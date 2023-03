Unidas Podemos afirma que está «lejos» de llegar a un acuerdo con el PSOE sobre la ley del «solo sí es sí»

La ministra Portavoz y de Política Territorial, Isabel Rodríguez y la ministra de Igualdad, Irene Montero, durante una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. GUSTAVO VALIENTE | EUROPAPRESS

Las posibilidades de un acuerdo entre el PSOE y Unidas Podemos para la reforma de la ley del «solo sí es sí» se agotan. A menos de una semana de que el Congreso vote el 7 de marzo la propuesta socialista, el presidente del grupo de Unidas Podemos, Jaume Asens, admitió que están «lejos de votar sí» a la toma en consideración de la proposición de ley del PSOE para reformar la ley, dado que no cuenta por el momento con el respaldo del Ministerio de Igualdad que dirige Irene Montero.

No obstante, Asens consideró que no existen tantas diferencias entre el planteamiento del espacio confederal y el de su socio de coalición, por lo que se mostró optimista respecto a las opciones de consenso, que podrían extenderse en la fase de enmiendas si la iniciativa prosigue su tramitación parlamentaria.

Asens señaló que no existe propiamente una negociación con el PSOE sobre los cambios a introducir en la normativa, aunque se dan contactos informales. Por ello, y tras incidir en que han remitido siete propuestas de modificación que no han obtenido respuesta, volvió a exhortar a los socialistas a que se sienten a la mesa. No obstante, aclaró que si no llegan a un consenso el día 7 de marzo, cuando se debate la toma en consideración de la proposición de ley, hay margen para un acuerdo en la fase de enmiendas.

La ministra de Igualdad e impulsora de la ley, Irene Montero, advirtió este miércoles de que el «dato en bruto» que ha ofrecido el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre la rebaja de penas por la ley del «solo sí es sí» genera «alarma» en la ciudadanía, por lo que instó al organismo a facilitar los datos completos «en aras de la tranquilidad».

Podemos ha organizado este sábado un encuentro feminista que protagonizarán su líder, Ione Belarra, y la ministra de Igualdad, Irene Montero, con candidatas autonómicas a los comicios del 28-M. El evento se desplegará a tres días del debate en el pleno del Congreso sobre la toma en consideración de la proposición de ley que el PSOE registró en solitario para reformar la ley «solo sí es sí» y que ha generado tensión con los morados. De hecho, la formación ha lanzado numerosos mensajes a su socio de coalición para sentarse a negociar y lograr un acuerdo unitario en el Gobierno antes de que el debate llegue al Congreso el 7 de marzo.