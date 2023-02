Podemos, ERC y Bildu frenan la urgencia de la reforma de la ley del «solo sí es sí»

El portavoz parlamentario de ERC, Gabriel Rufián. Chema Moya | EFE

La tensión entre los dos socios de la coalición de Gobierno a costa de la reforma de la conocida como ley del «solo sí es sí» va en aumento. El PSOE vio este martes como Unidas Podemos impedía, junto a los socios habituales del Gobierno de ERC y EH Bildu, que su proposición para reformar la norma e impedir las rebajas de condenas a agresores sexuales y violadores se debatiera la próxima semana en el Congreso. La consecuencia es que el debate sobre la toma en consideración de esa reforma, que supone el inicio de su trámite parlamentario, tendrá lugar el 7 de marzo, una jornada antes del Día de la Mujer. Una fecha, la del 8M, que el PSOE quería alejar lo máximo posible del debate.

UP se abstiene en la Mesa

Tanto ERC como EH Bildu exigen al PSOE que llegue a un consenso con Unidas Podemos para que el Gobierno presente un texto negociado si quiere recibir su apoyo. En caso de que los socialistas mantuvieran su intención de aprobar tal y como está redactada su propuesta de reforma, presentada de forma unilateral, Unidas Podemos y los aliados del Gobierno votarían en contra.

El PSOE había solicitado tramitar la reforma por la vía de urgencia para acortar los plazos. En la votación en la Mesa del Congreso, Unidas Podemos se abstuvo y la propuesta fue aceptada con los votos del PSOE, PP y Vox. Pero, en la posterior junta de portavoces, los socialistas necesitaban que se aprobara por unanimidad para poder alterar el orden del día del próximo pleno. ERC y EH Bildu se alinearon con Unidas Podemos y, ya en el primer turno de palabra, el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, anunció su voto en contra, lo que hizo innecesario que Unidas Podemos expresara el sentido de su voto. Pese a todo, su portavoz, Pablo Echenique, aclaró después que también estaban en contra de la máxima urgencia que reclamaba el PSOE. Echenique pidió diálogo para «cuidar la unidad de la coalición» y para «proteger el consentimiento y no volver al escenario trágico del Código Penal de La Manada».

Rosell dice que no hay prisa

La delegada de Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, se refirió a la ley del «solo sí es sí» y aseguró que «las leyes penales no hay que revisarlas con tanta urgencia porque hacia atrás no tiene remedio y a futuro es mucho mejor ley».

Rufián ya había advertido al PSOE en rueda de prensa de que no puede contar con ERC si pretende «tirar hacia delante» con la modificación de la ley «sin la ministra de Igualdad», Irene Montero. Hacer eso sin contar con la creadora de la norma sería «marciano», según el diputado republicano. También el portavoz de EH Bildu, Oskar Matute, se desmarcó de la urgencia del PSOE y afirmó que «las prisas no son buenas consejeras». «No vamos a apoyar la urgencia», sostuvo, añadiendo que es necesario «un cauce de diálogo y de acuerdo de las dos partes del Gobierno».

«Llamamos a la responsabilidad del PSOE y Unidas Podemos», afirmó también Néstor Rego, diputado del BNG, que estimó que los dos socios de la coalición necesitan más tiempo para «alcanzar un acuerdo».

El PSOE tendría todavía la posibilidad de forzar un pleno extraordinario para la semana del 28 de febrero. Algo que debería ser aprobado a petición del Gobierno. Pero el portavoz socialista, Patxi López, aclaró que no se plantean esa fórmula y que el debate se celebrará el 7 de marzo. López, no obstante, trató de presionar a Unidas Podemos señalando que la ley «está generando rechazo y alarma social» y por eso es preciso reformarla cuanto antes.

La previsión es que una vez tomada en consideración por el Congreso, a la proposición de reforma del PSOE le quedaría todavía más de un mes de tramitación parlamentaria, teniendo en cuenta que debe pasar por el Senado. Algo que situaría el sí definitivo a la reforma a mediados de abril, muy cerca ya de las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo.

El «violador del portal» de Lugo sale en libertad tras una rebaja de la condena

El conocido como el «violador del portal» de Lugo salió este martes de la cárcel alicantina de Villena tras una rebaja de la condena de dos años por la aplicación de la ley del «solo sí es sí» y deberá llevar una pulsera telemática que controlará sus movimientos durante los próximos ocho años. Su abogado defensor, Jorge Martínez Navas, indicó que su cliente salió con una orden de alejamiento contra las víctimas, «aunque ya reside muy lejos de allí», y, además, tendrá que acudir a unos programas formativos.

Martínez Navas explicó que su defendido está condenado por dos delitos, uno por una agresión sexual con penetración consumada y otra por una tentativa. En el caso de la agresión sexual, «finalmente, tras una negociación muy dura que tuvimos, lo rebajamos a seis años, de once que se pedían inicialmente, y el de tentativa se quedó en seis meses».

Pena mínima anterior

«Con motivo de la nueva regulación que se ha dictado, la mínima ha bajado a cuatro años», señaló el abogado, que precisó que su cliente «tenía la mínima de la anterior y la sala ha rebajado la condena a cuatro por mera aplicación de la retroactividad de la ley penal más favorable».

Según el letrado, «no es una interpretación, es aplicación básica del derecho». Explicó que el hecho de que se esté avisando a las víctimas de que sale de prisión es «por previsión legal». «Está establecido por ley que una vez le ponen en libertad les tienen que avisar», indicó.

Gonzalo Díaz Rodríguez, abogado de una de las víctimas, confirmó que la joven ha sido alertada por la Policía de la salida de prisión de su violador y explicó que está «destrozada, indignada y preocupada» y que tanto ella como su madre están «atemorizadas» porque «pueden volver a encontrárselo en la calle dos años antes».

También están indignadas porque «nadie dimite» a consecuencia de la elaboración de esta ley, que ha puesto en libertad «a alguien que no asume» lo que ha hecho, señaló Díaz Rodríguez, quien indicó que no presentarán recurso porque «no hay nada que hacer, está redactada de manera que mientras esté vigente no se puede hacer nada».