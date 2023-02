El PSOE se planta y pide a Podemos que «no tome el nombre del feminismo en vano»

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, tras la reunión de la Junta de Portavoces EDUARDO PARRA | Europa Press

«No le vamos a dar más vueltas a este asunto». El PSOE ha llegado a una situación de «hartazgo» con Unidas Podemos en la crisis de la ley del «solo sí es sí». Ahora se muestran convencidos de que su propuesta se llevará al Congreso el 7 de marzo para tu toma en consideración y van a «ir con ella hasta el final». Un visiblemente molesto Patxi López lanzaba este martes, en la sala de ruedas de prensa de la Cámara Baja, un duro mensaje contra sus socios de Ejecutivo. El portavoz del grupo parlamentario socialista les instó a «dejar de «enredar» y «no tomar el nombre del feminismo en vano». «El feminismo es mucho más que la ley Trans, que la ley del 'solo sí es sí', que la ley del aborto», señaló.

Para el exlendakari, la postura de la formación que preside Ione Belarra «no ayuda a solucionar nada», al mismo tiempo que niega que vayan a pactar la reforma con el PP, como les acusan los morados. «Ni volvemos al Código Penal de la manada ni nada de eso, todo eso es enredar. Hemos presentado una propuesta avalada por todos los expertos. Si quieren reformar la ley que hagan pública su propuesta», zanjó.

Los socialistas han rechazado las siete propuestas que les han derivado desde el pasado 8 de diciembre desde el Ministerio de Igualdad, que dirige Irene Montero, al considerar que «no arreglan nada». Ellos mantienen la suya, que registraron hace tres semanas en el Congreso, y tampoco se han movido de ahí. Sin embargo, aún confían en atraer a otros grupos parlamentarios clave en la legislatura como EH Bildu o Esquerra, toda vez que ya cuentan con el apoyo explícito del PNV.

López también criticó el «ruido» que se ha levantado durante esta negociación y aprovechó para recordar a Podemos que el PSOE es la formación con más diputados en la Cámara Baja. «Estoy oyendo demasiado lenguaje demasiado testosterónico por parte de algunos, que si nos arrodillamos, que si nos tiemblan las piernas. Nada saldría en esta cámara sin la voluntad de Pedro Sánchez y sin los votos de los 120 diputados», ha afirmado.

El portavoz socialista también ha tenido palabras para el PP y su presidente, Alberto Núñez Feijoo. A estos les ha afeado que «no pueden presentarse ahora envueltos en las banderas del feminismo queriendo arreglar no sé qué porque no arreglan nada, porque siempre votan en contra de todo lo que son las políticas de igualdad, las políticas de avances en derechos de la mujer».

Acuerdo en el Gobierno

Respecto a la postura de los socios del llamado bloque de investidura. el portavoz y líder de Más País, Íñigo Errejón, ha asegurado que no se pone «en ninguna otra situación» que no sea que la reforma llegue «con acuerdo del Gobierno» en vísperas del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. «Tiene que llegar con acuerdo del Gobierno. No nos vamos a mover de esa posición», ha zanjado.

Por su parte, respecto a si ha habido contactos entre las formaciones y si puede avanzar más relativo a la votación de admisión a trámite del próximo día 7, la portavoz de la CUP en la Cámara Baja, Mireia Vehí, ha señalado que «no ha habido noticia» ni «contacto» en la cuestión del «solo sí es sí». Además, ha manifestado que la situación es un «embrollo» y cree que «nadie entiende nada».

En su caso, el portavoz del PDECat en el Congreso de los Diputados, Ferran Bel, no ha querido pronunciarse sobre las negociaciones en torno a la reforma de la ley y ha apuntado que su partido ya hizo llegar al PSOE que apoyaría la toma en consideración de la propuesta, para después evaluar «el contenido exacto». «Es razonable tomar medidas cuando las cosas no funcionan bien. Al PSOE le honra plantear una subsanación de una ley que, aunque no sea su Ministerio, se sienten corresponsables», ha declarado.

Desde EH Bildu, la portavoz en el Congreso, Mertxe Aizpurua, ha afirmado que están en contacto con los dos grupos que forman el Gobierno. «Veremos si a lo largo de la semana hay alguna respuesta o hay avances, pero nosotros y nosotras en lo que confiamos y lo que esperamos es que haya acuerdo entre los dos partidos que creemos que es su responsabilidad hacerlo y creemos que no hay otra. Es eso lo que hay que hacer. Es una buena ley. Todo aquello que sea mejorarla y si hay que solucionar algún aspecto que se haga, pero que se haga desde el acuerdo de los dos partidos que forman el Gobierno», ha subrayado.