Uno de los acusados en el proceso contra Laura Borràs incrimina a la expresidenta del Parlamento catalán

cristian reino

Aislada y acorralada. Así ha afrontado la expresidenta del Parlamento catalán Laura Borràs la primera jornada del juicio, en el que se ha sentado en el banquillo acusada de prevaricación y falsedad documental. Se enfrenta a seis años de prisión por haber fraccionado, presuntamente, contratos públicos cuando era directora de la institución de las letras catalanas para favorecer a un amigo, Isaías Herrero, acusado también en la causa. Hay un tercer procesado, Andreu Pujol, que se expone a tres años de cárcel por colaborar en la presunta corrupción.

La defensa de Borràs ha reclamado la suspensión del juicio. Ha argumentado que el tribunal que la juzga no es competente ni imparcial, por haber hecho declaraciones en contra del procés, y ha alegado que se ha vulnerado su derecho a la presunción de inocencia. La defensa de Borràs, que dirige Gonzalo Boye, ha pedido la suspensión del procedimiento, tras denunciar un pacto entre las otras dos defensas con la Fiscalía para «incriminar» a la expresidenta. La Fiscalía afirma que ese pacto no se ha formalizado. «Herrero está en este juicio como acusado, no como acusador», ha mantenido su letrada, replicando a los abogados de Borràs. Las defensas de los tres acusados han chocado durante la vista.