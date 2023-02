Piden sancionar a Nogueras por no respetar la bandera española

El gesto de la portavoz de Junts per Catalunya (JxCat) Miriam Nogueras de apartar la bandera de España durante una rueda de prensa el martes en el Congreso para evitar ser fotografiada con ella ha recibido críticas desde el Gobierno, sus socios de ERC, y la oposición. Partidos como el PP, Cs y Vox han pedido a la Mesa del Congreso que se le abra expediente y se le sancione.

Para la ministra de Defensa, Margarita Robles, es «inaceptable» el comportamiento de Nogueras. Robles recordó que la bandera representa a todos los españoles, «no es de nadie y es de todos», simboliza los valores constitucionales, de paz y derechos humanos. «Uno puede tener sus propias opiniones, pero tiene que respetar la bandera», recalcó. También la titular de Hacienda, María Jesús Montero, afeó a la portavoz de Junts su conducta al afirmar que cada institución «tiene que tener la capacidad de saber cómo se tiene que comportar respecto a su simbología».

La portavoz de En Comú Podem en el Congreso, Aina Vidal, se burló de los «numeritos de este calibre». «La hemos apartado un poquito», se justificó Nogueras, incidiendo en que le representa «mucho más» la bandera de la UE que la española y que, además, quedaba «muy chula» donde la había dejado. Más áspero fue el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, quien señaló con ironía que el ademán de Nogueras es «muy útil, súper útil», e incidió en que «las banderas no alimentan ni curan ni consuelan».

PP, Ciudadanos y Vox remitieron a la Mesa del Congreso sus respectivas quejas, solicitando «medidas legales y disciplinares» en el caso de los de Santiago Abascal. El Grupo Popular pide que la Mesa de la Cámara Baja adopte «las medidas oportunas para que estas acciones no vuelvan a ocurrir». «Incumplió el reglamaneto del Congreo» y «no respetó los símbolos oficiales», lamenta, por lo que reclama que se adopten las medidas oportunas para que un gesto de este tipo no vuelva a producirse. Vox también exigió que se le impongan sanciones a la diputada de JxCat por «haber socabado el decoro de las instituciones». «Ustedes no pueden humillar los símbolos del conjunto de los españoles que nos pagan el sueldo a todos, también a ustedes», aseguró José María Figaredo. Los naranjas, entretanto, reclaman garantías para el uso respetuoso de los símbolos institucionales y opinan que el Congreso debería prohibir que puedan ser «menospreciados» y forzar a que los independentistas si quieren usar las salas del Congreso los repeten.

Las críticas a la líder de JxCat llegaron también desde las comunidades autónomas. El presidente de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García-Page, consideró una «absurdez» apartar la bandera. Además, celebró que la educación «no dependa de gente así», y avisó de que «el primer libro de texto en una escuela es la Constitución española».

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, (PP) criticó, por su parte, que haya políticos que cobren «una nómina pública de aquellas instituciones» de las que luego reniegan.