siguiendo la tendencia, perdería sus seis diputados y se quedaría sin representación. Vox cristalizaría siete asientos en el Parlamento de Murcia, pero es improbable que, pese a su ascenso, pueda condicionar un gobierno popular. Todo indica a que el PP validará otros cuatro años de gobierno.

Traer agua, sanar agua

Pese a la reputación en las encuestas de López Miras, los socialistas tienen la opción de utilizar a su favor uno de los problemas que más preocupa a los murcianos según el último CIS: el agua. La región debe gestionar en la próxima legislatura la sequía generalizada y la salud del Mar Menor. Los campos están secos. Es la premisa básica de la que se quejan los agricultores murcianos y a los que se suman andaluces y valencianos. Desde la Región se lleva años insistiendo a sus vecinos castellanomanchegos y al Estado para que se realicen trasvases de agua del río Tajo al Segura para evitar que las sequías afecten al trabajo de los agricultores. Sin embargo, el presidente Emiliano García-Page se ha negado en repetidas ocasiones y ha alegado que el caudal del Tajo debe mantenerse porque sus campos tampoco están en sus mejores momentos.

Teresa Ribera, ministra de Transición Ecológica, deberá hacer frente a los recursos interpuestos por las tres comunidades mediterráneas por el decreto aprobado por el Gobierno para recortar los envíos de agua. Pero si el presidente se quedara sin los pedidos, sería un varapalo para manejar en campaña.

Y en el Mar Menor, la laguna salada más grande de Europa, López Miras ha hecho avances para limpiar de algas la masa de agua, pero aún así el impacto medioambiental sigue siendo elevado. El fondo marino sigue sin acumular lodo para que las corrientes lo evacúen, las especies siguen muriendo y expertos medioambientales señalan que este problema tardará 40 años como mínimo en resolverse sin un plan de acción rápida.

El Gobierno de Murcia culpa de nuevo a la ministra Ribera de desviar 50 millones de fondos europeos destinados al Mar Menor, y desde el Ejecutivo central acusan al presidente regional de no implicarse debidamente en invertir en resolver dicho problema.

Hacia la creación de empleo

En la Región de Murcia no es solo el agua quien domina las preocupaciones de los habitantes. El paro es otra de las cuestiones de más relevancia para los murcianos. El año pasado, el Gobierno de López Miras dejó una tasa de desempleo del 12,9 %, habiéndola rebajado en 1,6 puntos desde el comienzo del curso, según la última encuesta de población activa realizada por el INE.

Sin embargo, este dato de decrecimiento de paro se frenó en febrero, cuando se añadieron 1.583 personas a las listas de desempleados en la comunidad autónoma. La patronal Croem llevaba avisando a la Administración sobre la desaceleración de las cifras de empleabilidad y «podría comprometer el desempeño económico y del mercado laboral en el medio plazo».

Fernando López Miras, presidente de Murcia: «El trasvase no es un problema nuestro, sino de toda España»

Edu Botella | EUROPAPRESS

—¿Cómo planean frenar a Vox y evitar su ascenso?

—Los últimos sondeos lo que dicen es que el partido que más crece es el Partido Popular en torno al que se va articulando cada día una mayoría más amplia, y ese es nuestro objetivo, seguir trabajando para conseguir una mayoría suficiente que permita un gobierno solo del Partido Popular. Y para ello, estamos centrados en trabajar y poner soluciones a los problemas de los ciudadanos con medidas para fortalecer el Estado del bienestar y atender a las personas y a las familias a las que la crisis de los precios de los alimentos, la subida de las hipotecas o el incremento del precio de los combustibles hace un gran daño a sus economías.

—Qué políticas tiene para combatir la sequía?

—El Gobierno de España ha ejecutado un recorte del 50 % del Trasvase sin un solo criterio técnico o científico que lo avale. Esto no es un problema de la Región de Murcia, sino de todos los españoles. Con esta decisión, se pone en riesgo el abastecimiento de 2,5 millones de personas, en peligro 300.000 puestos de trabajo en el Levante español, y afectará a la balanza comercial de España porque el Trasvase Tajo-Segura riega el 70 % de las frutas y hortalizas que exporta el país. Ante esto, recurriremos al Tribunal Supremo y hemos impulsado una Ley, que se llevará al Congreso de los Diputados, para blindar el Trasvase y que su supervivencia no dependa del Gobierno de turno. La competencia en planificación hidrológica es exclusiva del Gobierno de España, el mismo Gobierno que está fomentando que haya enfrentamientos entre las comunidades autónomas, cuando lo que debería hacer es garantizar un Plan Hidrológico Nacional.

—¿Y para el Mar Menor?

— El Gobierno de la Región de Murcia está afrontando en solitario la recuperación del Mar Menor frente a un Gobierno de España que ha hecho un absoluta dejación de funciones ante uno de los problemas medioambientales más importantes en nuestro país en los últimos años, además desviando fondos ya comprometidos, en concreto más de 54 millones de euros, a actuaciones en otra comunidad autónomas lo que es una muestra de su absoluta despreocupación. Es como si cuando ocurrió el suceso del Prestige, el Gobierno de España hubiese abandonado a su suerte a los gallegos, pues eso es lo que está haciendo Pedro Sánchez con el Mar Menor, abandonarlo a su suerte. Pero en el Gobierno regional lo tenemos claro y estamos volcados con la recuperación del Mar Menor a la que este año, por ejemplo, destinamos 102 millones de euros. Hemos creado una consejería en exclusiva para el Mar Menor y el ecosistema mantiene su delicado equilibrio gracias a las medidas que hemos impulsado. El Mar Menor forma parte de nuestra identidad y creo que con el esfuerzo de la Comunidad autónoma y el compromiso de toda la sociedad vamos a lograr su recuperación integral, no es una tarea fácil pero estamos plenamente comprometidos.

José Vélez, candidato del PSOE: «El PP ha puesto a la región en la cola de los indicadores de calidad de vida»

PSOE

—¿Cómo ha visto la región en estos últimos cuatro años?

—El Partido Popular, tras 28 años de gobiernos en la Región de Murcia, ha situado a nuestra comunidad a la cola de todos los indicadores de progreso y calidad de vida. Durante estos cuatro años, López Miras no solo no ha mejorado estos datos, sino que los ha empeorado. La realidad es que la Región de Murcia es, junto con Madrid, la comunidad que menos invierte por habitante en sanidad; una de las comunidades con más personas en riesgo de pobreza, con 500.000 personas en riesgo de exclusión social; es la comunidad con mayor tasa de fracaso escolar; la tercera con el peor índice de calidad de vida; una de las que tiene los salarios y pensiones más bajas del país; la que presenta mayor déficit de cuentas públicas, en la que más crece la deuda, en la que menos empleo se creó el pasado año. La gestión de López Miras durante esta legislatura se podría resumir con estas palabras: inacción, confrontación, mentira y victimismo. Durante estos cuatro años ha sido incapaz de aportar ni una sola solución a los problemas que tienen los ciudadanos y ciudadanas. Lo único que ha hecho ha sido mentir para intentar tapar su inacción y confrontar con el Gobierno de España. Ha mantenido un discurso falso y victimista para intentar sacar rédito electoral. La Región de Murcia es una tierra maravillosa, con un enorme potencial. Esta comunidad solo necesita un gobierno que cumpla con su responsabilidad.

—¿Con qué políticas quieren solventar el paro?

—Los datos demuestran que la política económica de López Miras es un absoluto fracaso. El pasado mes de febrero la Región de Murcia fue la comunidad autónoma en la que más aumentó el paro de toda España. También fue la comunidad que menos empleo creó en 2022. Mientras, en el resto de España, el mercado laboral demuestra su fortaleza, con un incremento de 89.000 personas afiliadas en la Seguridad Social, se trata del segundo mejor dato en un mes de febrero en más de dos décadas. Desde el Gobierno regional debemos seguir el mismo camino que está siguiendo el PSOE desde el Gobierno de España, con políticas que persigan reducir la temporalidad y la precariedad en la línea de la reforma laboral, que ha permitido reducir los contratos temporales a mínimos históricos. De igual forma, desde el PSOE, apostamos por una modernización del tejido económico, apostando por la industrialización de nuestras comarcas y apoyando la ciencia y la innovación.

—¿Qué alternativas al problema del agua ofrece el PSOE?

—El Partido Popular dice una cosa en el Levante y otra en el resto de España. Llevan cerca de 30 años usando el agua de forma partidista en la Región de Murcia, Almería y Alicante para intentar sacar rédito electoral. Lo vemos a diario, no quieren solucionar el problema. Solo les importa el agua para usarla como arma arrojadiza. De hecho, durante todo este tiempo no han sido capaces de ofrecer ni una sola alternativa o solución para garantizar agua en el sureste de España. Por más que lo niegue el Partido Popular en la Región de Murcia, el cambio climático está reduciendo las precipitaciones en la cabecera del Tajo y los expertos apuntan a que esto irá a peor en el futuro. Por responsabilidad, debemos ofrecer soluciones para asegurar el agua en la Región de Murcia. Esto no es una especulación, ya ha pasado. Durante el Gobierno de Rajoy estuvimos 11 meses sin ni una gota del trasvase porque no había agua suficiente en el Tajo. El Partido Socialista es el único que se está tomando en serio el problema del agua. Nuestro objetivo es garantizar agua para siempre.