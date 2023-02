El PSOE pone en duda el apoyo de los populares a la reforma del «solo sí es sí»

La portavoz del comité electoral del PSOE, Pilar Alegría, durante la rueda de prensa ofrecida en la sede del partido, en Madrid. J.J. GUILLÉN | EFE

El PSOE y Unidas Podemos mantienen sus posturas enfrentadas respecto a la reforma de la ley del «solo sí es sí», sin que se atisben de momento movimientos de acercamiento a una posición común. Los socialistas ya han dejado claro que están dispuestos a negociar su propuesta de reforma con otros partidos si Unidas Podemos no acepta partir de la base del documento elaborado desde el Ministerio de Justicia, que crea un tipo agravado para la agresión sexual cuando concurre la violencia. Algo que Unidas Podemos rechaza por considerar que de esa forma el consentimiento deja de estar en el eje de la ley, y que las mujeres tendrían que probar que ha habido violencia.

Pese a la postura firme que mantiene el PSOE ante los ataques de sus socios, los socialistas no se fían de la sinceridad del PP cuando ofrece sus votos para reformar la ley cuanto antes. La portavoz del PSOE y ministra de Educación, Pilar Alegría, puso en duda la credibilidad del PP. «Me permitirá que dude de la fiabilidad del PP», señaló, afeando al principal partido de la oposición que en otras ocasiones avanzara que estaba a favor de una medida del Gobierno y a la hora de votar se opusiese.

En el PSOE señalan que hay otros partidos que han manifestado que ven con buenos ojos la reforma planteada por el PSOE. Por tanto, en caso de que no se produzca un acuerdo con Unidas Podemos y socios de la investidura como ERC y Bildu, que ya han adelantado que no aprobarán nada que no cuente con el beneplácito del Ministerio de Igualdad, los socialistas no contemplan que vayan a sacar adelante la reforma solo con el PP.

Lo que está descartado es un pleno extraordinario para esta misma semana para adelantar los trámites. El pleno de la toma en consideración de la reforma será el 7 de marzo, víspera de la celebración del Día Internacional de la Mujer. «No hay ninguna novedad», dijo Alegría, que calificó de «atrezo preelectoral» la escalada de críticas de la formación morada.

Podemos no tira, sin embargo, la toalla y este lunes reiteró que sigue a la espera de que el PSOE les llame para negociar los cambios de la norma en base a un acuerdo que «preserve el consentimiento en el centro de la ley». El portavoz de Podemos, Pablo Fernández, insistió en que su objetivo es llegar a un consenso «unitario» del Gobierno antes de que se debata la proposición de ley presentada por los socialistas. Podemos considera «incomprensible» que el PSOE quiera aprobar la reforma con el PP y Vox.

El PP pide máxima celeridad

El PP, sin embargo, exigió este lunes a Pedro Sánchez que modifique la ley del «solo sí es sí» aplicando la misma celeridad con la que derogó la sedición para «blindar» su coalición. «Es una cuestión de prioridades», indicó la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, que contrapuso las cinco semanas que empleó el Ejecutivo para reformar el Código Penal, a los cuatro meses y medio que han transcurrido desde la entrada en vigor de la ley del «solo sí es sí» y que han permitido un «goteo de sentencias revisadas a la baja». «Se está tomando un tiempo que no tiene la sociedad española», afirmó Gamarra, reiterando que el PP está dispuesto a «arrimar el hombro» sobre una proposición de ley que está «bloqueada» por el Gobierno. «Ahora vivimos el bloqueo dentro del propio bloqueo y las consecuencias las sufren las víctimas, que ven cómo no se hace nada por soberbia y cinismo», dijo la número dos del PP.