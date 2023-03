El mediador usó al general detenido de cebo para extorsionar a empresarios

El exdiputado nacional del PSOE Juan Bernardo Fuentes, junto a su abogado, Raúl Miranda, tras prestar declaración ante la jueza. RAMÓN DE LA ROCHA | EFE

Marco Antonio Navarro Tacoronte, el hombre que da nombre al caso Mediador, habría creado por su cuenta una red de extorsión a empresarios paralela a la red corrupta. Para ello, se habría servido, entre otros, de los contactos del general retirado de la Guardia Civil Francisco Espinosa Navas, el único de los investigados en prisión provisional. En su declaración ante la jueza, el general aseguró que Navarro Tacoronte lo utilizó como «cebo» para extorsionar a empresarios. En un auto del pasado jueves, la jueza acordó mantener en prisión al general Espinosa para «garantizar el acceso a determinados medios de prueba que podían verse perjudicados» si se aprobase su puesta en libertad.

En su declaración, el general indicó que nunca pidió dinero a ningún empresario y que su intervención en los contratos que le fueron adjudicados al empresario del sector de los drones José Santiago Suárez Estévez (también imputado), cuando estuvo destinado en el Sahel, se limitó a la parte técnica.

Aseguró que las comidas a las que acudió, tanto en Madrid como en Canarias, las organizaba Navarro Tacoronte para introducir a diferentes empresarios dentro de su «tela de araña». Su objetivo, explicó el general retirado, era hacerles ver a esos empresarios que lo tenían a él de contacto y, si no accedían a darles el dinero que les reclamaba, les decía: «Oye, conozco a fulanito, menganito, y como no me hagas esto resulta que te vas a enterar».

Detalló que conoció al mediador «de casualidad» cuando coincidieron en un restaurante en Valencia, donde cenaba con unos amigos, uno de los cuales era José Santiago Suárez Estévez. Este empresario declaró ante la jueza que Navarro Tacoronte le estafó 46.000 euros con la promesa de montar una empresa de venta de drones en Canarias.

Dice que no conocía a Tito Berni

Navarro Tacoronte, siempre según la versión del general retirado, le pidió que quedaran para tomar un café en Madrid, adonde viajaba asiduamente, dos o tres veces cada mes, porque trabajaba para «un diputado». Ante la jueza, dijo que al socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo, considerado el líder de la rama política de la trama, «no lo conocía entonces ni ahora», como tampoco a su sobrino Taishet Fuentes, ambos exdirectores de Ganadería del Gobierno canario.

Contó que en Madrid quedó con el mediador y con el empresario Antonio Bautista, otro de los imputados, y que ambos le plantearon que colaborara con ellos en una empresa de placas fotovoltaicas en Canarias cuando se retirase de la Guardia Civil.

Su función sería la de director de relaciones internacionales y cobraría un sueldo de 5.000 euros. Además, exigió que contrataran a su pareja con un sueldo de 3.000 euros. A preguntas de la jueza, el general Espinosa Navas señaló que aceptó el ofrecimiento porque no quería «irse a casa jubilado» y se agarró a esa propuesta, si bien «luego no se materializó absolutamente en nada».

El sobrino de Juan Bernardo Fuentes Curbelo, Taishet Fuentes Gutiérrez, que fue director general de la Consejería de Ganadería de Canarias, aseguró también en su declaración que fue «utilizado» por el llamado mediador y se desmarcó de la presunta trama de cobro de sobornos a empresarios locales a cambio de favores políticos. «Me siento, después de todo [...] que me ha utilizado el señor Navarro», afirmó el sobrino de Tito Berni para añadir a continuación que, por contra, él no se habría aprovechado o beneficiado de nadie.

Podemos solo apoyará una investigación si la pide el PSOE

La posibilidad de abrir una comisión de investigación en el Congreso sobre el caso Mediador ha abierto una nueva brecha en el Gobierno de coalición. El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, rechazó la creación de esa comisión afirmando que es la Justicia la que debe actuar. Unidas Podemos, sin embargo, está dispuesta a que el Congreso investigue la trama del Tito Berni, pero siempre que sea el PSOE el que solicite, porque no están dispuestos a hacerle el juego al PP, que ya ha registrado la creación de una comisión de investigación.

El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, afirmó que si los socialistas dan ese paso apoyarán que el Congreso investigue la trama. Echenique consideró sin embargo como una «broma» que el «partido más corrupto de Europa», inmerso en los casos Gürtel y Kitchen, trate de presentarse ahora como una formación que lucha contra las irregularidades.

«Llegar hasta el fondo»

«No vamos a hacerle el juego al PP», reiteró Echenique, que aclaró que su negativa a la propuesta de los populares no implica que no quieran que el caso Mediador se investigue en el Congreso porque creen que es el PSOE el que debe pedirlo voluntariamente en el Congreso para «llegar al fondo de este asunto».

El líder del PP, Alberto Núñez Feijoo, pidió unanimidad para crear una comisión de investigación y «devolver la dignidad» al Congreso, asegurando que el PP está «siempre a favor de las investigaciones», como se ha hecho con la operación Kitchen. «Si el Congreso quiere mantener la legitimidad para pedir comisiones de investigación hacia los demás, debe investigarse a sí mismo cuando tiene un problema reputacional, como tiene el Grupo Parlamentario Socialista en la Cámara», sostuvo Feijoo.

Ciudadanos anunció también que apoya la comisión de investigación solicitada por el PP por la que tienen que «desfilar», a su juicio, todos los diputados socialistas para aclarar si han utilizado la Cámara «como centro de operaciones de esta repugnante trama».

El portavoz del PNV, Aitor Esteban, afirmó que, «en algún momento», podría llegar a ser «necesaria» la constitución de una comisión de investigación, aunque dudó de su «eficacia», por lo que prefieren esperar a que el PSOE dé «toda la información que tiene». Otros grupos, como ERC o EH Bildu, ya se mostraron partidarios de crear una investigación sobre el caso Mediador la pida quien la pida.