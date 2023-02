El Bigotes reitera que Camps le ayudó y el expresidente valenciano lo califica de «película del oeste»

Pablo Crespo, a su llegada a la sede de la Audiencia Nacional este lunes Alejandro Martínez Vélez | EUROPA PRESS

La Audiencia Nacional retomó este lunes el juicio de una de las piezas separadas en las que se dividió la trama valenciana del caso Gürtel tras rechazar una nueva suspensión. El procedimiento sienta en el banquillo a 27 personas por un presunto trato de favor al entramado empresarial dirigido por Francisco Correa, cabecilla confeso de la red corrupta. Correa ya dijo en la primera sesión de testificales que fue el expresidente de la Generalitat, Francisco Camps, quien introdujo a Álvaro Pérez, el Bigotes, en la comunidad tras iniciar «una buena relación con él». Sus declaraciones provocaron que Camps se encarara con Correa, aunque este lunes aquel minimizó el encontronazo que tuvo lugar a la salida de la sala de vistas.

Entre el 2004 y el 2009, la trama recibió varios contratos públicos de la Generalitat por valor de más de 1,8 millones de euros, y en el caso del expresidente su imputación versa por la adjudicación de los mostradores de la feria internacional de turismo Fitur del 2009 por 360.000 euros. Camps se enfrenta a dos años y medio de prisión acusado de los delitos de prevaricación y fraude. La Fiscalía Anticorrupción aprovechó el acuerdo previo alcanzado con un tercio de los acusados para que confiesen los hechos a cambio de una rebaja de penas. Y esta estrategia tiene como objetivo acorralar a Camps, que se mantiene firme en la defensa de su inocencia, calificó la situación como una «película del oeste» y mantuvo sus duras críticas al ministerio público.

Por este motivo, la fiscala Concepción Nicolás interrogó este lunes a Pablo Crespo, número dos de la trama Gürtel, y al Bigotes con especial tacto. A sabiendas de que sus declaraciones, el grado de involucración y conocimiento de los contratos que pudiera tener Camps, es el principal sostén con el que cuenta la acusación pública. Álvaro Pérez explicó que su amistad con «Paco Camps» comenzó en el 2003 y que su desembarco en Valencia a través de la mercantil Orange Market coincidió con la precampaña de las elecciones autonómicas en la que resultó victorioso el expresidente, que estaría en el cargo hasta su dimisión en julio del 2011 tras estallar la «causa de los trajes», también en el marco del caso Gürtel, por la que resultó absuelto.

«Camps estaba al corriente de que íbamos a hacer el estand de Fitur. Venía de Presidencia (de la Generalitat), no del departamento de Turismo, estoy seguro. Que íbamos a ser los adjudicatarios iba en la agenda política del PP valenciano antes de que se tramitara el contrato», relató el Bigotes, que lleva en prisión cumpliendo condena desde hace seis años de forma ininterrumpida.

«Le pedía ayuda y él me ayudaba»

En respuesta a las preguntas de la fiscala Nicolás, Pérez añadió que le «parecería obsceno negar lo evidente»: su buena relación con el propio Camps. «Entiendo que se quiera negar lo innegable, pero había mucha gente en Valencia que sabía cuál era mi relación con el señor Camps. Yo le pedía que me ayudara y él me ayudaba», aseguró.

A la importancia de Camps para el asentamiento de la Gürtel en Valencia también se refirió el número dos de la trama, Pablo Crespo, que en respuesta a preguntas de la Fiscalía ha aclarado que no decidieron trasladarse «porque Valencia sea una región extraordinaria en todos los sentidos». «Lo hicimos porque teníamos esa facilidad», ha asegurado, en alusión a la relación de Pérez con Camps, incidiendo en que no es lo mismo llamar «a una puerta» desconocida que «ir introducido por una persona que tiene una influencia no solo jerárquica, sino moral».

A su salida de la Audiencia Nacional, Camps reiteró que «todo esto es un montaje espectacular, que no hay por donde cogerlo. Mi relación con él era estrictamente profesional». El expresidente añadió que fue a su boda «por cortesía» y sobre la conversación en la que le llama «amiguita del alma» explicó que es una llamada de la tarde de Nochebuena: «Esa tarde la gente con tranquilidad y el absoluto relax del hogar puede decir este tipo de cosas», sostuvo. El otrora dirigente del PP dirigió su enfado contra la fiscala Nicolás. «Es un escándalo que una señora que lleva las puñetas de España en la toga permita» declaraciones como las del Bigotes. «Yo fui servidor público y no habría utilizado a personajes de este tipo para hacer daño a la fiscala, que es la que se está haciendo daño y dañando al sistema judicial español», afeó.