Aragonès considera roto el pacto con Junts que dio la presidencia del Parlament a Borràs

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha reconocido este viernes que le preocuparía, en lo personal, ver a Laura Borràs en prisión. Pero ha avisado a Junts sobre las consecuencias políticas, si es condenada. En ese supuesto, el Parlamento tendrá que elegir a otro presidente. Las circunstancias han cambiado respecto a hace dos años. ERC y Junts pactaron un intercambio de cromos. Junts apoyó la investidura de Aragonès y los republicanos, la de Borràs. Junts ya no forma parte del Govern, ya no son socios. Y el dirigente de Esquerra ha dado por roto aquel acuerdo de investidura. «Si Junts quiere rehacer el pacto, estoy abierto», ha dicho en RTVE. La condena de Borràs, por tanto, abriría la puerta a un presidente del PSC.

Aragonès ha aprovechado su comparecencia televisiva para lanzar una nueva advertencia a Pedro Sánchez. El presidente de la Generalitat no ha garantizado el apoyo de ERC a una eventual investidura del dirigente socialista y le ha avisado de que si no cumple con el diálogo con Cataluña, los pactos de futuro le saldrán «más caros». El Govern no da la mesa de diálogo por concluida. «El Gobierno no debería dejar pasar el tiempo, eso lo hizo Rajoy y no le salió bien», ha señalado. Nosotros no damos la mesa por cerrada. Solo hemos dado los primeros pasos», ha insistido. «El compromiso con el diálogo y la negociación debe poder continuar. Hay avances que por una determinada cúpula judicial que no se han acabado de aplicar y lo que debemos hacer es seguir el diálogo y la negociación», ha dicho sobre la reforma del Código Penal, que no ha acabado de beneficiar a los dirigentes de ERC. «Un paso adelante en represión es un paso atrás en la solución del conflicto político», ha advertido sobre una eventual condena de Josep Maria Jové y Lluís Salvadó por su participación en la organización del 1-O.

El presidente catalán trabaja en una propuesta de claridad, sobre cómo hacer el referendo, y su intención es presentársela a Pedro Sánchez. Pero antes de ello, quiere cerrar el acuerdo con las fuerzas soberanistas. Ha reconocido que no ha convocado aún a las formaciones partidarias de una consulta porque no existe aún un mínimo consenso.

Criticas a la presidente madrileña

Aragonès ha criticado además a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, pero al mismo tiempo la ha retado a mantener una reunión cara a cara para «discutir» sobre el modelo territorial. Ayuso viajó el lunes pasado a Barcelona, donde pronunció una conferencia en el Círculo Ecuestre. Se despachó a gusto contra Aragonès por no haber recibido al rey en el Mobile y contra el independentismo, que tildó como la «tarea diabólica antihumana por excelencia». «Puede venir a provocar», ha dicho el presidente de la Generalitat en RTVE, pero cree que la dirigente del PP pudo comprobar que Cataluña no es el territorio «sedicioso» que pintan los populares. Aragonès está dispuesto a reunirse con su homóloga madrileña, aunque también ha señalado que no cree que ella quiera.