El PSOE niega que no haya diálogo con Podemos por el «solo sí es sí»: «No estamos en la lucha por el relato»

María Jesús Montero en el Congreso de los Diputados. Kiko Huesca | EFE

La Ministra de Hacienda y Función Pública y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, ha negado hoy que no existan conversaciones con Unidas Podemos ni intercambio de propuestas para reforma la ley del «solo sí es sí».

«No es verdad que no haya diálogo, que no haya habido intercambio de propuestas,; lo que es verdad es que el PSOE está en la búsqueda de soluciones, no en la lucha del relato», ha indicado Montero en una entrevista en TVE recogida por Europa Press en respuesta a las declaraciones de este jueves de la titular de Igualdad, Irene Montero, en las que aseguraba ver «incomprensible» que el PSOE no quiera sentarse a negociar los cambios en la norma.

María Jesús Montero ha evitado concretar, no obstante, cuando se han producido esos contacto con su socio de gobierno. «No quiero alimentar lo que dice Unidas Podemos de que la parte socialista no quiere negociar, todo lo contrario, hemos hablado y seguimos hablando, pero cuando la propuesta de ese grupo no va a tocar el núcleo fundamental de la discrepancia, uno puede seguir toqueteando otras cuestiones, pero lo que hay que preservar es que no se produzcan rebajas de condenas y, si eso se preserva, el gobierno estudiará propuestas de otros grupos», ha asegurado la ministra.

La dirigente socialista ha recordado, además, que llevan «tres meses debatiendo propuestas con una crítica fuerte de que el gobierno era inmovilista» y ha defendido la decisión del PSOE de presentar en solitario la proposición de ley para reformar la norma. «Al constatar que las propuestas (de Unidas Podemos) no cambian nunca la parte donde hay discrepancia, es lógico que el PSOE registre un proposición de ley y abra el debate al resto de grupos políticos» para ver «si entre todos somos capaces de encontrar el punto de acuerdo».

Montero ha expresado su deseo de que «haya otras formaciones que presenten otras enmiendas que pudieran conciliar» las diferencias. Para la titular de Hacienda «si se comparte que hay que corregir la ley y reformarla y si se está de acuerdo en que el consentimiento es la clave de esta ley son cuestiones técnicas las que hay que solucionar, pero hay que ser capaces de reconocer que cuando una ley no está operando en el sentido que se quiere hay que cambiarla y que no pasa nada por hacerlo».

Respecto a la posibilidad de contar con el apoyo del PP para aprobar la reforma, Montero ha reconocido la preferencia por los grupos de la investidura, aunque ha asegurado que «lo importante es solucionar este problema que ha provocado desasosiego y dolor entre las mujeres que han visto rebajadas las condenas de sus agresores».

Terminar la legislatura

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha afirmado este jueves que «se dejará la piel» para que el PSOE se siente a negociar y acuerden la reforma de ley de «solo sí es sí» con el objetivo de evitar que el PP y Vox apoyen en el Pleno del Congreso la reforma propuesta por los socialistas que permita «volver al Código Penal de 'La Manada'». Además, ha asegurado que confía en la palabra de los socialistas sobre que el Gobierno agotará la legislatura, pero ha apuntado que Unidas Podemos estará preparado «para cualquier escenario».

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Montero ha señalado que es «incomprensible» que el PSOE no se quiera sentar a negociar la Ley de sólo sí es sí, sin levantarse de la mesa hasta que ambos socios de Gobierno lleguen a un consenso.

«Hemos vivido antes momentos también de fuertes discrepancias políticas con el Partido Socialista en otras leyes feministas y voy a dejarme la piel para que lleguemos a un acuerdo antes de que se produzca el debate de esa proposición de ley en el Pleno, antes de que le demos la oportunidad al PP y a Vox de prestar sus votos para un retroceso en derechos de las mujeres que habíamos conquistado en esta legislatura, como es que el consentimiento esté en el centro del Código Penal», ha afirmado.

Tras admitir que este es «un momento delicado», espera que el PSOE acceda a hablar y lleguen a «un acuerdo que sitúe el consentimiento en el centro e impida que el Partido Popular y Vox, que nunca han estado a favor de los derechos de las mujeres», voten «para volver al Código penal de 'La Manada'». «Creo que es el objetivo que siempre ha tenido esta ofensiva contra la Ley», ha puntualizado.

De esta forma, ha emplazado a los socialistas a no poner en riesgo «uno de los principales avances feministas de esta legislatura, que es abandonar el Código Penal de la violencia e intimidación», y ha mostrado su rechazo a que «las mujeres tengan que probar con la gravedad de las heridas en su cuerpo que son víctimas de una agresión sexual para ser creídas». «Somos tozudas, insistiré con el PSOE hasta que acepte sentarse», ha reiterado.

A su juicio, «hay posibilidades suficientes para alcanzar un acuerdo» y se debería conseguir «lo antes posible». «Llevamos meses trabajando y mi voluntad de acuerdo es inequívoca», ha subrayado. Irene Montero ha aseverado que es «muy consciente de que las decisiones judiciales de rebajas de condenas, que son minoritarias», han generado «una preocupación social y en las víctimas».

«He cedido por encima de mis posibilidades para cumplir con todos los requisitos que el PSOE necesitaba para dar una respuesta mayoritaria como Gobierno ante esa preocupación», ha destacado. Montero ha explicado que no quiere ponerse en el escenario de que no se llegue a consensuar con el PSOE la Ley del sólo el sí es sí y las consecuencias que conllevaría, convencida de que hay posibilidades de acuerdo.

Disculpas por la libertad a delincuentes sexuales

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, le ha trasladado este jueves a Unidas Podemos que España espera «sus disculpas» por poner en libertad a violadores con la ley del «solo sí es sí».

Durante la sesión de control en el Pleno de este jueves, la portavoz de Unidas Podemos, Alejandra Jacinto, ha preguntado a la presidenta cómo valora su gestión en la Comunidad durante esta semana después de la manifestación multitudinaria contra su gestión sanitaria el pasado domingo.

Ayuso ha defendido que Madrid tiene «la mejor sanidad de Europa» mientras la semana de la izquierda se puede resumir en que esta semana ya han salido a la calle «500 violadores» con la norma del ministerio de Igualdad. «España espera sus disculpas», le ha espetado, después de que la portavoz de la formación morada le haya pedido que pida perdón por la situación en la Atención Primaria.

En este punto, Ayuso ha relatado diferentes hechos de violadores que han sido puestos ahora en libertado por esta ley. «La valoración de mi Gobierno de esta semana no tiene comparación con su Gobierno. Me gustaría oír de usted la repulsa a esa barbaridad que ocurre por sus leyes que causan tanto dolor; y si lo hace, ahí tendrá mi apoyo», ha lanzado.

Al portavoz del PSOE, Juan Lobato, le ha reprochado que apoya al Gobierno de Pedro Sánchez que ha dejado a España «desnuda» frente al «golpe de Estado de los independentistas catalanes», que «saca a violadores» y deja a Madrid «en el colapso del sistema de cercanías».