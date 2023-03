El PSOE presume de rapidez y contundencia en el caso Mediador y contraataca con las tramas de corrupción del PP

El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, este viernes, durante su comparecencia ante la Comisión Constitucional del Congreso FERNANDO ALVARADO | EFE

La polémica por las repercusiones del caso Mediador no deja de crecer. El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, respondió este viernes al PP en el Congreso que ante cualquier caso de corrupción «a quien le toca hacer el trabajo es a la Justicia». El ministro se mostró a favor de que «el peso de la Justicia» caiga sobre quien haya cometido un delito y ha defendido la actuación del PSOE, que expulsó «inmediatamente», según subrayó, al diputado Juan Bernardo Fuentes, presuntamente implicado en una trama de corrupción que cobraba mordidas a empresarios.

«Nosotros lo que hemos hecho es echarle inmediatamente porque no representa los valores socialistas y si tiene que pagar, que lo pague, y que los jueces sean contundentes», recalcó Bolaños durante su comparecencia ante la Comisión Constitucional.

Bolaños quiso subrayar así las diferencias entre el PSOE y el PP a la hora de actuar ante un caso de corrupción. «Nosotros le expulsamos inmediatamente y ustedes le mantienen en el partido», reprochó a los diputados populares.

Asimismo, el responsable de Presidencia retó al presidente del PP, Alberto Núñez Feijoo, a que expulse a la gente «manchada por la corrupción» en sus filas, como el presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí, con el que Feijoo compartido mesa recientemente como le reprochó Bolaños, la alcaldesa de Marbella, que tiene imputado a su marido e hijastro, y al exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, para quien la Fiscalía pide 15 años de prisión por el caso Kitchen.

Sobre este asunto, lamentó que se haya utilizado a miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado a la orden de algunos ministros del PP para ocultar los propios delitos del partido. «Cuando no rompían a martillazos las pruebas que los involucraban», señaló. Asimismo, aseguró que el PSOE «desde luego no va a destrozar a martillazos ninguna prueba» sobre el caso Mediador. En la misma línea, el ministro acusó al principal partido de la oposición de actuar ante la corrupción como si no pasara nada, «como si fueran gente de bien», ironizó Bolaños, recogiendo la expresión utilizada por Feijoo en el Senado.

Por su parte, la ministra de Educación y portavoz nacional del PSOE, Pilar Alegría, defendió este viernes la actuación de su partido en el caso Mediador y reclamó al resto de formaciones políticas que obren con «la misma celeridad y contundencia» en los casos de presunta corrupción.

«Actitudes indignas»

«El PSOE, cuando comprueba y ve que hay algún tipo de actitud absolutamente falta de transparencia, actitudes indignas que son absolutamente vergonzantes, actúa con absoluta transparencia y contundencia porque eso es lo que nos piden los ciudadanos», señaló la ministra.

«El PSOE no tardó ni 24 horas en expulsar a esta persona del partido y exigirle que entregase el acta de diputado. Nos debemos a una ciudadanía, lo tenemos muy claro. Sabemos que tenemos que ser responsables, claros, honestos y transparentes, y así vamos a actuar siempre», subrayó la portavoz del PSOE.