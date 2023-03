La jueza del caso Mediador investiga contratos de una fundación pública

La vicepresidenta primera del Gobierno, Nadia Calviño, ha ordenado que se investiguen las posibles relaciones con la trama Mediador de una fundación pública ligada a la acción exterior de España en cooperación y seguridad que ella misma preside, después de que la jueza del caso le haya pedido detalles de cuatro contratos concretos. Suman 2.352.278 euros, se remontan al 2020 y 2021 y tienen un nexo común: son suministros de equipamientos para proyectos de seguridad en África (tres para el proyecto GAR-SI Sahel y uno para el proyecto CT Public Spaces para Ghana, Kenia y Senegal), sobre los que planea la duda de si fueron amañados por el general retirado Francisco Espinosa, único de los imputados en prisión.

El general dirigía desde el 2017 la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP): GAR-SI Sahel. Un proyecto de la Comisión Europea para ayudar a Mauritania, Burkina Faso, Mali, Níger, Senegal y Chad a mejorar la seguridad en su territorio. Espinosa había sido coronel jefe de la Comandancia de Las Palmas, de donde procede su conexión con Canarias. Calviño aclaró este jueves que el nombramiento del general en la FIIAPP se produjo cuando el Gobierno era el del PP, y el ministro del Interior era Juan Ignacio Zoido y la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría.

Licitaciones sospechosas

Las cuatro licitaciones investigadas incluyen drones entre los equipos a adquirir. Y esos lotes, los relativos a drones, los ganaron sociedades de uno de los imputados: el empresario valenciano José Santiago Suárez Esteve, del que se sospecha que pagaba comisiones a varios miembros de la trama, tanto al mediador, Marco Antonio Navarro Tacoronte, como al general Espinosa Navas.

La magistrada solicita a la Guardia Civil que le facilite un volcado completo de todos los mensajes del correo corporativo profesional del general Espinosa. Al declarar ante la jueza, el mediador afirmó sobre Suárez Esteve, «que el general recibía pagos en efectivo, se los entregaba el dicente (Navarro Tacoronte) en un sobre cada vez que se veía con él, dinero aportado por los empresarios previamente a las reuniones con el general».

El Servicio de Asuntos Internos de la Guardia Civil, que llevó el peso de la investigación sobre el general, subraya en un informe que hay grabaciones en las que Suárez Esteve reconoce reunirse «habitualmente» con Espinosa Navas, en las que se le escucha decir, entre otras cosas: «Todo lo que hago en África lo hago con Papá» (apodo con el que supuestamente se referían al general en la trama).

En su interrogatorio, la jueza recriminó al general Espinosa que pusiera en peligro «la imagen y la seriedad» de la institución al recibir allí a los empresarios que habrían accedido al pago de sobornos a cambio de favores políticos.

Sede de la Guardia Civil

Al preguntarle por uno de los empresarios señalados por la investigación judicial, Alberto Montesdeoca, el general dijo que «ese es un chico joven, me parece, que tiene una quesería». La jueza le recordó que «le visitó en Guzmán El Bueno, en la sede de la Guardia Civil». «Si usted no tiene nada que ver con esto, ¿qué finalidad tiene de poner en medio la institución, la imagen y la seriedad que evidentemente proyecta?», cuestionó ella.

«Yo no sabía quién era este señor. A mí me dicen: ‘Voy a tomar un café contigo y viene un amigo'; y yo digo: ‘Bueno, pues venga'. Y luego me dicen quién es él, que tiene una quesería familiar, que tiene buen queso», relató para añadir que después se fueron a comer juntos. «Pero esto era para meterlo otra vez en la red de Marco Antonio», apostilló en alusión al mediador, Marco Antonio Navarro Tacoronte.

«¿Sabía que el quesero tenía un expediente con la devolución de una subvención de más de 70.000 euros y que la finalidad que pretendía era la solución de sus problemas?», preguntó la jueza. «Ni pude hacer nada ni hice nada», zanjó él general.

Le ofreció 5.000 euros de sueldo

Espinosa indicó que conoció de forma casual en un restaurante al investigado Marcos Antonio Navarro Tacoronte, y que en una primera reunión le ofreció un puesto de director de relaciones institucionales en una empresa de fotovoltaica que quería montar en Canarias junto al empresario Antonio Bautista —también imputado—. «Las condiciones laborales eran 5.000 euros y una tarjeta de gastos de protocolo», dijo, además de aseverar que el mediador tejió «una red de araña» con el propósito de estafar a empresarios. El general justificó los 61.000 euros en metálico hallados en su casa diciendo que eran ahorros.