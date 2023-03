Podemos anuncia que votará en contra de la reforma del PSOE a la ley del «solo sí es sí»

El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, en una imagen de archivo. FERNANDO ALVARADO | EFE

A cuatro días para que se vote en el Congreso la toma en consideración de la ley del «solo sí es sí» las posturas entre Podemos y PSOE siguen enconadas. Los morados han confirmado este viernes que votarán en contra de la proposición de los socialistas si no llegan a un acuerdo. «La ley que está planteada vuelve al Código Penal de la Manada y ojalá, como digo, no lleguemos a ese momento, a ese espectáculo poco edificante, estamos trabajando para que eso no pase, pero no vamos a votar con el PP volver al Código Penal de la Manada. Nosotros votaremos en contra de eso si no hay acuerdo», ha señalado en los pasillos de la Cámara baja su portavoz parlamentario, Pablo Echenique.

Ese acuerdo no parece probable puesto que el PSOE no ha atendido a la última petición de Igualdad de reunirse para poder llegar a un consenso antes del debate, algo que Echenique ha vuelto a reprochar a los socialistas en declaraciones en la Cámara Baja. Ha insistido en que la iniciativa del PSOE «vuelve al Código Penal de la Manada» y por eso espera entenderse en este punto antes del debate del martes y no llegar a «ese espectáculo poco edificante» de que la iniciativa socialista salga adelante con los votos del PP y Vox. El PSOE, ha dicho el portavoz, «debería apostar por un acuerdo feminista de la Cámara y en el seno del Gobierno, y no apoyarse en el Partido Popular».

Previamente y en una entrevista a RNE, Echenique ha criticado al PSOE por negarse a negociar los términos de la proposición de ley para cambiar la ley «solo sí es sí». «Llevo unos cuantos años en el Congreso y jamás había visto una situación en la que el socio mayoritario no quiera negociar», ha reprochado a los socialistas el dirigente de la formación morada.

También ha asegurado «no entender» los motivos por los que el PSOE «ha abierto voluntariamente una crisis» a cuenta de la reforma de la ley del «solo sí es sí». «No somos capaces de comprenderlo», ha reiterado el portavoz de Unidas Podemos, quien ha recordado que el Ministerio de Igualdad «llevaba dos meses negociando discretamente cuando el socio mayoritario decidió filtrar su propuesta de reforma», ha zanjado.

Valores feministas

Paralelamente se producía la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su visita oficial a Finlandia. Desde allí ha puesto en valor «los valores feministas» que comparten las dos alas del Ejecutivo, y ha restado importancia a la votación del martes, en la víspera del Día de la Mujer. «Aquí de lo que estamos hablando es de la toma en consideración, hay un sentir mayoritario entre los grupos parlamentarios que tenemos que corregir técnicamente una buena ley que desgraciadamente está teniendo efectos indeseados. Pero el compromiso con el feminismo de todo el Gobierno está certificado en esta legislatura: ley LGTBI, interrupción del embarazo, la propia ley del solo sí es sí...», ha zanjado.