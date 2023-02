Feijoo no acudirá al debate de la moción: «No queremos convertir el Congreso en un circo»

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijoo, en la convención sobre la España rural Antonio Garcia | EFE

Albero Núñez Feijoo será el gran ausente del debate de la moción de censura contra Pedro Sánchez, que Vox registró este lunes en el Congreso. El líder del PP podría asistir como invitado en la tribuna, incluso ocupar un escaño en el hemiciclo, aunque no podría intervenir al carecer de acta de diputado. Pero su intención es no participar de esta «perfomance política» que, en opinión de Génova, beneficia exclusivamente al presidente del Gobierno en un momento en el que está «achuchado» por la ley trans, el «solo sí es sí», el caso Mediador o Ucrania. «Es un balón de oxígeno para Sánchez», aseguró el portavoz de campaña, Borja Sémper, este lunes tras el comité de dirección.

Los populares consideran que el Congreso «lo último que necesita es otra bronca poco edificante», de «movimientos partidistas de políticos para políticos» y de «ejercicio tácticos». «No queremos convertir el Congreso en un circo. No es lo que necesita España en estos momentos», dijo Sémper, a pocos meses de que se convoquen las elecciones generales y tras acusar a Santiago Abascal de «salir al rescate» del jefe del Ejecutivo y de su «Gobierno en llamas». «Lo que España necesita es rigor y seriedad, no espectáculos», dijo el portavoz solo unos días después de que Feijoo calificara de show la propuesta que tiene al exdirigente del PCE, Ramón Tamames, al frente.

Sémper corroboró que se mantendrán en la abstención porque el PP «ni está con la autocomplacencia del Gobierno ni con las tácticas de Vox». Quiso además restar importancia a la moción, que los de Abascal han tardado cuatro meses en registrar, asegurando que el partido ni siquiera ha decidido aún si será o no la portavoz parlamentaria, Cuca Gamarra, quien defienda la postura de los populares en el debate. «No es importante», recalcaba a preguntas de los periodistas.

Se personarán en el caso Mediador

El portavoz del PP quiso poner el foco sobre el caso Mediador y confirmó que se personarán en la causa en Canarias como acusación popular. Avanzó, además, que en la dirección nacional no descartan ninguna medida ni iniciativa, incluida una comisión de investigación en la Cámara Baja ante los rumores de que entre 15 y 20 diputados socialistas podrían estar involucrados por lo que pidió al portavoz parlamentaria del PSOE, Patxi López, que dé explicaciones al respecto. «Hablamos de posibles mordidas para obtener ayudas de la Unión Europea, fiestas con prostitutas y con drogas, posibles influencias tanto del Gobierno de Canarias como del Gobierno de España, utilizando el Congreso como lugar de transacciones», remarcó.