Andalucía incluye la atención primaria en sus nuevas tarifas de convenios con la sanidad privada

Juanma Moreno, presidente de Andalucía, en Almonte (Huelva). Julio Muñoz | EFE

La consejera de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, Catalina García, reiteró este jueves que la orden de tarificación de los convenios con la sanidad privada, publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), es «simplemente un marco normativo» y que el Gobierno andaluz «no va a privatizar nada dentro del sistema sanitario» mientras esté gobernando el PP. La consejera remarcó que la orden, criticada por la izquierda y por algunos sindicatos, solo supone «renovar la orden de 1998».

«Esta orden lo que viene a hacer es exactamente igual, un marco normativo con precios máximos para las necesidades que el sistema público pueda tener a lo largo del tiempo», recalcó la consejera, quien ante la pregunta sobre la novedad de incluir a la atención primaria dijo que «todo lo que haya dentro del sistema sanitario lo vamos a tener en una orden de tarifas que es un marco normativo y que no quiere decir absolutamente nada, es simplemente un marco normativo».

Por su parte, el secretario general del PSOE de Andalucía, Juan Espadas, instó al presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP), a que «recapacite» su decisión de «abrir la puerta a la privatización de la sanidad pública en la comunidad», y que «dé marcha atrás» en la orden autonómica sobre conciertos del Sistema Andaluz de Salud (SAS) que «pone precio a la atención primaria».

«Es un error, y en el PSOE no estamos dispuestos a permitirlo», ha asegurado Juan Espadas, que al respecto ha indicado que el Grupo Socialista que él preside presentará iniciativas en la Cámara autonómica, porque «esta orden debe tener el rechazo del Parlamento».

El líder socialista andaluz denunció que la orden del SAS, que entrará en vigor este viernes tras su publicación en el BOJA, inicia la implantación en la comunidad de «un modelo mixto, de sanidad pública mediocre y sanidad privada que recibe recursos públicos».

Galicia se desmarca

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, afirmó que no conoce en detalle el decreto aprobado por el Gobierno andaluz, pero subrayó que la intención de la Xunta no pasa por la concertación. El Gobierno gallego, añadió, mantiene su modelo de atención primaria, «e é polo que hai que loitar», de ahí que reclamase de nuevo al Gobierno un aumento del número de médicos. «A concertación da primaria non é algo que contemple a Xunta», concluyó.

Fuentes del Sergas subrayaron después que en Galicia no está previsto ningún tipo de privatización en ningún caso.