Caso Mediador: Podemos pide una comisión de investigación al PSOE para que el PP no saque rédito de la suya

El PP ha encontrado en el caso Mediador una grieta por la que ensanchar su ventaja electoral sobre el PSOE y tensar, al mismo tiempo, las costuras de la coalición. Los populares reclaman que una comisión investigue en el Congreso la trama de extorsión a empresas del sector ganadero y alimentario de Canarias, que puede tener ramificaciones en otras comunidades y afectar hasta a 15 diputados socialistas.

Una iniciativa para la que necesitan del apoyo de Unidas Podemos, que se niega a «hacer el juego» a los populares pero lejos de dar un respiro a sus socios de Gobierno ha elevado la presión al reclamar que sean los socialistas quienes den este paso e impulsen las pesquisas en la Cámara baja.

La líder de la formación morada, Ione Belarra, se mostró «enormemente preocupada» por el alcance de un escándalo que ha salpicado de lleno al PSOE y que de momento ha supuesto la expulsión del exdiputado Juan Bernardo Fuentes Curbelo, presunto cabecilla de la trama. «El PSOE es el máximo interesado en aclarar lo ocurrido y en dirimir las responsabilidades, y creo que debería presentar esa comisión de investigación», aseguró la también ministra de Derechos Sociales en Cuatro.

Los socialistas descartan dar ese paso de momento, ni siquiera como «voladura controlada», e insisten en que su «tolerancia cero» a la corrupción a diferencia del PP, que «compadrea con ella».

Podemos considera que habiendo nacido bajo la bandera de la lucha contra la corrupción no puede ahora dejar pasar unos hechos «gravísimos», que implican conductas «ilegales e inmorales». Sin embargo, Belarra dejó claro, como hizo un día antes el portavoz del grupo confederal, Pablo Echenique, que no respaldarán la comisión de los conservadores por considerarla «un ejercicio de hipocresía» en un partido con tantos casos de corrupción a sus espaldas.

Los populares consideran que «es más necesaria que nunca» una comisión que dirima las responsabilidades políticas de una trama de corrupción llena de mordidas, de drogas y de mujeres prostituidas y que podría salpicar a algún diputado o senador más del PSOE.

Los 61.000 euros del general

La jueza del caso Mediador señala en el auto que en el registro domiciliario efectuado al detener al general jubilado de la Guardia Civil Francisco Espinosa se encontró una especie de contabilidad «doméstica» en la que había una casilla con partidas bajo el concepto «Cash», alusivo a dinero en metálico. En ese registro se hallaron 61.110 euros en metálico en su domicilio. Los fajos de billetes estaban repartidos en una caja de zapatos, un cajón, un bolso y ocultos entre prendas de vestir.

Seguidamente, la jueza agrega que el análisis de la cuenta bancaria principal del general y de su esposa no justifica la disposición de ese dinero en metálico.

El presidente del PP canario admite reuniones con Navarro

El presidente del Partido Popular Canario y aspirante a la Presidencia insular, Manuel Domínguez, admite que mantuvo una serie de encuentros con Antonio Navarro Tacoronte. El dirigente autonómico señaló que estas reuniones se produjeron cuando ejercía como alcalde del municipio tinerfeño de Los Realejos y que se iniciaron después de que el «mediador» contactase con él para informarle de supuestas maniobras políticas en su contra.

«Quedé con un periodista local que vino acompañado por otra persona que resultó ser el señor Navarro, que no recordaba ni cómo se llamaba, y me dijo: cuidado porque hay alguien en el Cabildo de Tenerife que va a reventar Los Realejos», explicó Domínguez.

En el carrusel de entrevistas que ha concedido en los últimos días, el «mediador» ha mencionado distintas reuniones con el dirigente popular en las inmediaciones del Parlamento canario. Navarro Tacoronte apuntó al PP después de que la formación conservadora anunciase que se personará en la causa como acusación particular.

«Si me pone una querella, vamos a sacar a pasear al Ayuntamiento de Los Realejos. Si me pone una querella, me tengo que defender», declaró. El «mediador» afirma que lleva realizando operaciones en las islas desde el 2015, cuando gobernaban Coalición Canaria y el PP. A partir del 2019, cuando el PSOE se hizo con la presidencia de las islas, comenzó a trabajar con los socialistas.

Para Domínguez, el relacionarle con la red no tiene más objetivo que sacar «el ventilador» para ocultar las auténticas irregularidades y circunscribe los encuentros en el mero interés de conocer quien quería perjudicarle a él y al municipio que gobernó desde el 2011 hasta el pasado verano. Sea como fuere el PSOE insular trata de aprovechar estos encuentros a modo de válvula de escape de un escándalo en el que es el principal señalado.