Marco Antonio Tacoronte, intermediario del caso Mediador: «Desde el primer viaje estuvimos comiendo marisco y de fiesta»

Marco Antonio Tacoronte, intermediario del caso Mediador

El caso Mediador ha sacudido la vida política española a tres meses de las elecciones del 28M. Se trata de una trama de presuntos sobornos y extorsiones a empresarios que afecta al PSOE canario y por extensión a Ferraz. Los investigadores detallan una red corrupta perfectamente estructura con dos ramificaciones. Por un lado, estaba la rama política, a cuyo frente sitúan al exparlamentario Fuentes Curbelo —conocido como Tito Berni entre su gente de confianza y que fue director general de Ganadería del Gobierno de Canarias—, a su sobrino Taishet Fuentes —que sucedió a su tío en el citado cargo— y a Marco Antonio Navarro Tacoronte. Este último actuaba como mediador (de ahí el nombre del caso) entre la rama política y la económica.

En el apartado del cobro de comisiones fue clave el papel del general retirado de la Guardia Civil Francisco Espinosa Navas, el único de los 13 implicados que permanece en prisión y que es investigado por manejar grandes cantidades de dinero y por posible desvío de capitales al extranjero.

Los principales implicados en este caso han comenzado a hablar, y no solo en los juzgados. El primero en hacerlo fue el exdiputado del PSOE considerado el cabecilla de la trama, el conocido como Tito Berni, que afirmó ser «solo una víctima».

Hoy le tocó el turno a Marco Antonio Tacoronte, el hombre que ha dado el nombre al caso, el supuesto mediador de la trama, que en El programa de Ana Rosa, en Telecinco, contó cómo se manejaba la trama y en papel de cada uno. Trabajaba como intermediario. Ayudaba a Tito Berni y a su sobrino en establecer la red de contactos para extorsionar a empresas ganaderas y a otras -según reconoció en el programa- para evitar sanciones. Tacoronte habló de la primera vez que comenzaron a funcionar. «A mi me llama Taiset Fuentes y me informa que hay un asunto complicado de una ganadería y si puedo intervenir. Me pasa el expediente y voy a despachar a Madrid». Su contacto no era otro que Fuentes Cubelo, conocido ahora como el Tito para el gran público pero al que él siempre ha llamado Juamper. «Fue un tema de ganadería y yo le pregunté cómo teníamos que actuar». Lo primero era hacer un ingreso en a un club de fútbol de las islas «para ir hablando». El ingreso mínimo era 5.000 euros por las gestiones.

Ahí comenzaron las colaboraciones. Taiset Fuentes es el que le llama para poner en contacto a los empresarios con el ya exdiputado socialista. «Yo voy a despachar a Madrid» y se sigue el mismo ritual. Se reserva el mismo hotel y la misma planta «para no tener que caminar» y todo ello en plena pandemia, cuando las restricciones de movilidad marcaban a toda la ciudadanía. El primer encuentro estaba en el Congreso, donde despachaban con Fuentes Cubelo. Luego venían las comidas o las cenas, o las dos cosas, que abonaba el empresario. Entre 3.500 euros hasta 11.000 en jornadas plagadas de alcohol, cocaína, prostitutas y viagra. «Yo le llamaba cátering», afirma Tacoronte. «Desde el primer viaje estamos comiendo marismo y conversando», y reconoce que el término «conversando» es una manera eufemística de referirse a esos largos encuentros llenos de estímulos prohibidos. «Todo Madrid estaba cerrado y nosotros estábamos de fiesta».

Las mordidas

Tacoronte reconoce que los ingresos que realizaban los empresarios en el club de fútbol eran solo el comienzo de los pagos. «La mayoría del dinero se movía en efectivo», reconoce el mediador. La trama se extiende no solo a la ganadería, había empresarios de otros sectores. «Los drones no pintan en ganadería, las placas tampoco. El primer negocio que se lleva adelante era instalar placas solares en todas las ganaderías y darle las subvenciones correspondientes», afirma.

El medidor confirma la comida que tuvo Tito Berni con quince diputados del PSOE. «Yo estaba en ella. En todas las cosas, por suerte o por desgracia estoy en todo», dice. Describe como se fraguó ese encuentro.«Antonio Bautista Prado monta una empresa en Canarias y me propone expandirse en la península. Habla con el Tino Berni y mueve los contactos con empresarios de toda España, especialmente gallegos». El Tito Berni elabora un listado le pasa los nombres y se produce el encuentro. «Fue una cena maravillosa que paga el empresario, pero no sé si se llegaron a instalar las placas solares».

Punta de iceberg

Tacoronte dice que la extensión de la trama solo se ha comenzado a conocer. «Esto es la punta del iceberg. Todo el mundo se ha orientado solo en la ganadería, pero solo es una de las operaciones... ahora nadie me conoce y todos se van a querellar conmigo por lo que estoy contando. Estamos hablando de placas solares, de un proyecto de I+D por tres millones de euros», afirma. Confirma que recabaron sus servicios unas diez empresas canarias y hasta 60 más del resto de España, sin dar más datos.

La derivada política de la trama implica solo a diputados socialistas, según el mediador. Pero Tacoronte avisa que saldrán más nombres. «Todos los socialistas no son malos, pero el PSOE está contaminado en Canarias». Confirma, que en el caso de las islas, todas sus gestiones tuvieron éxito salvo con una, que hubo que sacrificar para salvar otra.

Relató como conoció a Francisco Espinosa Navas, el general de la Guardia Civil que permanece en prisión. Fue en Valencia durante otra comida en una marisquería. Fue, según él, un encuentro casual. Luego siguieron juntos «cerramos cuatro bares» y reconoce que entablaron amistad y comenzaron los negocios. Una de las negociaciones fue nombrar a la amante del general -a la que llamaban chocho volador- como directora de una empresa afín como directora por tres mil euros al mes.

Tacoronte sabe que se enfrenta a muchos años de cárcel. «Pero no me voy a callar... sigamos la fiesta», advierte.

El PP habla de un «gran caso de corrupción» y el PSOE afirma que no hay «más diputados deshonestos»

El vicesecretario de Organización del PP, Miguel Tellado, ha asegurado este martes que el caso Mediador es la «punta del iceberg de un gran caso de corrupción» que «ha entrado de lleno» en el Grupo Socialista. Por eso, ha emplazado al jefe del Ejecutivo a ofrecer explicaciones porque si no lo hace «el caso Tito Berni puede convertirse en el caso Tito Sánchez», algo que, a su juicio, supondría un «daño gravísimo» para la política nacional.

Tellado ha exigido «transparencia» a Pedro Sánchez, al presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, y a la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, quien, según ha dicho, preside la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP) que supuestamente adjudicó cuatro contratos a una empresa investigada en la trama. «Es gravísimo», ha proclamado.

Por su parte, el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha asegurado que, por lo que saben hasta ahora, no ha habido más diputados que hayan incurrido en «comportamientos deshonestos» y se hayan «deslizado por la pendiente de la corrupción», más allá del caso de canario Juan Bernardo Fuentes Curbelo. Y ha garantizado que, si finalmente aparecen nuevos implicados, el PSOE será tajante y los expulsará del partido y del Grupo Socialista, como se hizo con Fuentes Curbelo.

Unidas Podemos ve «gravísimo» el caso Mediador, que implica al ya exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo, pero «no seguirá el juego al PP de la Gürtel, de la Kitchen...», que ha pedido comparecencias de varios ministros en el Congreso y que sí apoyarán otros socios de investidura.