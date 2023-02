Ramón Tamames defendió un Estado catalán tras el referendo ilegal del 1-O

Santiago Abascal y Ramón Tamames, el pasado miércoles, tras confirmar que el exdirigente comunista va a liderar la moción de censura de Vox contra Pedro Sánchez. VOX | EUROPA PRESS

La elección de Ramón Tamames, exdirigente del PCE, como candidato en la moción de censura presentada por Vox es cada vez más polémica después de desvelarse opiniones recientes del veterano economista que distan mucho del ideario del partido de Santiago Abascal. En una entrevista en La Vanguardia de abril del 2019, Tamames defendió que es posible un «Estado catalán» dentro del Reino de España, aunque una república independiente de Cataluña sería inviable. Tras la celebración del referendo ilegal del 1 de octubre del 2017, Tamames escribió una carta al expresidente catalán Artur Mas animándole a conseguir un nuevo estatus de Cataluña «como nación». La carta está recogida en un libro publicado posteriormente y en ella Tamames planteaba también la creación de una agencia tributaria federal y el traslado del Senado a Barcelona, entre otras cuestiones.

El portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, restó importancia a esas opiniones e ironizó diciendo que conocían «cosas mucho más graves» de Tamames. «Ha sido comunista. Más que eso no nos imaginamos nada más grave», señaló, explicando que es precisamente el hecho de que sea una persona «independiente» que no comparte todo el ideario de Vox lo que debería hacer posible que otros partidos se sumaran con su voto afirmativo a la moción de censura contra Sánchez. Por ello, «cuanto más alejado esté de los postulados de Vox, más razones habrá para que pueda cosechar el apoyo de otros grupos», dijo.

El PSOE se queda solo

El PSOE trata de utilizar la moción de censura contra Sánchez para desgastar al PP. Después de que el presidente del Gobierno asegurara que el líder popular, Alberto Núñez Feijoo, no se atreve a votar en contra de la moción que defenderá Tamames, el portavoz socialista en el Congreso, Patxi López, criticó a Feijoo por no acudir al debate por si le «salpica» y acusó a los populares de «legitimar la propuesta política de Vox» con su abstención.

La presentación de la moción de censura ha recibido críticas desde todos los frentes y el PSOE es el único partido que asegura tomársela «en serio». «No queremos contribuir a la banalización de la política como hacen otros que anuncian despectivamente que ni siquiera van a acudir al Congreso cuando se sustancie esta moción de censura, no vaya a ser que le salpique», señaló López en referencia a Feijoo, que no es diputado pero podría asistir al debate sin voz ni voto.

Para los socialistas, la abstención del PP no es algo «inocuo», porque saben que «el modelo de Vox restringe derechos personales y colectivos, niega la igualdad de la mujer, no reconoce el autogobierno de los territorios y está en contra de la Constitución». «Y Feijoo hace el avestruz con todo eso. No puede ser. Tienen que decir si están a favor o en contra de cosas tan importantes y tan graves como estas», sostuvo López.

La fecha en la que se celebrará el debate, que corresponde decidir a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, todavía no se conoce, pero al haberse presentado el pasado lunes, lo más probable es que se sustancie en el mes de marzo. La portavoz popular, Cuca Gamarra, indicó que todavía no han decidido quién intervendrá en la moción de censura