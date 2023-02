Podemos pide diálogo, pero el PSOE ve muy difícil el consenso en la ley del «solo sí es sí»

La ministra de Hacienda y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, en la rueda de prensa tras la ejecutiva del PSOE. CHEMA MOYA | EFE

La negociación entre el PSOE y Unidas Podemos para acordar una reforma de la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, conocida como ley del «solo sí es sí», sigue varada y sin visos de que se pueda llegar a un acuerdo ante lo alejado de las posiciones.

Los socialistas quieren acelerar al máximo la reforma de la ley y pedirán hoy a la junta de portavoces del Congreso que incluya su propuesta de reforma de la ley en el pleno de la semana que viene. En principio, correspondería que se incluyese en el del 7 de marzo, pero el PSOE quiere alejarlo de la fecha simbólica del 8-M, Día de la Mujer.

El Ministerio de Igualdad solicitó al PSOE una reunión durante el fin de semana para intentar acercar posturas. En Unidas Podemos aseguran que su disposición para llegar a un texto consensuado es «absoluta», pero siguen rechazando la reforma planteada por el PSOE en solitario al considerar que no se mantiene el «consentimiento» en el corazón de la norma.

La Ministra de Igualdad, Irene Montero, urgió este lunes a los socialistas a «sentarse cuanto antes» a negociar la reforma y recordó a la ministra de Justicia, Pilar Llop, que si se mantiene «el consentimiento en el centro del Código Penal» existen «soluciones técnicas rigurosas» para solucionar unas diferencias que calificó de «profundamente políticas».

Unidas Podemos rechaza de plano la propuesta del PSOE e insiste en que supone una vuelta al esquema anterior, en el que hay dos tipos de agresión en función de si hay o no violencia.

El consentimiento, línea roja

Para Montero, la disyuntiva está en si se decide «mantener el esquema del consentimiento, a las mujeres se les pregunta si consintieron y a los agresores si se aseguraron de que había consentimiento» o si se regresa, «como ha propuesto el PSOE, a un modelo penal en el que se diferencian tipos de agresión en función de si existió o no violencia y, por tanto, se penaliza a la mayoría de las víctimas que no consiguen o no pueden demostrar esa violencia».

Los socialistas están dispuestos a negociar, pero consideran que el diálogo con sus socios ha llegado a un punto muerto porque Unidas Podemos está en la lucha por el «relato». La ministra de Justicia, Pilar Llop, sostuvo que es una «una buena ley», pero añadió que ahora, para reformarla, se necesita un texto «que sea muy riguroso, porque si técnicamente se falla otra vez y se produjera otro efecto no deseado, la situación sería bastante grave».

En una entrevista en La Vanguardia, Llop explicó que se han «tenido en cuenta algunas sugerencias» que ha formulado el Ministerio de Igualdad mientras que otras no les parecían bien. «Nosotras seguimos hablando. Es evidente que hay posiciones diferenciadas pero ahora toca pensar en las víctimas», señala la ministra.

En el PSOE han sentado muy mal las formas con las que sus socios de Unidas Podemos han criticado el texto que han registrado en solitario, asegurando que se trata de volver «al Código Penal de La Manada». La vicesecretaria general socialista y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, lamentó los calificativos de «muchísima dureza» que está recibiendo el PSOE por parte de Podemos y dejó claro que su partido quiere «preservar» el Gobierno de coalición evitando comentarios ofensivos para las personas. «Nosotros sí vamos a cuidar la coalición» aseguró, parafraseando una frase repetida muchas veces por la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz.

Malestar en el PSOE

«Prefiero redundar en lo positivo y no en calificativos que pueden resultar ofensivos», recalcó. La ministra aseguró que desde el PSOE van a mantener la fórmula del Gobierno de coalición» por entender que ha permitido importantes avances. «Hay Gobierno para rato», sostuvo ante las especulaciones sobre una posible ruptura de la coalición.

Montero, que es quien lleva ahora las negociaciones junto al ministro de Presidencia, Félix Bolaños, no concretó si va a haber un encuentro con el Ministerio de Igualdad tal y como solicita Unidas Podemos. Sí hablarán sin embargo con otros grupos parlamentarios, incluido el PP, para tratar de sumar apoyos a la propuesta de reforma presentada. El goteo de rebajas de condenas, que se acerca ya a las 500, ha llevado a los socialistas al convencimiento de que es necesario reformar la ley con o sin el respaldo de sus socios.

En donde no van a encontrar dificultades para sacar adelante la reforma cuanto antes ese texto es en el PP. El portavoz del comité de campaña, Borja Sémper, adelantó que el Grupo Popular votará hoy en la Mesa del Congreso a favor de la tramitación urgente de la proposición de ley del PSOE para corregir la ley del «solo sí es sí».

Tres nuevos casos de rebaja de condena a agresores sexuales en Galicia

Galicia registró tres nuevos casos de rebajas de condena para agresores sexuales. Dos en la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, y uno de la de Ourense. Uno de ellos es autor de un delito continuado de abuso sexual con acceso carnal por vía vaginal y bucal sobre menor de 16 años. Pidió la revisión de condena de seis años y quedó en cinco años y seis meses. Otro agresor sexual en grado de tentativa, condenado a 4 años de prisión, vio reducida su pena gracias a la nueva ley a 3 años y 3 meses de cárcel. En la Audiencia Provincial de Ourense, otro agresor sexual condenado a dos penas de seis años cada una vio rebajada su condena a cuatro años por cada una de ellas.