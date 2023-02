El PP se abstendrá en la moción de censura de Vox

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijoo firma en una barrica de vino durante su visita a las instalaciones de la empresa García Carrión EUSEBIO GARCÍA DEL CASTILLO | Europa Press

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijoo, fijó la postura del PP en la moción de censura que presentará Vox contra Pedro Sánchez y en la que presentará como candidato a Ramón Tamames. Los populares se abstendrán. «Nos parece que España hay que tomársela más en serio que no simplemente un par de tardes en el Congreso con alguien que sabe perfectamente que no va a ser presidente del Gobierno. Y un partido al que se le ha ocurrido incrementar el show parlamentario en este momento», aseveró Feijoo. El expresidente de la Xunta mostró sus respetos al histórico dirigente comunista tanto por su biografía como por su nivel académico. «No tenemos -dijo- ninguna crítica que hacerle a una decisión personal que no compartimos».

Vox presentará el lunes su moción de censura liderada por el histórico comunista Tamames Javier A. Lomo

Feijoo también se refirió al almuerzo que mantuvo con Pablo Casado en un céntrico restaurante madrileño y matizó que «no hay ningún tipo de mala conciencia con nadie». «Yo hablo con todos los exdirigentes que ha tenido mi partido si les parece bien mantener contacto conmigo y a mí me parece oportuno hacerlo. En este caso se produjeron las dos cuestiones», explicó este jueves el líder de los populares en una visita a Ciudad Real.

El dirigente popular descarta contar con su antecesor para futuros actos del PP en campaña electoral ya que «está enfocado y centrado en una actividad profesional que no es compatible con la actividad política». Así se lo «trasladó» durante el almuerzo, algo que Feijoo «entiende» y que, además, le parece «razonable e inteligente».

Feijoo y Casado almuerzan juntos en Madrid cuando se cumple un año de la crisis del PP La Voz

También matizó que para que se implicara en actos de campaña sería necesario que los dirigentes territoriales del partido le invitaran. «No vamos a los sitios donde no nos invitan. No hubiera venido a Daimiel sin la invitación del alcalde», aseguró Feijoo ante el presidente del PP en Castilla-La Mancha, Francisco Núñez.

A pesar de mantener una «relación fluida», Génova ha dejado claro que no cuenta con Casado para las contiendas que están por venir. Consideran que su figura ahora mismo «resta más que suma» y que «no hay nada en el partido para él». Al menos de momento, aunque «todo llegará».