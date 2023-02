Belarra ahonda la guerra con el PSOE y pide a Sánchez que rectifique en Ucrania

Ione Belarra durante su intervención en la Conferencia Europea por la Paz. Marta Fernández Jara | EUROPAPRESS

Los socios del Gobierno de coalición ya no disimulan que atraviesan su momento más crítico de la legislatura. Cuando todavía no se han cerrado las heridas por la reforma de la ley del «solo sí es sí», la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, pidió ayer a Pedro Sánchez que «rectifique» su posición sobre el envío de armas a Ucrania y admita que es «un error» contribuir a la escalada bélica, al advertir de que a tenor de la deriva militar no hay «ninguna garantía» de que no se acaben mandando en el futuro soldados españoles al conflicto.

La ministra de Derechos Sociales mandó este mensaje a su socio de Gobierno durante su intervención en la tercera conferencia por la paz ante la guerra de Ucrania, organizada por la formación morada con la participación de una veintena de partidos de la izquierda europea, para solicitar formalmente al PSOE que, al cumplirse el próximo día 24 el primer año de este conflicto, asuma la equivocación de sumarse a la tensión bélica que no ha parado de «recrudecerse» y abandone esta postura.

En este sentido, demandó solemnemente a su socio que use la posición de liderazgo en la UE para construir una alianza de países por la paz por la vía diplomática, como piden los presidentes de Brasil (Lula da Silva), Argentina (Alberto Fernández) y Colombia (Gustavo Petro), dado que España puede ser «parte de la solución y no del problema».

Consecuencias económicas

Belarra enumeró las consecuencias que ha traído la invasión rusa de Ucrania al continente europeo y al resto del mundo, «desencadenando un alza desmedida de la electricidad y los alimentos», y redobló la presión sobre los socialistas para que acepten su propuesta de rebajar un 14 % los precios de la cesta básica de alimentos y topar las hipotecas a tipo variable.

Las palabras de la secretaria general de Podemos se pronunciaron casi al tiempo que el presidente del Gobierno lanzaba una mensaje contundente en sentido contrario desde Eslovenia, dentro de su gira para preparar la presidencia española de la Unión Europea. Sánchez advirtió de que, ante la guerra de Ucrania, no cabe ser «equidistante» porque hay un agresor claro, Rusia, y hay que estar del lado del agredido, Ucrania.

El jefe del Ejecutivo insistió en que su apuesta por la paz es clara. «Si nosotros nunca hemos querido la guerra, cómo no vamos a apostar por la paz», sentenció.

Eso sí, Pedro Sánchez dejó claro que la paz en Ucrania tiene que lograrse sobre la base del plan de diez puntos formulado por el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, que es el agredido, y no a partir de los postulados de Vladimir Putin, que ordenó hace ahora un año la invasión del país vecino.

Pese a las discrepancias claras con sus socios, cada vez más visibles en múltiples frentes, Sánchez volvió a reiterar la idea de que la coalición no se romperá. Aseguró que está «orgulloso» del trabajo de todos sus ministros y subrayó que el suyo es un Gobierno «a la vanguardia» en el reconocimiento de derechos al que «le queda mucho por hacer».