Sánchez admite que la ley del «solo sí es sí» es una «equivocación» que van a corregir

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la sesión de control al Gobierno. EDUARDO PARRA | EUROPAPRESS

Cuatro meses después de que la ley del «solo sí es sí» entrara en vigor, y con más de 500 agresores sexuales y violadores beneficiados por las rebajas de condenas y en algunos casos de la excarcelación, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, admitió este miércoles por primera vez que sacar adelante esa norma fue una «equivocación». Lo hizo en respuesta a la portavoz del PP, Cuca Gamarra, que llevó al pleno de la sesión de control al Gobierno la polémica que centra el debate político en los últimos días.

«Usted tiene razón en una cosa. Nosotros podemos equivocarnos. Y cuando hay una equivocación nos afanamos en resolver ese problema. Ustedes, en cambio, nunca se equivocan. Siempre están con los de arriba», dijo Sánchez para terminar su cara a cara con Gamarra.

Las palabras del presidente del Gobierno llegan en pleno enfrentamiento entre los dos socios del Ejecutivo de coalición, que discrepan sobre la conveniencia de reformar esa norma para impedir que en el futuro, puesto que mirando al pasado ya no hay arreglo posible, los agresores sexuales no se vean beneficiados con las rebajas de penas, que los socialistas consideran un efecto «indeseado» de la norma.

Ante la resistencia de Unidas Podemos a aceptar la propuesta de reforma que el PSOE ha registrado en el Congreso, y ante el hecho de que el partido morado y los socios de investidura del Gobierno han retrasado deliberadamente el debate de la toma en consideración de esa reforma, la portavoz popular ofreció su apoyo al jefe del Ejecutivo para acelerar los plazos.

El PP ofrece sus votos

«Si usted quiere, el jueves traemos al pleno su rectificación», dijo Gamarra, que reprochó al presidente que no sea capaz de acelerar ese cambio legal y acuda cada miércoles al Parlamento a «atacar al PP» y a rechazar su «mano tendida» para solucionar un problema que, según los populares, ha creado Sánchez.

El líder socialista no se plantea aceptar esa mano tendida del PP y el debate se celebrará definitivamente el 7 de marzo, una jornada antes del Día de la Mujer. El sector socialista del Ejecutivo no tiene previsto ya modificar su propuesta y lo apuesta todo al trámite de enmiendas una vez que se acepte la toma en consideración de su reforma tras debatirse en el Congreso.

La ministra de Igualdad, Irene Montero, fue preguntada también por la ley del «solo sí es sí» y ofreció una respuesta muy distinta a la del presidente del Gobierno. Aseguró que «la mayoría» de los jueces están aplicando «bien la ley», mientras que hay una «minoría» que la aplica mal y por eso se están produciendo las rebajas de condenas y excarcelaciones. Pero la titular de Igualdad aprovechó para lanzar un mensaje al PSOE y al resto de fuerzas que componen la mayoría de la investidura.

La ministra hizo un llamamiento a alcanzar un acuerdo sobre la reforma de la ley antes de que su debate llegue al pleno con la propuesta registrada por el PSOE y advirtió a los socialistas del riesgo de sacar adelante esa modificación con los votos del PP y de Vox volviendo al Código Penal «de la violencia e intimidación».

«Quiero dedicar los últimos segundos a dirigirme a la Cámara. Creo que tenemos que alcanzar un acuerdo antes de que ese debate llegue a este pleno», sostuvo al contestar a una pregunta del diputado de Vox Ignacio Gil Lázaro, quien acusó al Gobierno de haber asegurado que no se producirían rebajas en las penas de los agresores sexuales cuando finalmente no ha sido así. «Llamaron a unos fascistas, a otros jueces ignorantes, y luego culparon a la prensa. Y hemos tenido que aguantar las chuflas de su secretaria de Estado de Igualdad. Es un insulto a las víctimas», sostuvo el representante de Vox.

Igualdad dice que ha mandado una nueva propuesta y el PSOE afirma que no existe

La ministra de Igualdad, Irene Montero, asegura que su departamento ha enviado una nueva propuesta al sector socialista del Gobierno para consensuar una reforma de la ley del «solo sí es sí». Esta sería la séptima propuesta enviada por el partido morado al PSOE para alcanzar un acuerdo. La ministra pidió públicamente una reunión con los socialistas para llegar a un pacto antes de que se debata la reforma presentada en solitario por el PSOE de manera que no «se retroceda en los derechos de las mujeres» con los votos del PP y Vox.

«Cuentan para el relato»

«Hemos pedido al socio mayoritario una reunión, no entendemos por qué no quieren sentarse», manifestó Montero en los pasillos del Congreso al término de la sesión de control. El acuerdo parece muy complicado porque el partido morado afirma que lo que hay es «una diferencia política profunda con el PSOE». Pero es que la vicesecretaria general socialista, María Jesús Montero, negó incluso, también en los pasillos del Parlamento, que hayan recibido una nueva propuesta por parte de Igualdad. La ministra de Hacienda añadió en todo caso que «se pueden mandar muchas propuestas», pero no sirven para resolver el problema porque «cuentan más para el relato» que para intentar solucionar la situación.