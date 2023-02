La Audiencia investigará a diez exjefes de ETA por las «expulsiones forzadas» de amenazados

Un surfista camina junto a una pintada a favor de ETA, en San Sebastián Juan Herrero

Nueva vuelta de tuerca a las investigaciones emprendidas por la Audiencia Nacional para combatir la impunidad de quienes dirigían ETA denunciada por víctimas del terrorismo ante los tribunales. Apenas seis días después de que la Sala de lo Penal avala la imputación de Iñaki Gracia Arregi, Iñaki de Rentería, exjefe militar etarra al considerar que los delitos por el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco no ha prescrito, el juez Alejandro Abascal impulsa la causa, promovida a través de una querella presentada también por Dignidad y Justicia, para determinar eventuales responsabilidades penales de diez integrantes de los antiguos comités ejecutivos de la organización armada, los Zuba, por las «expulsiones forzadas» de miles de ciudadanos del País Vasco y Navarra por la amenaza y el hostigamiento violentos.

Abascal reabre así el sumario por la muerte tiroteado el 4 de junio del 2000 de Jesús María Pedrosa, concejal del PP de la localidad vizcaína de Durango. Pedrosa, que no llevaba escolta en el momento en el momento en que un etarra le descerrajó un disparo en la nuca cuando volvía a su casa, se había negado a irse de su pueblo pese a las coacciones reiteradas que venían sufriendo él y su familia.

La ofensiva jurídica lanzada por la asociación encabezada por Daniel Portero, el hijo de fiscal asesinado, tipifica el atentado perpetrado hace casi 23 años como como un delito de asesinato «en conexidad» con otro consumado de coacciones y amenazas terroristas, por los que pretende que la justicia persiga y condene llegado el caso al citado Iñaki de Rentería, denunciado también en este caso; Javier García Gaztelu, Txapote, uno de los integrantes del comando Donosti que ejecutaron a Blanco; Juan Antonio Olarra Guridi; o Ainhoa Múgica Goñi, todos destacados miembros de las cúpulas etarras que tomaban las decisiones.

El colectivo de Portero identifica a Pedrosa como la víctima de una estrategia instrumental y ejemplarizante, con la cual la banda armada iba colocando en la diana a sus distintos objetivos, que fue ampliando desde cargos públicos no nacionalistas a quienes señalaba como enemigos de Euskal Herria por su resistencia contra el terror, hasta obligarles a abandonar su tierra. Pedrosa no quiso hacerlo, y también se negó a que la custodia por guardaespaldas le coartara su vida cotidiana.

El día en que lo mataron, el corporativo regresaba de disfrutar de la mañana dominical con las gentes de Durango cuando un terrorista a cara descubierta le disparó en la nuca mientras otro le aguardaba para huir. Pedrosa falleció en el acto. No hay ningún etarra condenado por el crimen, porque sus presuntos autores, el comando Vizcaya, murieron al estallarles los explosivos que trasladaban en un coche que reventó en el bilbaíno barrio de Bolueta.

Aquel 2000 fue un año devastador para la lucha antiterrorista, que tuvo que enfrentar la cadena inclemente de atentados con los que una ETA rearmada rompió a sangre y fuego la tregua de Lizarra decretada en septiembre de 1998. La viuda del edil, Carmen Hernández, no se ha ido del País Vasco y ha participado en encuentros restaurativos con terroristas desmarcados de la violencia. Dignidad y Justicia subraya en su querella que el comité ejecutivo etarra ensalzó el asesinato y que no dio la orden de no atentar contra cargos públicos hasta 15 años después. La organización ceso en su actividad delictiva en el 2011.

En su auto, y de forma pareja a lo que hace su compañero Manuel García Castellón en la causa por el crimen de Miguel Ángel Blanco, Alejandro Abascal se apoya en los dosieres elaborados por los servicios de información para determinar que ETA dispuso de una estructura jerárquica que resolvía y daba las órdenes en el entramado terrorista. Un comité ejecutivo, constata el titular del Juzgado de Instrucción número 1 de la Audiencia, que «decide, coordina, selecciona los objetivos, envía la información, entrega el material necesario para atentar, designa genéricamente el objetivo y ordena expresamente llevar a cabo el atentado».

El magistrado sostiene que hay evidencias suficientes para incoar un procedimiento penal y subraya que el atentado que costó la vida a Pedrosa es más que un acción terrorista.