Los catalanes suspenden al Gobierno de Aragonès

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, y la consejera de la Presidencia, Laura Vilagrà, durante la reunión semanal del Ejecutivo catalán Andreu Dalmau | EFE

El Ejecutivo catalán no llega al aprobado, según la valoración de la ciudadanía. Una encuesta del CEO (el CIS catalán) concluye que el Gobierno autonómico de Pere Aragonès obtiene una nota media de un 4,4 sobre 10. A la hora de valorar la gestión del Ejecutivo catalán, el 53 % de la población la aprueba, frente al 43 % que la suspende. No obstante, la media para el conjunto del 2022 es de un 4,4 sobre 10. Esta nota es inferior a la que el Govern obtuvo en el 2021, que fue un 4,85. Un 4,4 es la nota más baja desde el 2016.

Se da la circunstancia de que el Gobierno catalán se rompió en octubre del 2022. Hasta entonces, gobernaba una coalición integrada por ERC y Junts. Tras la salida de los posconvergentes, Aragonès gobierna en solitario con el único apoyo de Esquerra. Este es por tanto, el primer dato que examina al Ejecutivo catalán en solitario de ERC. De hecho, solo los votantes republicanos aprueban la gestión de este ejecutivo. Los electores de la formación de Oriol Junqueras dan a 'su' gobierno una nota del 5,4. El 73% de los votantes republicanos aprueban a la administración catalana. Los de Junts y PSC le suspenden por muy poco y los del resto de formaciones oscilan entre el 4,5 y el 3.

La nota que los catalanes ponen al Ejecutivo es, no obstante, mayor que la que saca el Gobierno central, que no pasa del 4, de acuerdo al criterio de la ciudadanía catalana. En cuanto a los entes locales, en conjunto, rozan el aprobado, con un 4,9. El Ejecutivo de Aragonès obtiene la mejor nota entre la ciudadanía en lo que se refiere a la promoción de la cultura y la lengua catalana (5,6). También aprueba en lo que tiene que ver con el transporte. Pero en todo lo demás (educación, sanidad, seguridad, economía y empresa, lucha contra la pobreza y lucha contra el cambio climático), suspende. La encuesta del CEO sobre la valoración de las políticas públicas del Ejecutivo del 2022 no evalúa todo lo que afecta a la agenda soberanista, la mesa de diálogo y la negociación de la reforma del Código Penal.